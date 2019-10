FOTO: Senatorul PSD de Mureş Horea Soporan, întâlniri la nivel înalt la Washington D.C.

Share



În cea de-a patra zi a vizitei în capitala Statelor Unite ale Americii, Washington D.C., senatorul PSD de Mureș Horea Soporan, membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Mediteranei, s-a întâlnit cu Victoria Coates, reprezentant al Casei Albe.

Întâlnirea cu Victoria Coates, reprezentant al Casei Albe, ”Asistent to the USA president and Senior Director for Middle Eastern and North African Affairs – National Security Councis, White House”, a fost una din cele mai importante întâlniri aflată pe agenda delegației Adunării Parlamentare a Mediteranei.

În aceeași zi, a avut loc o întâlnire și cu experți de la Washington Institute, de asemenea persoane care în trecut și-au desfășurat activitatea la Casa Albă.

”Problemele abordate au fost legate de siguranța în Orientul Mijlociu și Africa, respectiv terorism, migrație, problema refugiaților, conflictul israeliano-palestinian, problema refugiaților sirieni și abordarea acesteia de către Turcia, relocarea populației refugiate, migrarea populației africane din Africa prin Maroc spre Europa și din Siria prin Turcia, apoi Balcani spre vestul Europei, conflictele din Libia, Liban, Iran, armonizarea legislației în domeniu”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, senatorul Horea Soporan, care a fost însoţit de soţia sa, Dumitriţa Gliga, consilier al Adunării Parlamentare a Mediteranei.

Totodată, senatorul Horea Soporan a mai precizat că un alt subiect discutat cu oficialii americani s-a referit la importanța strategică a Mării Negre în economia relațiilor dintre România și SUA.

”Au fost abordate teme privind energia, importanța strategică a României atât în ceea ce privesc resursele din Marea Neagră, cât și aceasta ca poartă de intrare a migranților spre Europa sau ca graniță sud-estică a NATO”, a subliniat senatorul Horea Soporan.

Alex TOTH