”Școala Gravidelor” împlinește 25 de ani

”Școala Gravidelor” din Târgu-Mureș împlinește 25 de ani. Prima școală de acest gen din România a fost înființată la Târgu-Mureș de către un profesor doctor în educație fizică și sport, Aliz Bako. Aici viitoarele mămici învață să nască ”cu zâmbetul pe buze”.

Perfecţionare în Anglia şi Ungaria

Totul a început când ea a rămas însărcinată pentru prima oară. La momentul nașterii, fiind în perioada Revelionului, și-a dat seama cât de singură și neajutorată este.

”Chiar dacă totul a decurs cum trebuia, am simțit acea singurătate. Atunci am început să citesc și să mă informez singură. La un an și nouă luni, am născut-o pe fiica mea și îmi amintesc că în timpul travaliului o doamnă asistentă m-a întrebat cine m-a pregătit pentru naștere. În acel moment m-am gândit că ar trebui să ajut și alte femei să se pregătească pentru o zi atât de importantă”, a dezvăluit, pentru cotidianul Zi de Zi, Bako Aliz, fondatoarea ”Școlii Gravidelor”.

După doi ani, Bako Aliz a pus bazele ”Școlii Gravidelor” pentru a ajuta viitoarele mămici să fie pregătite pentru naștere.

”Am urmat cursuri de perfecționare în Anglia și Ungaria. Principalul scop a fost de a aduce în România ceva ce în țările de vest deja exista. În principal am vrut să ajut mămicile, să le pregătesc, am plecat de la tot ce am simțit e că a lipsit la nașterea fiului meu și de acolo s-a ajuns la ceea ce astăzi este ”Școala Gravidelor”, a explicat Aliz Bako.

25 de ani de lecții pentru mămici

Din anul 1994 până în prezent, peste 1.000 de mămici au călcat pragul școlii și au ieșit de acolo cu zâmbetul pe buze.

”Majoritatea veneau cu gânduri negative, ele fiind influențate de ceea ce se spunea în jur, ceea ce spuneau vecinii sau prietenele lor. Această școală este mai mult ca o terapie. Mămicile vin, se întâlnesc, discută problemele și în felul acesta reușesc să își mai diminueze grijile”, a spus Aliz Bako.

De două ori pe săptămână, viitoarele mămici se întâlnesc și discută despre durerile, experiențele și întâmplările lor. Pregătirile sunt de trei feluri: fizice, psihice și teoretice. Pregătirile fizice constau în efectuarea unor exerciții speciale de tonifiere musculară, care să îmbunătățească postura. Femeile își lucrează mușchii gâtului, spatelui, pieptului și picioarelor. În același context, își îmbunătățesc și circulația sângelui. Foarte important este faptul că femeile învață să își controleze respirația, lucru care le ajută în timpul travaliului.

”Pregătirea psihică, pot spune că este cea mai importantă. Am avut cazuri în care mămicile intrau pe ușă și totuși susțineau că vor naște prin cezariană. Bineînțeles, până la momentul nașterii, se răzgândeau. Nu numai exercițiile fizice ajută, psihicul și sufletul trebuie și el pregătit”, a mărturisit Aliz Bako.

Tăticii, prezenţi la lecţiile de teorie

O zi pe săptămână este dedicată lecțiilor de teorie, la care au început să participe și tăticii care se pregătesc atât pentru momentul nașterii cât și pentru responsabilitățile de după. La această parte teoretică, femeile învaţă cum să alăpteze corect și în ce constă creșterea sănătoasă a copilul.

”De 25 de ani am reușit să ne împrietenim toate în cadrul școlii și sunt fericită când mămicile vin cu copilașii în vizită. În acest fel am satisfacția că munca mea le este de ajutor și mă motivează ca pe viitor să continui pe această cale”, a mai menţionat Aliz Bako.

Evenimentul dedicat celor 25 de ani de la înființarea școlii va avea loc miercuri, 9 octombrie, în Amfiteatrul Cetății Medievale din Târgu-Mureș, de la ora 17.00 la 21.00.

”O să fie ceva foarte interactiv, cu multe activități mamă-copil și cei prezenți, la sfârșit va fi și un Flash Mob, o să facem mișcare toți cei prezenți acolo”, a conchis Aliz Bako.

Andreea GONDOR