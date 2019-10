(P): Viorica Dancilă: „Rectificarea deja este făcută, este o rectificare care asigură buna funcționare a primăriilor”

Share



Declarații de presă susținute de Viorica Dăncilă, președintele PSD și prim-ministrul României, la Palatul Parlamentului în 7 octombrie 2019.

Reporter: Veți face rectificarea bugetară miercuri?

Viorica Dăncilă: Miercuri nu e ședință de Guvern. Am pus ședința de Guvern vineri, pentru că am auzit în spațiul public că fac rectificarea ca să mulțumesc anumite județe și, ca să nu fie niciun fel de suspiciune, să nu fie niciun fel de acuzații, am hotărât să fie ședința vineri.

Reporter: Nu e și un fel de recompensă dacă nu votează moțiunea?

Viorica Dăncilă: Nu, sub nicio formă. Rectificarea deja este făcută, este o rectificare care asigură buna funcționare a primăriilor, nu este o rectificare care să presupună și alte capitole. Rectificarea este făcută, nu avem cum să o dăm înainte, am spus că este normal ca ședința de Guvern să o facem după moțiune și acest lucru cred că mai arată ceva: faptul că noi credem că moțiunea nu va trece, deci vom face fără nicio problemă rectificarea de vineri.

Reporter: Ați angrenat și liderii de filiale în aceste discuții?

Viorica Dăncilă: Categoric. Am avut o discuție în CEX. Fiecare președinte de organizație își cunoaște organizația, îi cunoaște pe cei pe care i-a propus, de fapt, să fie parlamentari. Este o acțiune comună a întregului partid. Această acțiune vizează nu numai Guvernul României, vizează modul în care vom acționa în următoarea perioadă în întregul partid.

Reporter: Aveți încredere în cei care au negociat pentru această moțiune?

Viorica Dăncilă: Am încredere în colegii mei și în colegele mele. Într-o echipă, dacă nu ai încredere sau există suspiciuni, lucrurile nu merg așa cum ar trebui. Am încredere și în cei care își dau seama – am avut și discuții – că această moțiune, dacă va trece, nu există o alternativă.

Reporter: Domnul Ponta spunea că dumneavoastră personal ați dat telefoane către anumiți parlamentari.

Viorica Dăncilă: Am discutat cu parlamentari, sunt parlamentari pe care-i cunosc. Am încercat să am o discuție foarte corectă, să le spun, „Bun, trece această moțiune – ce se întâmplă cu țara?”. Le-am cerut mai multă responsabilitate, le-am spus că România are nevoie de stabilitate, că nu văd o alternativă, nu văd un program de guvernare, nu văd o echipă guvernamentală. Dăm un guvern jos să punem în loc ce? Renunțăm la un program de guvernare ca să facem ce? Să trimitem acasă 400 de mii de oameni?

Reporter: Ați reușit să aduceți să aduceți înapoi parlamentari?

Viorica Dăncilă: Pentru mine a fost important să discut cu oameni pe care-i cunosc și am vrut să văd opinia lor. Vom vedea ce vor face la moțiune.

Reporter: Veți lua măsuri împotriva celor care vor vota?

Viorica Dăncilă: Nu se pune problema de sancțiune. Sunt convinsă că cea mai dură sancțiune va fi din partea populației. Gândiți-vă că fiecare candidat a obținut această funcție de senator sau deputat susținut de cetățenii din județul respectiv. Ar trebui, în momentul în care se întorc acasă, să le explice de ce au votat această moțiune; dacă se vor lua măsuri în perioada următoare de austeritate, sunt parte a acestor măsuri, pentru că au votat pentru dărâmarea acestui guvern.

Reporter: Ați spus aceste lucruri unor parlamentari Pro România sau ALDE?

Viorica Dăncilă: Da, și la ALDE, și la Pro România au fost oameni care au vrut să avem o discuție. Am vrut să înțeleg ceea ce s-a întâmplat, dar de mult timp nu mai ia în seamă nimeni ce spune domnul Ponta. Mai multe minciuni decât am auzit de la domnul Ponta nu am auzit de la nimeni.

Reporter: V-au acuzat că le-ați oferit funcții acestor oameni.

Viorica Dăncilă: Ce funcții să le ofer? Știți cum e: atunci când nu ai alte argumente, vii cu astfel de acuzații care, pentru corectitudine și pentru a întări cele spuse, trebuie să fie probate. Este foarte ușor să jignești sau să acuzi. Nu am oferit nimănui funcții, nu am oferit nimănui proiecte, nu aș face acest lucru. Poate vorbesc din experiența lor proprie, eu nu aș face acest lucru, dar, așa cum am menționat în nenumărate rânduri, sunt un om al dialogului, îmi place să vorbesc cu oamenii, este normal să vorbesc cu oamenii. Sunt premierul tuturor românilor, și din opoziție, și care mă votează, și care nu mă votează, deci trebuie să discut cu toți. Văd că abordarea opoziției, abordarea domnului Ponta, este aceeași abordare pe care o are domnul președinte Iohannis, care vrea să scindeze societatea, „ai noștri” și „ai lor”, „Guvernul meu” și „ceilalți”. Eu nu am această abordare.

Reporter: Dacă moțiunea trece, este un eșec personal al dumneavoastră sau al partidului?

Viorica Dăncilă: Moțiunea nu va trece, să nu luăm în calcul acest scenariu. Eu cred că faptul că moțiunea nu va trece este un lucru de echipă, nu este meritul meu. România are nevoie de stabilitate și de predictibilitate în perioada următoare.

Reporter: Dacă moțiunea nu trece, ce prioritizați în perioada următoare?

Viorica Dăncilă: Dacă moțiunea nu va trece, săptămâna viitoare venim cu remanierea și atunci adaptăm și programul de guvernare. Unele lucruri sunt deja depășite, vom scoate ceea ce s-a realizat, ceea ce din punct de vedere al timpului nu ne mai permitem să realizăm până la sfârșitul anului și vom merge în anul următor. Vom lua fiecare măsură din programul de guvernare care ne-a rămas și bineînțeles că trebuie s-o adaptăm la ceea ce așteaptă populația de la noi. Vom veni și cu câteva măsuri suplimentare pentru populație.

Reporter: Numirea comisarilor este suspendată în această săptămână?

Viorica Dăncilă: Nu. Eu am discutat despre două persoane pe care le-am nominalizat pentru funcția de comisar european. Am avut o discuție și cu domnul președinte Iohannis, am trimis cele două nominalizări. Prima nominalizare a căzut, mergem pe a doua nominalizare. Nominalizările au fost deja trimise la Bruxelles. Am spus că rămâne valabilă a doua nominalizare, discutată, de altfel, cu domnul președinte Iohannis.

Reporter: Și doamna Ciot?

Viorica Dăncilă: Am mers cu o singură nominalizare. În momentul în care și alte state au trimis două nominalizări, și noi vom trimite tot două nominalizări. Dacă se trimite o singură nominalizare, și noi vom face același lucru, pentru că eu cred că trebuie să fie o egalitate de tratament. Doamna președinte a Comisiei este foarte deschisă, este un om foarte implicat, un om al dialogului, așa că vom face și noi ceea ce fac și ceilalți, pentru că așa este normal.

Reporter: Deci pe masa doamnei președinte se află un singur nume?

Viorica Dăncilă: Se află adresa pe care am trimis-o în care am făcut cele două nominalizări, Rovana Plumb și Dan Nica.

