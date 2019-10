FOTO: Bustul lui Papiu Ilarian, în haine noi de Centenarul colegiului

Share



Manifestările organizate cu prilejul Centenarului Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarin” au debutat vineri, 11 octombrie, cu dezvelirea bustului lui Alexandru Papiu Ilarian, îmbogățit cu noi basoreliefuri, opera artiștilor plastici Gheorghe Pop și Mihai Frunză. „Aniversarea celor o sută de ani ai Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” reprezintă un moment plivilegiat deoarece presupune evocare, instigarea memoriei, descoperirea traseului parcurs și, îndeosebi, confirmarea urmelor fixate definitiv în memoria colectivă de această prestigioasă unitate de învățământ. Momente ca acestea generează mândrie, bucurie, dar și nostalgii. 100 de ani, un veac în care se așează destinul unei școli, dar mai ales destinul unor generații care prin rezultatele lor au stabilit un etalon al valorii. O sută de ani în care școala noastră a demonstrat de la o generație la alta că are rădăcini puternice, și poate oferi certitudinea valorii în educație, că poate metamorfoza timpul din durată”, a precizat Cristina Someșan, directorul Colegiului Național „Al. Papiu Ilarian”.

O școală cât o istorie

Momentul de aleasă sărbătoare a fost subliniat și de prof. Maria Kozak, inspector școlar de limba și literatura română. „Acest moment este unul cu adevărat istoric, e momentul întâlnirii noastre cu istoria. Scriem cu toții istorie, fiind contemporani cu centenarul acestei școli. Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” acum, la cei o sută de ani ai săi, ne oferă un portret al clipei în amfiteatrul istoriei. E timpul școlii, cuprins în netimpul istoriei. Acesta este unul dintre popasurile contemplative în care generații de elevi și profesori confirmă că și-au înțeles menirea. O școală cât o istorie, își cinstește centenarul, cinstind deopotrivă memoria celui care îi veghează spiritual destinul. La mulți ani școlii mele, la mulți și rodnici ani Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian”, a precizat prof. Maria Kozak.

Recuperarea memoriei

Binecuvântarea creștină a fost adusă de prof. dr. Ovidiu Bârsan, după care Dragoș Burghelea, fost absolvent al Colegiului Național „Al Papiu Ilarian”, a prezentat modul în care ideea repunerii basoreliefurilor pe bustul părintelui spiritual al școlii a prins viață, devenind realitate cu ocazia Centenarului Colegiului „Papiu”. „Studiind arhivele statului de aici din Tîrgu Mureș, arhivele din București, precum și toate anuarele pe care Colegiul „Papiu” le-a emis, de la înființare și până în prezent, am putut să descoperim schițe originale ale sculptorului, am putut să vedem exact dimensiunile și locul unde au fost amplasate. Se apropia anul 2019, Centenarul deschiderii Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian”, și cu o excelentă conlucrare din partea conducerii școlii, a autorităților locale, am putut să punem bazele unui proiect de anvergură. Mulțumesc tuturor celor care au crezut în acest vis pe care l-am putut transforma în realitate. În primul rând mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat și ne-a ajutat să ajungem să trăim această minunată zi”, a spus Dragoș Burghelea.

Un veac de formare, de dăruire și de civilizație

„Sărbătorim nu doar o sută de ani de la înființarea unuia dintre cele mai prestigioase colegii din municipiul Tîrgu Mureș, sărbătorim învățământul de calitate, sărbătorim elitele, care și-au început demersurile profesionale pe băncile acestei unități de învățământ ce dau valoare urbei noastre. Numele Colegiului „Alexandru Papiu Ilarian” răsună în toată lumea, elevii acestei școli au prins aripi aici la Tîrgu Mureș, și au dus renumele orașului în cele mai faimoase universități din lume. O sută de ani de „Papiu”, înseamnă un veac de formare, de dăruire și de civilizație. La mulți ani, Papiu, Dumnezeu să ne ajute” – Claudiu Maior, consilierul primarului municipiului Târgu Mureș

„Să străluciți, să fiți mereu învingători”

„Acest moment aniversar marchează în primul rând calitatea educației, dar și calitatea profesională și umană a celor care fac educație. Dacă multe profesii se fac de multe ori fără suflet, cea de dascăl nu se poate concepe fără dăruire și dragoste față de copii. Este ceea ce simțim și întâlnim astăzi, deopotrivă, de peste o sută de ani la Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian”. Perfomanța celor de la „Papiu” a fost mereu condiționată de frumusețea celor care o realizează, profesori și elevi deopotrivă. Aceștia au determinat ascensiunea, prestigiul , admirația, dar și valoarea acesteia. La mulți ani, Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian”. Vă doresc ca în următorii o sută de ani să străluciți și să fiți mereu învingători” – Ioan Macarie, inspector școlar general, IȘJ Mureș

Spiritul responsabilității

„Istoria este importantă, să știm ce s-a întâmplat, mai ales că sunt prezenți la acest moment tineri, elevi ai acestui liceu care trebuie să transmită generațiilor următoare acest spirit de responsabilitate , de dragoste față de țară, față de patrie, și de ce nu, acest spirit patriotic în a aprecia ceea ce generațiile trecute au făcut în istorie pentru ca România să fie zi în granițele ei, să fie un stat unitar, să fie un stat apreciat în Europa și în lume. Este de apreciat ceea ce fac elevii și profesorii acestui liceu, ceea ce au făcut generațiile de profesori care au activat în ultimii o sută de ani aici la „Papiu”. Transmit acest spirit al responsabilității față de societate, față de dragostea de țară și generațiilor care le-au format” – Mircea Dușa, prefectul județului Mureș

Evocarea personalității lui Papiu Ilarian

„Alexandru Papiu Ilarian a fost o personalitate covârșitoare a românilor transilvăneni, a românilor în general. Istoric, om politic , diplomat, Papiu Ilarian a fost primul român transilvănean ministru într-un guvern la București, respectiv ministru în Guvernul Kogălnicianu. De asemenea, a fost autorul legi secularizărilor averilor mănăstirești din 1863 când s-au adus în teritoriul național circa 25 % din terenul arabil. A fost unul dintre fruntașii revoluției de la 1848-1849 în Transilvania , luptând alături de marii bărbați ai neamului românesc, Simion Bărnuțiu și Avram Iancu pentru drepturile naționale ale românilor. Nu a avut copii, nu a fost căsătorit, însă noi, elevii și profesorii Colegiului Național „Al. Papiu Ilarian” ne considerăm urmașii lui” – Simion Bui, profesor de istorie, fost director al Colegiului „Al. Papiu Ilarian”

Amintiri despre anii de liceu

„Am urmat cursurile acestui liceu în perioada 1945-1951. A fost o perioadă frumoasă, condiții bune de școală, cu profesori deosebiți, precum profesorii Lupșa, Grădinaru, și mulți alții. Doresc acestui liceu să-și continuie activitatea în aceleași condiții, fără oprire, și totodată, ce se întâmplă în lume să nu fie luat în considerare din punct de vedere politic , să se meargă pe ideea învățământului, care s-a ridicat întotdeauna la un nivel înalt la Colegiul Național „Al. Papiu Ilarian” – Călin Ceontea, fost absolvent al Liceului „Papiu”