(P): Viorica Dăncilă: “E o moțiune foarte slabă”

Share



Declarațiile susținute de Vioric Dăncilă, președintele PSD și prim-ministrul României, în cadrul emisiunii “Gândurile lui Cristoiu”, la Mediafax.

Reporter: Care e strategia PSD pentru moțiune?

Viorica Dăncilă: După citirea moțiunii, vom avea argumente pentru orice punct subliniat în textul ei. E o moțiune foarte slabă, fără lucruri concrete, mai mult o declarație politică. Strategia noastră e să vorbim cu cât mai mulți oameni responsabili, oameni care au fost votați în colegiile lor pentru promisiunile făcute în campanie. Mulți parlamentari nu vor vota moțiunea, pentru că se vor întoarce acasă și se vor vedea cu cei cărora le-au cerut încrederea. Nu vor putea să spună că au dat jos un guvern și că au renunțat la un program de guvernare, că sunt de acord cu ce au afirmat cei din opoziție, adică că vor da oameni afară și vor tăia pensii și salarii. Fiecare va răspunde pentru acțiunile sale și nu cred că sunt mulți cei care vor vrea înlocuirea acestui guvern cu nimic. Nu vedem decât o dorință de a duce țara în instabilitate, fără nimic concret în schimb.

Reporter: Sunteți pregătiți dacă trece moțiunea? Orban se bazează pe 237 de voturi.

Viorica Dăncilă: Orban se bazează pe semnături. Va trebui să aibă grijă ca semnăturile să coincidă cu numărul de voturi. Nu o să întrunească numărul necesar de voturi și nu am luat în calcul această eventualitate. Avem încredere că, dincolo de bătălia politică, dincolo de interesele personale, important e ce se întamplă cu țara, cu românii, ce speranțe au aceștia, care va fi imaginea externă a României dacă Guvernul ar fi demis. Moțiunea este un instrument al opoziției, e normal, dar dacă vrei să dai dovadă de seriozitate, vii cu o propunere de premier, astfel încât oamenii să vadă la ce renunță Parlamentul și ce vor avea în viitor. Nu aș vrea să par arogantă și să nu iau în calcul acest scenariu: dacă moțiunea trece, vom lupta din opoziție, vom fi atenți la ce va urma, la modul în care măsurile pe care le va lua noul guvern îi cuprind pe români, pentru că pe noi ne interesează ce se întâmplă cu românii. În acest sens, avem Pactul pentru Bunăstare, în care am propus partidelor să semneze că nu vor tăia pensii și salarii, dar nu a fost semnat decât de minorități. Am luat peste un milion de semnături de la români, care nu vor să se întoarcă la politica de austeritate.

Reporter: Care va fi tactica PSD? Ce vor face pesediștii care au semnat moțiunea?

Viorica Dăncilă: Membrii PSD nu vor vota. Eu nu știu ce vor face, am discutat cu mai mulți membri ai PSD care au semnat moțiunea și am avut o discuție deschisă cu ei, nu așa cum a ieșit în spațiul public, că i-am plătit. Cei care au spus asta ar trebui să probeze acest lucru. Am discutat cu cei care au semnat moțiunea și le-am spus că atunci când merg în județul în care au fost votați vor trebui să explice fapta lor, să își asume toate măsurile pe care le vor lua în noul guvern. Va fi greu să explici primarilor că PNDL 1 și 2 nu vor mai fi implementate.

Reporter: Ce v-au răspuns?

Viorica Dăncilă: Au spus că deja au primit telefoane de la primari, care le-au zis să nu voteze moțiunea, pentru ca toate comunitățile locale au dreptul la dezvoltare. Și pensionarii vor reacționa și vor întreba de ce să dai jos un guvern care a crescut punctul de pensie.

Reporter: De ce nu îi dati afară pe acesti membri?

Viorica Dăncilă: Eu cred că pot exista și nemulțumiri de natură personală, pot exista anumite discuții, dar de la acest lucru până la a vota împotriva propriului partid e o distanță mare. Eu cred că partidul îi va sancționa.

Reporter: În decembrie 2016 PSD avea cel mai mare scor. Cum ați ajuns în situația asta?

Viorica Dăncilă: Sunt de 23 de ani în PSD și știu bine parcursul partidului, și în perioade de succes, și în perioade mai grele, ca după alegerile din mai. Trebuie să acordăm mai multă atenție oamenilor pe care îi punem pe liste. Trebuie să avem un dialog mai des cu parlamentarii noștri. Dincolo de micile neajunsuri, trebuie să primeze modul în care te raportezi la o decizie atât de importantă.

Reporter: De ce ați pierdut ALDE? Nu v-ați ținut făgăduiala despre care vorbea Tăriceanu?

Viorica Dăncilă: Am avut o discuție cu Tăriceanu referitoare la candidatura pentru prezidențiale și am fost sinceră și i-am spus că decizia va fi luată în cadrul partidului. I-am spus că vom vedea care e situația, dar acest partid a mers mereu cu candidatul propriu. După alegeri a fost greu să iei o decizie să mergi cu un candidat din afara partidului. Nu cred că organizațiile PSD s-ar fi implicat dacă aveam un candidat din afară. Am discutat cu Tăriceanu și am supus la vot în CEX și a fost o singură abținere, toți colegii au susținut un candidat din interiorul PSD, având în vedere că rezultatul de la aceste alegeri influențează alegerile din 2020. I-am propus liste comune cu ALDE, să facem echipă. Poate înțelegeam dorința lui de a candida la alegeri, dar nu am înțeles și este greu de acceptat faptul că ai plecat de lângă PSD și ai mers cu un candidat independent. Nu știu cu ce ajută ALDE.

Reporter: Există voci în PSD care ar fi mers pe varianta Tăriceanu?

Viorica Dăncilă: Nu. Eu vă spun că dacă intram în turul 2 cu Tăriceanu, nu știam care e scorul partidului și nu puteam să facem o evaluare exactă a modului în care stăm pentru locale. Nu aveam certitudinea că organizațiile vor face o campanie așa cum trebuie. Eu văd alegerile prezidențiale ca pe niște alegeri pe care PSD le câștigă, noi mergem să le câștigăm, dar gânditi-vă că acum fiecare primar PSD, fiecare președinte de Consiliu Județean poate să vadă care e gradul de încredere al populației în ei. Eu cred că și pentru primari, și pentru cei care vor să candideze din partea PSD poate fi o evaluare a candidaturii.

Reporter: Cum va afecta PSD dacă trece moțiunea?

Viorica Dăncilă: Va exista o dezamăgire din punct de vedere al actului guvernamental, pentru că nu avem o guvernare perfectă, dar e una eficientă, am luat o serie de măsuri care au ajutat comunitățile locale. Dacă moțiunea trece, cred că lupta va fi și mai mare din partea PSD, pentru că știu că, câștigarea alegerilor e singura posibilitate pentru a avea din nou un guvern PSD.

Reporter: Au existat zvonuri că de-abia așteaptă căderea dumneavoastră baronii PSD.

Viorica Dăncilă: Scenarii există, dar nu cred. Ar fi o măsură pe care colegii nu ar lua-o, pentru că vă dați seama că PSD nu poate să își schimbe candidatul. Sunt un premier care a realizat foarte multe lucruri pentru oameni, ce să pui în loc? Să nu mai aibă PSD candidat? Este foarte greu. Eu sunt un om puternic, alții spuneau că plâng, că nu voi avea puterea să merg mai departe. Voi merge până la capăt alături de colegii mei din PSD. Am o vechime prea mare în PSD și voi lupta ca și până acum.

Reporter: Ați vorbit de acea sumă de 1,4 miliarde de lei pe care o veți da vineri.

Viorica Dăncilă: Este o rectificare bugetară, sunt cheltuieli bugetare stabilite după o formulă, nu așa cum încearcă să acrediteze unele persoane.

Reporter: În luna august a apărut acel deficit, se știe că de obicei cheltuielile apar la final.

Viorica Dăncilă: De fiecare dată a existat această problemă, dar o să ne încadrăm în deficit. Avem un plan de măsuri până la finalul anului pentru a ne încadra în deficit. Apar tot felul de zvonuri, se tot vorbește despre faptul că nu avem bani de salarii și de pensii. Eu vreau să îi asigur pe toți că ne încadrăm în deficit și că avem bani până la sfârșit. Să luăm, de exemplu declarația guvernatorului BNR, care a spus că nu sunt probleme. Au existat doar semnale de alarmă din partea opoziției, nu a altora.

Reporter: PSD a fost aliat al UDMR. De ce au plecat? Hunor spune că problemele au plecat de la scandalul din Valea Uzului.

Viorica Dăncilă: Eu nu cred acest lucru. A fost o problema acolo și trebuie să o recunoaștem. Am vorbit la Ministerul Apărării, am avut consultări și trebuie să rezolvăm problema. Acolo e un cimitir internațional și este păcat ca o divergență de genul ăsta să aibă astfel de interpretări. Nu cred că e vorba doar de acest lucru. Am acționat mereu corect și proiectele noastre s-au adresat și UDMR. S-a exagerat un pic, dar nu acesta e motivul. Aș vrea să înțeleg, am discutat și zilele trecute, am încercat să aflăm de ce UDMR vrea să voteze moțiunea, mai ales că PSD a fost foarte corect cu UDMR și cu celelalte minorități.

Reporter: A circulat zvonul că Iohannis ar fi vrut să îl impună comisar european pe Siegfried Mureșan.

Viorica Dăncilă: Nu am avut o discutie cu președintele despre asta. Discuția despre comisar am avut-o înainte de a face cele două propuneri. Nu am avut o discuție despre alt candidat, știți că premierul e cel care trimite nominalizarea pentru acest portofoliu.

Reporter: Ați trimis până la urmă cele două noi propuneri?

Viorica Dăncilă: Am rămas pe varianta inițială, deci propunerea e Dan Nica, una agreată atunci și de președinte. Ungaria a trimis o singură propunere, atunci și noi a trebuit să trimitem o singură propunere.

Reporter: S-a discutat în partid despre vulnerabilitățile Rovanei Plumb?

Viorica Dăncilă: Hai să ne uităm ce s-a întâmplat. Au fost audiați în Comisia Juridică mai mulți candidați, li s-a acordat un timp să își regleze problemele. Să luăm exemplul comisarului Hahn, au fost niște acțiuni pe care nu mai putea să le dețină, a reglat acel lucru. Pe Rovana Plumb nimeni nu a vrut să o mai asculte, deci decizia era într-un fel luată. Ce m-a nemulțumit e că atacurile au venit din partea românilor de acolo, am văzut atacul lui Cioloș și cel al lui Mureșan, care în mod normal trebuie să susțină candidatul pentru comisar al României. Eu am fost europarlamentar când propunerea a fost Cioloș, cu toate că venea din partea altui grup politic, eram în Comisia pentru Agricultură și am vorbit cu colegii din alte țări să susținem propunerea României. Acesta e modul normal de a acționa al unui europarlamentar român.

Reporter: Giuliani a spus că va veni rândul României în cazul „Ucraina-gate”. Știți ceva?

Viorica Dăncilă: Nu știu nimic despre acest subiect. Am văzut declarația, dar nu am nicio informație. Nu m-a contactat nimeni până acum. Eu cred că a fost o declarație care a ridicat anumite semne de întrebare. Declarația trebuie dublată de anumite probe, dar nu trebuie vorbit de România. Dacă cineva a greșit, trebuie să facem referire la cel care a greșit.

Reporter: Dacă s-ar pune problema unei anchete și ați fi președinte, ce ați face?

Viorica Dăncilă: Aș vrea să aflu adevărul, dar să respectăm în același timp prezumția de nevinovăție. E important să vedem unde s-a greșit, dar în același timp dacă aș fi președinte nu aș fi de acord ca greșeala unora să fie considerată a întregii țări. Nu aș fi de acord să vorbească cineva despre România ca despre o țară a corupților și aș încerca să discut cu partenerii noștri transatlantici sau europeni.

Reporter: Se pare că în America se dezvoltă această afacere. Va influența alegerile prezidențiale de la noi?

Viorica Dăncilă: Depinde cine e implicat în această anchetă, depinde la cine se face referire. Eu vreau să se afle adevărul, pentru că de multe ori nu s-a dorit acest lucru și mulți oameni au avut de suferit.

Reporter: De ce PSD nu a sprijinit-o pe Kovesi?

Viorica Dăncilă: Eu am spus și repet și am convingerea că trebuie să ne sprijinim cetățenii. Dar eu cred că în fața legii trebuie să fim egali, pornind de la cetățeanul de rând până la cel care ocupă orice fel de funcții. Am fost împotriva ei și îmi mențin această poziție pentru că, atâta timp cât asupra ei planează anumite acuzații, există dosare în desfășurare, am considerat că e nevoie să lămurească toate aceste lucruri și din acest motiv am spus că nu o susțin. Dacă o singură acuzație se dovedește a fi adevărată, eu nu îmi doresc asta, toată această vinovăție va influența imaginea României.

Reporter: Ministrul Justiției al PSD luptă pentru desființarea Secției Speciale împotriva CSM.

Viorica Dăncilă: Această atitudine a doamnei ministru nu e poziția PSD. Am spus și repet că PSD nu va mai da nicio OUG pe justiție. Ne-am învățat lecția la alegerile din mai și nu vom mai interveni în justiție. Doamna Birchall e revocată și nu accept să implice ministerul în această situație. Vom vedea atitudinea dânsei în fața colegilor din CEX, care sunt foarte dezamăgiți. Magistrații trebuie să ajungă la un consens în privința măsurilor care se iau în justiție. A fost deja în CEX o discuție în care am subliniat ceea ce v-am spus și vom avea o nouă discuție, dar vreau să vă spun că dupa moțiune, săptămâna viitoare, venim cu remanierea Guvernului în Parlament pentru portofoliile libere în care președintele, încălcând Constituția, nu vrea să numească interimari.

Reporter: Am aflat că nu demisionați dacă trece moțiunea.

Viorica Dăncilă: Sunt un om responsabil și am să solicit președintelui să vină cu o formulă guvernamentală nouș, pentru că altfel ar însemna că vrea doar o lovitură de imagine prin această moțiune. Dacă vrea să treacă moțiunea, lucru pe care nu ar trebui să îl facă președintele, atunci înseamnă că trebuie să vină cu o formulă guvernamentală cât mai curând. Dacă îmi dau demisia, până când președintele vine în Parlament cu o nouă formulă, ar fi mult mai greu pentru români.

Reporter: De ce a ales opoziția acest moment să marșeze pe moțiune?

Viorica Dăncilă: Pentru că președintele a fost cel care a solicitat acest lucru. Crede că va câștiga puncte în alegeri dacă dărâmă Guvernul. Motivul nu e legat de România, de bunăstarea cetățenilor, e doar un calcul electoral.

Reporter: Vor fi membri PSD care vor trăda?

Viorica Dăncilă: Nu știu ce se va întâmpla, poate vor fi, poate nu, dar vreau să rămân alături de colegii care țin la acest partid și care vor să câștigăm alegerile.

Reporter: Ați încercat o apropiere de Victor Ponta?

Viorica Dăncilă: Am avut o discuție cu Ponta în vară legată de o alianță, o susținere, dar din păcate, cum ne-a obișnuit, l-am văzut spunând în spațiul public ce am discutat și ceea ce ar fi vrut să se întâmple. Am vorbit despre o eventuală alianță, nimic concret, astfel încât să facem un bloc cu care să asigurăm o bună guvernare. N-aș putea spune că a luat-o la fugă, dar tot ce a spus pe urmă nu a fost conform cu realitatea. Ponta ne-a obișnuit cu jignirile, a dezamăgit mult PSD și sunt convinsă că îi va dezamăgi și pe cei care acum îl consideră un lider. Spun asta din mai multe motive: Ponta și-a dat demisia pe Facebook, fără o discuție în partid, ne-am trezit fără președinte, și-a dat demisia și din funcția de premier fără o discuție cu colegii în CEX. Cred că aceste lucruri arată cum lucrează Ponta și am convingerea că și cei care cred acum în el vor veni alături de PSD și vor spune că i-a dezamăgit.

Reporter: Nu ar trebui să mușcați mai tare din dușmani?

Viorica Dăncilă: Ba da, dar ei vin cu minciuni, iar eu spun adevărul. Cred că România are nevoie de consens, dar asta nu mă va opri să spun lucrurile pe care le constat, faptul că cinci ani am avut un președinte care nu prea s-a văzut. Voi spune în continuare adevărul și nu este un lucru care să deranjeze pe cineva. Nu cred că mai avem nevoie de această dezbinare, avem nevoie de un președinte al tuturor, care să coopereze instituțional cu Guvernul și cu Parlamentul, avem nevoie de mai puțină ură, de un președinte activ care să se implice. Nu am avut acest președinte și toate aceste lucruri sunt văzute de majoritatea cetățenilor. Într-o bătălie politică e normal să vorbești despre adversar, dar important e să vii cu argumente, nu cu jigniri, să ții cont de Constituție, să vii și să vorbești cu oamenii și să fii un model pentru ceilalți. Un președinte care nu pune în practică o decizie a CCR nu este un președinte care să merite încrederea celorlalți pentru un nou mandat.

Reporter: Circulă suspiciunea că sunteți captiva unor persoane care nu sunt din PSD.

Viorica Dăncilă: Am auzit atâtea acuzații, încât nu mă mai miră nimic. E păcat că vin cu astfel de minciuni, acuzații foarte grave, dar trebuie să dovedești aceste lucruri. Nu este așa, sunt un om independent, nu sunt un om care să poată fi manevrat. Pot să spun că absolut nimeni nu are o influență acum asupra mea.

Reporter: Nici Cristian Burci?

Viorica Dăncilă: Nu îl cunosc, nu l-am întâlnit niciodată, nu am vorbit niciodată. În momentul în care nu ai schelete în dulap, trebuie să îți găsească ceva. Despre Burci nu știu nimic, deci aceste acuzații sunt nefondate și arată câtă mizerie aduc unii în spațiul public.

Reporter: Sâmbăta vă lansați candidatura, care sunt alianțele pentru turul al doilea?

Viorica Dăncilă: Alianța cea mai importantă e cu cetățenii, cu cei cărora le demonstrezi că ești o variantă mai bună decât contracandidatul. Am încredere în români că vor fi de partea bună a baricadei.

Reporter: Diaconu e un pericol?

Viorica Dăncilă: Nu cred că e un pericol. Marea neșansă e că alături de el a venit Ponta. Dacă nu era această alăturare, șansele erau mai mari. Cred că e o defavoare pentru el.

(Publicitate preelectorală comandată de PSD Mureș)