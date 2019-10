Prioritățile pentru Sănătatea mureșeană ale președintelui Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaților

Share



Aprobarea Hotărârii de Guvern pentru construcția noii clădiri a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu-Mureș, ce va adăposti Centrul de mari arși, aprobarea finanțării pentru alte două obiective importante ale SCJU Târgu-Mureș, precum structura de spitalizare de zi și vestiarele pentru personalul din spital, reprezintă prioritățile pentru perioada următoare ale Conf. Dr. Florin Buicu, președinte al Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, dar și deputat PSD de Mureș.

Sănătatea și educația sunt cele două domenii mari de expertiză ale sale. Cu o participare activă la evenimentele și dezbaterile ce vizează sistemul sanitar românesc, Conf. Dr. Florin Buicu a avut un aport însemnat în ceea ce privește multe dintre reglementările din sistemul sanitar românesc și învățământul medical, cu zeci de propuneri legislative dintre care mare parte au fost promulgate și au devenit legi. Într-un interviu acordat cotidianului Zi de Zi, Conf. Dr. Florin Buicu a sintetizat câteva dintre realizările din anul 2019, dar și obiectivele și prioritățile sale până la sfârșitul acestui an.

Reporter: În calitate de președinte al Comisiei de sănătate și familie a Camerei Deputaților activitatea dumneavoastră este una intensă, împărțită între participări la evenimente și dezbateri pe teme de interes din sănătate și demersuri pentru noi reglementări legislative. Vă rog să faceți o scurtă sinteză a unora dintre obiectivele importante pe care ați reușit să le bifați în acest an.

Conf. dr. Florin Buicu: Recent, a trecut de plenul Camerei Deputaților legea privind instituirea datei de 30 octombrie ca ziua pacientului cu arsuri. Această inițiativă legislativă, la care și eu sunt semnatar și sunt cel care am depus această inițiativă legislativă având sprijinul colegilor de la aproape toate partidele, a rezultat în urma discuțiilor pe care le-am avut cu Asociația Colectiv, cu domnul Eugen Iancu care este președintele asociației și tatăl unuia dintre cei decedați atunci. În urma discuțiilor pe care le-am avut la nivelul Comisiei pentru sănătate am observat dorința părinților ca o astfel de tragedie să nu se mai întâmple și pentru asta trebuie să nu uităm prin ce au trecut cei câțiva zeci de oameni care au murit la Colectiv. Instituirea datei de 30 octombrie drept ziua pacientului fără arsuri nu este un motiv de festivism, ci reprezintă crearea cadrului prin această lege pentru ca în fiecare an pe 30 octombrie să ne aducem aminte ce s-a întâmplat, să vedem ce am făcut, ce este nevoie să mai facem astfel încât aceste lucruri să nu se mai întâmple.

Dezbaterile care au avut loc au avut și o tentă politică prin care partidele au criticat faptul că nu s-au întâmplat lucruri foarte multe și că nu avem în momentul de față o rețea de paturi de mari arși în România. Personal am recunoscut acest lucru, dar pe de altă parte pot spune că au fost făcute anumite demersuri pentru a se ajunge la o rețea de acest tip. Și pot să dau exemplul Târgu-Mureșului, unde există aproape finalizat studiul pentru o construcție nouă, care va adăposti secția de mari arși, paturile de mari arși de la Târgu-Mureș. Nu este doar o clădire pentru mari arși, este vorba despre un proiect mai mare care va adăposti toate blocurile operatorii ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, toate paturile de ATI din spital și paturile de mari arși. Va fi o clădire nouă, cu circuite noi, actuale, cu suprafețele necesare pentru a trata în condiții corecte această categorie de bolnavi. Studiul de fezabilitate este pe ultima sută de metri, licitația a fost făcută și derulată de Ministerul Sănătății, proiectul având finanțare de la Banca Mondială. În perioada următoare rezultatele studiului vor trebui să fie depuse și Guvernul să aprobe prin hotărâre de Guvern indicatorii macroeconomici. Îmi doresc ca acest lucru să se întâmple până la finalul anului astfel încât să se poată derula partea de execuție a acestei clădiri.

A durat destul de mult de la momentul Colectiv, aprobarea finanțării, apoi licitațiile necesare, derularea studiului care, repet, sunt pe ultimii metri înainte de finalizare.

Inițiativele legislative din acest an au fost și de reglementare a profesiilor – am avut inițiative de modificare a activității tehnicienilor dentari, am avut întâlniri cu Colegiul Psihologilor, cu reprezentanți ai psihologilor pentru reglementarea activității psihologilor clinicieni, toate acestea s-au concretizat în două inițiative legislative depuse.

În cazul psihologilor clinicieni nemulțumirea a pornit de la faptul că un psiholog clinician angajat într-un spital public vede un pacient dar documentul pe care el îl generează trebuie să treacă printr-un cabinet care emite niște timbre pentru a putea fi recunoscut de anumite comisii. Această formă de emitere a timbrelor era prevăzută în Legea psihologilor și este în defavoarea pacientului. Un pacient care beneficiază de evaluare psihologică în sistemul public, înainte de a ajunge la o comisie de evaluare a capacității de muncă etc., trebuie să meargă la un cabinet privat pentru timbre deoarece doar cabinetele private beneficiază de aceste timbre. În urma întâlnirilor și a discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentanți ai psihologilor clinicieni, dar și cu reprezentanți ai Colegiului Psihologilor am găsit varianta corectă pentru a rezolva acest lucru. Inițiativa a fost depusă la Senat, Camera Deputaților este cameră decizională și așteptăm să fie îndepliniți pașii procedurali.

Deși activitatea de psihologie este specifică tuturor domeniilor, fie că vorbim de psihologia muncii, psihologia educației, psihologia specifică armatei, transporturilor, etc. am pornit de la psihologul clinician care își desfășoară activitatea în domeniul medical. Am reușit prin aceste modificări legislative să impactăm activitatea de psihologie pe toate domeniile, nu numai pe domeniul sănătate.

Rep.: Pentru actuala sesiune legislativă ce subiecte prioritare există în portofoliu la nivelul Comisiei pentru sănătate?

F.B.: La nivelul Comisiei pentru sănătate avem în portofoliu câteva subiecte, unul va fi cel al rezolvării serviciilor medicale pentru pacienții care nu au cod numeric personal. Am avut aceste dezbateri în cadrul Comisiei și modificările vor fi acceptate, ele vor merge mai departe către plen și sper să se transforme în lege. Avem modificări legislative care impactează pe partea de medicina muncii pe zona pneumoconiozelor, am depus o inițiativă legislativă care rezolvă problemele pacienților cu boală celiacă, rezolvarea sau reglementarea pentru utilizarea produselor din canabis medicinal și probabil că și acestea vor ajunge în dezbatere, inițiativa a fost depusă la Senat.

În plus, rămân de rezolvat subiectele vechi, cel al reglementării suplimentelor alimentare, un domeniu important, și îmi doresc să văd legea adoptată. Chiar dacă nu am fost inițiator, pentru că este un proiect de lege mai vechi, am făcut multe dintre modificări. Întâlnirile care au avut loc pe de o parte cu farmaciștii pe de alta cu reprezentanții Ministerului Agriculturii, și au fost multe, sper să se finalizeze cu adoptarea proiectului legii de reglementare a suplimentelor alimentare.

Rep.: Să înțeleg că ar fi pe ultima sută de metri acest demers? Dezbaterile au loc de câțiva ani deja, fără niciun rezultat concret.

F.B.: Mai existau două inadvertențe care trebuiau să fie rezolvate, puse de comun acord, Sănătate și Agricultură, și sunt pe cale de a fi rezolvate. Sper să avem forma finală acceptată de cele două domenii.

Este prevăzut în tratatul UE o liberă circulație a alimentului și orice barieră impusă în calea liberei circulații este interzisă la nivel european. Dar, pe de altă parte, avem aceste suplimente alimentare care sunt între aliment și medicament și ele sunt de două categorii, produse naturale și aici vorbim de produsele stupului, produse din plante, respectiv produse care conțin alte categorii, vitamine, hormoni etc. Încercăm să găsim o variantă astfel încât suplimentul alimentar să poată fi reglementat și controlat și, preventiv, să nu ne mai întâlnim cu aceste oferte care apar de multe ori la TV și se precizează că produsul cutare tratează cancerul, dar nu există nici măcar un studiu, ceva în spatele acestui produs, care să susțină aceste afirmații. Sunt multe aspecte de discutat, este un domeniu și o lege foarte importantă, cu un impact foarte mare.

Sper să reușim să trecem de plen această lege până la finalul acestei sesiuni legislative.

Rep.: Ce inițiative legislative aveți dumneavoastră în pregătire și care sunt prioritățile pentru perioada următoare?

F.B.: Am avut o serie de discuții legate de reglementarea domeniului de medicina legală. Există deja depusă o inițiativă pentru reglementarea medicinei legale care a fost contestată, au existat niște întâlniri cu specialiștii din medicina legală și în perioada următoare probabil că va apărea o inițiativă legislativă de reglementare a acestui domeniu. Vor continua dezbaterile pentru adoptarea inițiativei legislative de reglementare a activității tehnicienilor dentari. Este o inițiativă mai veche, ajunsă la Camera Deputaților. Au loc întâlnirile cu Ministerul Sănătății, o parte dintre reprezentanții conducerii Colegiului Ordinului Tehnicienilor Dentari dar și cu reprezentanți ai tehnicienilor dentari care de multe ori nu sunt mulțumiți de funcționarea acestui domeniu. Amendamentele venite dintr-o parte și din alta vor intra într-un material final, care va fi supus dezbaterii și votului membrilor comisiei de sănătate.

Prioritățile mele în perioada următoare sunt aprobarea Hotărârii de Guvern pentru clădirea nouă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, aprobarea finanțării pentru două obiective importante ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureș și anume structura de spitalizare de zi, care a fost aprobată de Ministerul Sănătății – este vorba despre o investiție de peste 20 milioane lei, respectiv aprobarea finanțării vestiarelor de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-Mureș, aici fiind vorba despre o investiție de 8 milioane lei. Ordinele de ministru de aprobare a investițiilor au fost semnate, urmează practic aprobarea finanțărilor. Prin aceste modificări structura de spitalizare de zi, structura vestiarului, noua clădire pentru mari arși, ATI și bloc operator, alături de dotările de care Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș a avut parte vor îmbunătăți calitatea serviciilor medicale, dar și calitatea spațiilor în care vor putea fi tratați pacienții. Iată că în zona sănătății și zona universitară au loc investiții, se dezvoltă comunitatea.

A consemnat Arina TOTH