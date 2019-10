FOTO: „Pretendenții”, noua premieră de succes a trupei „Din culise”

Share



Trupa de teatru “Din culise” a Casei de Cultura “Eugen Nicoară” a bifat sâmbătă, 5 octombrie, o nouă premieră, ”Pretendenții”, adaptare după „Nevasta cu trei pretendenți” de Jean Variot, în regia lui Mihai Crăciun, actor al Teatrului Național din Târgu Mureș.

Sala de Cultură „Eugen Nicoară” a fost plină de oameni cu drag de teatru veniți să asiste la o nouă ispravă a trupei de teatru „Din culise”. Pe scenă și-au făcut pe rând apariția Nevasta (Lucia Mariana Mihuț), Servitoarea (Teodora Crișan), cei trei pretendenți: Poetul (Eneea German), Spadasinul (Alexandru Stoicescu), Marele negustor (Smaranda German) și Soțul rătăcitor întors acasă (Eneea German), protagoniștii unui șir de întâmplări care mai de care mai hazlii și care au făcut deliciul publicului. La reușita spectacolului și-au mai adus aportul Géczi Jancsi (muzica), Măriuca Ignat(scenografia), Adrian Crăciun (sunet și lumini) și nu în ultimul rând Ana Maria German (asistent regie). Meritul principal le revine actorilor trupei „Din culise”, precum și celui care i-a pus în scenă, actorul Mihai Crăciun.

Colaborare începută în urmă cu 13 ani

Cu ocazia punerii în scenă a piesei „Pretendenții”, Mihai Crăciun a reînodat colaborarea cu trupa de teatru de la Reghin, începută în urmă cu 13 ani. „Primul spectacol pus în scenă cu actorii de la Reghin, ai Casei de Cultură a Tineretului „George Enescu” cum era pe atunci, se întâmpla în urmă cu vreo 13 ani dacă bine îmi aduc aminte. Era vorba de piesa „Eu hoț, tu hoț, ei bandiți” , un text scris de Tudor Popescu. Nu credeam că după 13 ani e încă valabil acest text, mai valabil ca oricând aș putea spune. Dar acum, am lăsat deoparte și chestia politică, și am pus accent pe cu totul alte aspecte. Din trupă făceau parte atunci și membrii de azi, Eneea German, apoi Lucia Mihuț, care a intrat în trupă la al doilea proiect care l-am avut. În prima perioadă a trupei am pus în scenă trei spectacole, „Eu hoț, tu hoț, ei bandiți” despre care am vorbit, apoi „Acul cumetrei Gurton”, ultimul fiind tot o adaptare a unui text Molière, „Doctor fără voie”. Cu mare bucurie am acceptat propunerea lor de a relua activitatea, dat fiind faptul că situația se impunea, respectiv o piesă care să nu aibă o așa mare distribuție. Am ales o piesă ușoară, un teatru 4+, nu 18 cu bulină roșie. Eu prefer teatrul cu bulină verde 4+ până la infinit”, afirmă Mihai Crăciun.

Munca la „Pretendenții”

Astfel se face că la începutul acestui an s-a reluat colaborarea dintre Mihai Crăciun cu trupa de teatru reghineană, produsul finit fiind apreciat și aplaudat sâmbătă seara cu ocazia premierei.

„Am început munca la acest spectacol încă de la începutul anului, accentuată în special în perioada verii când am avut și noi mai mult timp liber. Per total, am lucrat la acest spectacol undeva la șase luni. Am modificat din textul lui Jean Variot, e o adaptare ce am făcut noi. Ne-a plăcut ideea în sine, și nu am putut sta locului, îmi place să iau din ce se crează în timpul repetițiilor și să pun în text, dacă sunt lucruri bune. Dacă de aici se nasc și acțiuni e cu atât mai bine. După cum s-a văzut, e multă improvizație care a fost fixată în text. Sper ca cei de la Reghin să țină acest spectacol viu , următoarea reprezentație urmând să aibă loc în cadrul Festivalului de Teatru Amator de la Roman, unde au deja invitația. Spectacolul a fost oarecum construit pe acest target, având deja invitația, dând curs acesteia, mai trebuia produsul cu care să participi, lucru care în cele din urmă s-a întâmplat prin această premieră.Sper, în primul rând pentru bucuria lor, să joace acest spectacol cât mai des, inclusiv aici la Casa de Cultură din Reghin”, spune Mihai Crăciun.

Amatori, cu dragoste de teatru

Dincolo de toate, amator sau nu, teatrul făcut de către cei din trupa „Din culise” este unul făcut din placere, acea bucurie împărtășită pe scenă. Mai mult de atât, această bucurie s-a transformat în profesie, de aici făcând pasul spre actorie nume precum Luchian Pantea, urmat de mai tinerii Paul Pedrușel, Marian Vultur și mai nou Alex Stoicescu, student la UAT Târgu Mureș. „Munca asta care noi o depunem la un anumit nivel amator, care nu este nicidecum un termen pleorativ, ci unul pe care mulți profesioniști ar trebui să-l ia în serios, vine în primul rând din dragoste. Ei au o mare dragoste pentru a face teatru. După un program de muncă să vi seara și să repeți până târziu ca să faci teatru, cred că spune foarte mult. Mă bucur că din trupa actuală, unul din ei, a ales, să facă pasul spre Universitatea de Arte din Tîrgu Mureș. Aici la Reghin a fost întotdeauna un început bun pentru a face teatru, un început de calitate, cel puțin din punct de vedere al curajului, al informațiilor pe care acești actori le deprind, și nu în ultimul rând al dragului de scenă care îl deprind în acest teatru de amatori. Dacă e ceva care îmi place foarte mult , este să-i dezvolt cât mai mult, să-i fac să-și descopere ei mecanisme care să-i facă să se deschidă foarte mult , să iasă din carapacea unui om normal”, a precizat Mihai Crăciun.