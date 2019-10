Diana Izabela Marin, câștigătoarea Trofeului ”Mureș, dorurile tale…”

Share



Casa Municipală de Cultură ”Eugen Nicoară” din Reghin a găzduit vineri, 11 octombrie, Festivalul județean de interpretare a cântecului popular ”Mureș, dorurile tale…”. Evenimentul, ajuns în acest an la cea de a VII-a ediție, a fost organizat de Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică (CJCTEA) Mureș în colaborare cu Primăria Municipiului Reghin și Casa Municipală de Cultură ”Eugen Nicoară” Reghin. ”Această manifestare culturală de la Reghin își propune în fiecare an să contribuie la descoperirea și promovarea tinerilor interpreți amatori de muzică populară, la stimularea interesului publicului pentru receptarea creațiilor folclorice autentice având ca scop punerea în valoare a cântecului popular autentic și a frumuseții costumului popular din diferite zone etnografice ale județului Mureș Festivalul. Concursul se desfășură sub forma unui spectacol cu publicul. În fața unui juriu de specialitate, fiecare concurent interpretează două cântece specifice zonei pe care o reprezintă. De asemenea, se va ține cont de autenticitatea pieselor interpretate, o doină sau o baladă și un cântec ritmat, de valoarea artistică și de diversitatea ritmică și melodică. Un element important este prezentarea și descrierea de către concurenți a costumelor populare pe care le poartă.”, afirmă Iuliu Praja, directorul-manager al CJCTEA Mureș

9 concurenți pentru Trofeul ”Mureș, dorurile tale…”

La ediția din acest an, au concurat nouă soliști: Mara Stuparu, Marian Suciu, Mădălin Dodi, Diana Izabela Marin, Cătălin Bogdan Orban, Ioana Romanți, Sebastian Șerban, Adina Ioana Nistor și Denisa Gliga, atent supraveghiați de un juriu format din Ciprian Istrate, președinte, artist consacrat al muzicii populare, Maria Borzan, cercetător ștințific, Muzeul de Etnografie Reghin, Lavinia Zanfir – director adjunct al Școlii Gimnaziale „Augustin Maior” din Reghin, Diana Sabina Grozav, prof. Liceul Vocațional de Artă din Tîrgu Mureș și Iuliu Praja, director manager al Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș.

Merituoșii câștigători

Câștigătorii celei de-a VII-a editii a Festivalului-concurs județean de interpretare a cântecului popular „Mureș, dorurile tale…” au fost desemnați Diana Izabela Marin-Trofeul Festivalului, Adina Nistor -Locul 1 , Mara Stuparu – Locul 2 și Marian Suciu – Locul 3. Au obținut mențiuni soliștii Ioana Romanți și Sebastian Șerban. Câștigătorul celui mai autentic costum popular bărbătesc a fost desemnat Mădălin Dodi , respectiv Diana Marin, câștigătoarea Celui mai autentic costum popular femeiesc.

Recitaluri cu soliști consacrați

Acompaniamentul muzical a fost asigurat de Orchestra Casei Municipale de Cultură ”Eugen Nicoară” Reghin, dirijor prof. Ioan Conțiu, iar recitalurile serii au fost aduse publicului de soliștii Ciprian și Mihaela Istrate, Costi Dumitru, Ovidiu Furnea, Ioan Cristian Țăran, Anca Branea, Cosmin Cotârlă ,câștigătorul trofeului ediției 2018 și Iulia Maier.

Foto: Cezar BULIGA