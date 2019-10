Festival Internațional de Arte Performative, la Târgu-Mureş

Share



Teatru 3G din Târgu-Mureș organizează Festivalul Internațional de Arte Performative ”Forma” , în perioada 12 – 20 octombrie. Festivalul se va desfășura în Bastionul Măcelarilor din Cetatea Medievală Târgu-Mureș și propune publicului nouă reprezentații, spectacole invitate din Cluj-Napoca, Amsterdam, Milano, Lisabona, Riga și trei spectacole ale companiilor independente din Târgu-Mureș. Spectacolele din România vor fi cu intrare liberă.

Cinci spectacole despre Europa

Spectacolele invitate din Olanda, Italia, Portugalia și Letonia, dar și producția ”Teatru 3G” au fost create în urma unor discuții inițiate de reprezentanţii companiei Mugmetdegoudentand din Amsterdam. Ideea centrală a pieselor de teatru este reprezentarea felului în care ne raportăm la instituțiile europene.

Cele cinci spectacole vor putea vizionate cu ocazia festivalului ”Forma” începând cu data de 15 octombrie, ora 19.00. Seria spectacolelor va fi începută de către Amsterdam – Olanda, cu ”De Eurocommissaris”; pe 17 octombrie va fi prezentat spectacolul din Milano – Italia, ”Play”; ”Dincolo”, organizat de ”Teatru 3G” Târgu-Mureș – 18 octombrie; ”Mr. Moedas Wants to See the World” Lisabona – Portugalia – 19 octombrie și ”The Trojan Mare” – Riga Letonia, 20 octombrie.

Potrivit unui comunicat de presă transmis de conducerea Teatrului 3G, ” Forma 1” va începe cu ”Fabrici și uzine” de Alexandra Felseghi, un spectacol de teatru documentar al Centrului pentru Studierea Modernității și a Lumii Rurale din Cluj. ”Fabrici și uzine” se joacă sâmbătă, 12 octombrie. Duminică, 13 octombrie, se joacă cel mai recent spectacol al Yorick Studio, ”Dispariții” de Elise Wilk. Spectacolul urmărește, pe mai multe generații, povestea unei familii de etnici germani din Transilvania. Luni, 14 octombrie, artiştii de la Reactor de creație și experiment din Cluj vor juca ”Baladele memoriei”, un spectacol care pune în prim-plan vocea celor din generații mai în vârstă. Miercuri, 16 octombrie, este programat spectacolul de teatru dans, ”Farida”, al Companiei András Lóránt Târgu Mureș. ”Farida” pornește de la o întâmplare reală și explorează întrebările: există vreo cale de a şterge din suflet ororile abuzurilor şi a violenţei; trecerea timpului poate să ajute în vindecarea rănilor”.

Tot în cadrul festivalului, va fi lansată cartea Elisei Wilk – ”În spatele geamurilor sunt oameni” (editura Tracus Arte, 2019).

Biletele pot fi achiziționate pe biletemaster.ro: https://www.biletmaster.ro/ron/PlaceInfo/2296/Teatru-3G

Festivalul este organizat de ”Teatru 3G” și este cofinanțat de Primăria municipiului Târgu-Mureș și Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Partenerii evenimentului sunt Reea, Teatru 74 și Asociația Amper.

