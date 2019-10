Start pentru baschetbalistele mureșene

Share



Revenite după o „aventură” de un an sub culorile CSM Târgu Mureș, baschetbalistele mureșene de la BC Sirius-Mureșul Târgu Mureș debutează miercuri, 9 octombrie, în noua ediție a Ligii Naționale de Baschet Feminin. Campionatul din acest an se dispută cu un singur eșalon, cu 13 echipe, împărțite în două serii. Formația mureșeană face parte din seria Vest și va debuta în noua ediție pe teren propriu, cu formația covăsneană KSE Târgu Secuiesc. Întâlnirea are loc în Sala Sporturilor, de la ora 19.00 și este a doua confruntare dintre cele două formații. Precedenta s-a disputat recent, la Cupa Sepsi disputată la Sfântu Gheorghe. Acea întâlnire se juca pentru locurile 3-4 și mureșencele s-au impus cu 60-48, dar era un turneu amical, iar lucrurile stau diferit într-o partidă care se joacă pe puncte. Intrarea spectatorilor la acest joc va fi liberă, dar la intrare vor fi puse în vânzare poze cu lotul echipei, jumătate din încasări urmând a avea o destinație umanitară.