“Noapte a Albă a Galeriilor”, în nouă locaţii din Târgu-Mureș

”Noaptea Albă a Galeriilor” va avea loc, vineri, 11 octombrie, la galeriile de artă, muzee, spații alternative și ateliere de artist din Târgu-Mureș.

Iubitorii de artă sunt invitați să petreacă o noapte albă în compania artei contemporane din nouă locații: Camera” K’Arte”( ora 19.00), Galeria ”Art Nouveau” – UAP (ora 19.00), Palatul Culturii (ora 19.00), ”112 Coffee & co.” (ora 19.00), ”Casa Bernady” (ora 19.00), B5 Studio (ora 19.00), Ateliere de Creație / open studios (ora 20.00), Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” (ora 20.00) și Teatrul ”Ariel” (ora 19.00).

Fiecare locație va încânta publicul cu expoziții de fotografie, pictură, desen și ilustrație. De asemenea, artiștii își vor prezenta expozițiile și vor oferi informații celor interesați.

La Camera” K’Arte” din strada George Enescu nr. 2, pasionații de fotografie voi fi impresionați de expoziția ”Marica” de Ion Grigorescu. Artistul este o figură centrală a artei contemporane românești, fiind cunoscut pentru acțiunile din anii ’70-’80 când a început să exploreze teme artistice pe un ton critic la adresa contextului social și politic din acea perioadă.

Potrivit site-ul proiectului, noapteagaleriilor.ro, ”expoziția provine dintr-o documentație asupra anilor 1970-1978 o adevărată ploaie de imagini fotografice, un desen aproape neîntrerupt, un portret din neîncetată cercetare”, iar ”Marica” are acum imagini la Museum of Modern Art din New York și în Muzeul Artei Contemporane (Sztuki Nowoczesnej) din Varșovia”.

Noapte de neuitat în compania artei

Galeria ”Art Nouveau” găzduiește 37 de artiști, fiecare dintre ei având legături diverse cu orașul nostru, pe o temă centrală: ”De la Târgu-Mureș la Târgu-Mureș”.

Palatul Culturii pune la dispoziție o galerie de Artă Românească Modernă, care cuprinde 120 de lucrări dar și o expoziție ce spune povestea artistului Ervin Schnedarek și a cineamatorismului din perioada socialistă prin fotografii, obiecte, aparate și o selecție de filme.

Expoziția taberei de creație ”Zereda” de la ”Casa Bernady” oferă o selecție variată de artiști care vor atrage privirile cu forme imagistice și spațiale tradiționale prin instalații și medii digitale și proiecte imateriale și performative.

B5 Studio îl are ca invitat pe artistul Sugár János care va prezenta lucrarea „Foc la muzeu”.

În seara de 11 octombrie, la Atelierul de creație / Open Studios o serie de artiști vizuali mureșeni își deschid spațiul de lucru și vor dialoga cu publicul interesat să le treacă pragul.

Colegiul Național ”Alexandru Papiu Iulian” va prezenta, în curtea școlii, un colaj digital suprarealist, reflectiv, de cercetare a esteticului în forme non-convenționale de expresie audio-vizuală.

La Teatrul ”Ariel” se organizează expoziția memorială Haller/Lukácsy prezintă opera a doi scenografi de referință ai Teatrului de Păpuși Ariel, prin desene/schițe, fotografii și păpuși.

Proiectul este realizat de către Asociația ” K’Arte” cu sprijinul Consiliului Județean Mureș și primăria Târgu-Mureș.

Andreea GONDOR