Retacom. Tot ce ține de fier. De 20 de ani

Compania mureșeană Retacom aprovizionează cu produse de calitate, din fier, piața construcțiilor din județ. Recent, firma cu sediul în Târgu Mureș a împlinit 20 de ani de activitate. În cele două decenii, de la Retacom au plecat spre diverse zone de construcții aproximativ 100.000 de tone de fier.

Strada Dezrobirii numărul 13 este adresa la care, de aproape 20 de ani, mureșenii implicați în proiecte de construcții, dar și persoane sau companii din județe învecinate știu că pot găsi ”tot ce ține de fier”, așa cum spune sloganul firmei mureșene.

Szasz Mihaly, administratorul și managerul companiei, cel care coordonează zi de zi activitatea din firmă, a pornit la drum cu o mână de oameni, în 1999. Nișa de activitate din domeniul construcțiilor pe care a ales-o s-a dovedit potrivită, din moment ce, de la an la an, activitatea firmei a crescut. Pas cu pas, gama de materiale feroase necesare construcțiilor și volumul de marfă au fost, la rândul lor, în creștere. Toate acestea au dus, evident și la mărirea echipei.

”Cred că dincolo de gama mare de produse, ne-au ajutat politicile de prețuri, flexibilitate la termenele de plată și faptul că avem multă marfă pe stoc. E important să vii și să găsești imediat ceea ce ai nevoie. Ne cunoaște multă lume din județ, dar și din județele învecinate”, a spus Szasz Mihaly administratorul și managerul companiei Retacom.

Construcții metalice

O etapă firească a fost și dezvoltarea diviziei de construcții metalice. Fiind furnizor de

diferite materiale feroase, Retacom a format o echipă care, în funcție de necesitățile clienților, confecționează structuri metalice. Inițial compania a achiziționat utilaje de debitare și îndoire, iar ulterior a format o echipă care poate efectua lucrări de construcții metalice. O hală nouă, de mari dimensiuni, a fost ridicată în acest scop.

Astfel, de la 5 oameni câți își desfășurau activitatea în primii ani la Retacom, acum echipa numără 27 de persoane. O parte lucrează în atelierul de confecții, iar ceilalți la depozit și transport. Apropo de transport, și acesta face parte din gama de servicii oferite de Retacom Mureș.

Ca o curiozitate de ordin statistic, anual, de la Retacom pleacă spre diverși clienți aproximativ 6.000 de tone de materiale din fier, necesare pieței construcțiilor.

Secretul longevității

Legat de performanțele companiei și de faptul că a ajuns la vârsta de 20 de ani cu firma, managerul Szasz Mihaly a spus : “De-a lungul timpului am avut o creștere constantă. Ne-am dezvoltat pas cu pas. Lucrăm și cu firme mari, dar și cu mulți clienți persoane fizice. Cred că principalul nostru atu este corectitudinea.

Clientul față de care ești corect se întoarce și data viitoare. Suntem printre puținele firme de profil din zonă care au rezistat concurenței marilor companii naționale. M-aș bucura să văd că un client alege să lucreze cu noi sau cu altă firmă locală, atunci când prețul la un produs nu este mai mare decât în alte companii naționale sau străine.

Ne bucură faptul că am rezistat pe piață, că am reușit să ne dezvoltăm și sper ca în continuare să fim principala opțiune a celor care au nevoie de fier pentru construcții. Le urez la mulți ani

colegilor mei și să avem sănătate pentru a duce mai departe activitatea”.

Planurile companiei Retacom Mureș, pe termen scurt, vizează asigurarea în continuare a unui flux de marfă constat, cu materiale de calitate. Szasz Mihaly spune că are de gând să mențină nivelul vânzărilor și să dezvolte activitatea de confecții metalice.

A consemnat Florin Marcel Sandor

Din lista de produse

oferite de Retacom

 Tablă TDA: 0,4 – 4 mm

 Tablă neagră : 2 – 8 mm

 Tabla neagră groasă : 10 – 100 mm

 Tablă striată: 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm

 Tablă zincată : 0,36 – 2,0 mm

 Tablă zincată cutată : 0,4 – 0,8 mm

 Tablă aluminiu: 0,5 – 3,0 mm

 Tablă aluminiu striată: 1,0 – 4,0 mm

 Profil T: 25 – 80 mm

 Cornier: 20×20 – 200×200 mm

 UNP: 50 – 400 mm

 INP: 80 – 500 mm

 IPE: 80 – 600 mm

 HEA: 100 – 1000 mm

 HEB: 100 – 1000 mm

 Semibară: 10×5 ; 12 x 6

 Oțel lat: Orice dimensiune

 Oțel lat zincat: 25×4 – 40×4

 Oțel pătrat laminat: 6×6 – 80×80

 Oțel pătrat calibrat: 6×6 – 12×12

 Oțel rotund laminat: 10 – 300

 Oțel rotund calibrat: 3 – 36

 Hexagon : 10 – 55

 Electrozi sudură : 2,5; 3,25; 4

 Sârmă sudură: 0,8; 1,0 mm

 Țeavă rectangulară: 15x15x1,5 – 250x250x10

 Țeavă recuperată : 50 – 600 mm

 Țeavă instalații neagră : 3/8´´ – 6´´

 Țevi sudate pentru construcții: 10×1,3 – 168×4

 Țeavă laminată: Orice dimensiuni

 Coturi forjate: Orice dimensiuni

 Țeava zincată: 1” – 4´´

 PC: 8 – 25 mm

 Oțel beton OB: 6, 8, 10, 12

 Plasă sudată: 4 ; 5 ; 6 ; 8 mm

 Sârmă moale: 1,2 – 5 mm

 Discuri debitare: 115 x 1,6 – 406 x 3,2

 Discuri polizare: 115 x 1; 115 x 6

 Discuri abrazive: 180 x 6,4; 230 x 6,4

 Pietre polizor

 Diluanți, grund, vopsea