Moment de suflet pentru vârstnicii Reghinului

Share



Primăria și Consiliul Local Reghin au marcat marți, 1 octombrie, la Sala de Evenimente „Aroma Wedding Garden”, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, prilej de bucurie pentru cei 900 de vârstnici reghineni, care s-au bucurat de un eveniment pe cinste organizat în cinstea lor. „Este cel mai frumos eveniment al anului, unul plin de emoție, atât pentru noi ca și organizatori, cât și pentru participanți. Sper ca acest eveniment să fie unul la nivelul așteptărilor, chiar dacă anul acesta am avut un buget mai restrâns. Emoția cea mai mare o constituie întâlnirea între noi, cu colegii, cu vecinii, cu rudele, cu prietenii de-o viață pe care rar avem ocazia să-i vedem în fiecare zi. Efortul a fost unul imens pentru organizarea acestui eveniment, mai ales că este într-o locație deosebită, fapt pentru care le mulțumesc gazdelor că au acceptat să organizăm aici acest eveniment. Vor fi și voci care vor spune că stricăm banii pentru tot felul de evenimente culturale. Acesta nu este un astfel de eveniment, este un eveniment de suflet pentru cei care au construit România și pe care noi astăzi o moștenim. Ei sunt cei care au construit Reghinul, de cere noi ne mândrim și pe care-l iubim. Cred că ei merită tot sacrificiul nostru”, a precizat Maria Precup, primarul municipiului Reghin.

Alexandru Cîmpean: „Important este ca noi să preluăm ce ne-au lăsat acești minunați oameni”

Printre oficialii prezenți s-a numărat și Alexandru Câmpean, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, revenit în mijlocul veteranilor reghineni. „Am venit la Reghin, mai exact am venit acasă, în această zi specială de 1 octombrie, în care este sărbătorită Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Aceste persoane din municipiul Reghin sunt prezente la această frumoasă sărbătoare, în această sală minunată, la fel cum este și municipiul Reghin, o localitate deosebit de frumoasă, construită de înaintașii nostri, de aceste persoane prezente la acest eveniment, dar și de alții, asemenea domniilor lor care dintr-un motiv sau altul nu au putut fi prezenți. Eu zic că ei merită din plin efortul nostru, chiar mai mult decât atât, dar se face atât cât se poate. Se recompensează într-o măsură mai mică sau mai mare efortul pe care, de-a lungul vieții l-au depus pentru construirea unui oraș frumos de care astăzi ne bucurăm. Important este ca noi să preluăm ce ne-au lăsat acești minunați oameni , să dezvoltăm și să înfrumusețăm această moștenire. De ziua lor vreau să le urez sănătate, pentru că la această vârstă e nevoie de sănătate, viață lungă, bucurie și fericire alături de cei dragi”, a declarat Alexandru Cîmpean. Binecuvântarea creștină a fost adusă de părintele Valentin Vârva, protopopul ortodox al Reghinului și preotul evanghelic Johann Zey, după care au fost premiate cuplurile care în acest an au serbat 50 de ani de căsnicie, 53 de familii, la care se adaugă și alte două familii, care în acest an au celebrat șase decenii de căsnicie. Programul artistic oferit vârstnicilor s-a bucurat de prezența ansamblurilor de dansuri populare „Doina Mureșului” și „Vadrózsa” ale Casei Municipale de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin, precum și a soliștilor Anca Branea, Anton Grama, Maria Neag, Dorina Grad, Dorina Oprea, Leontina Pop, Maria Sîntean Faghiura și Géczi Jancsi.

Foto: Sorin MAN