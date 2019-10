Strada Mihai Viteazul, în plin proces de reabiltare

Share



Centrul municipiului Reghin, mai exact strada Mihai Viteazul, beneficiază în aceste zile de lucrări de reabilitare. Potrivit lui Márk Endre Dezső, viceprimarului municipiului Reghin, lucrările au fost necesare ca urmare a stării precare a drumului, banii alocați investiției fiind cei economisiți în urma neorganizării „Zilelor Reghinene”. Ideea pe care s-a pornit inițial a fost ca reabilitarea să se facă pe enclave, precum cea din B-dul Unirii, la care s-a renunțat în cele din urmă, reabilitarea drumului din centru fiind pe toată lățimea drumului, ”de la bordură la bordură”.

„În cartierul Unirii am făcut reabilitare pe enclave, am rașchetat și am reparat suprafețe mai mari, omogene. Aceeași idee a fost și în centru, să punem aparatul de rașchetat pe suprafețe mai întinse, enclave gen ”Uniri”. În urma unei analize mai atente, văzând cât de stricat e asfaltul din zona Mihai Viteazul, până în Piața Mare, am propus să reabilităm integral. Am pus un buget de 450.000 lei la începutul anului pentru investiții în zona centru. Binențeles că această sumă nu a ajuns, nu acoperea nici măcar un sfert. Atunci au apărut discuții să facem lucrarea cum putem, astfel ca fâșia de asfalt să aibă doar 7 metri lățime, dar rămânea lateral 1,5 metri neasfaltat. Normal că dădea prost o astfel de lucrare, iar eu am propus să facem această asfaltare ”de la bordură la bordură”. A venit situația în care am rămas singur la conducerea orașului, am recalculat tot, am refăcut proiectul integral, de la bordură la bordă, dar cu un alt buget. Nu am avut banii suficienți , fapt pentru care m-am luptat să nu mai facem „Zilele Orașului”, iar banii să-i investim în ceva palpabil. Am avut puterea să-i conving pe colegii consilieri, astfel am renunțat la Zilele Orașului, iar banii pentru acest eveniment, plus cei dintr-o rectificare și cei 450.000 lei de care am pomenit, a ieșit acest proiect cu această asfaltare integral pe o suprafață de 10.300 mp, de la semaforul din centru până la Piața Mare”, a precizat viceprimarul Márk Endre Dezső.

Reabilitarea spaților de parcare

Pe lângă asfaltare, vor fi reabilitate și zonele de parcare. „Arhitectul șef a venit cu o idee genială, să facem și parcările cu un drum, să readucem stilul vechi, clasic, astfel încât parcările să le facem cu piatră cubică, în două nuanțe, gri închis și gri deschis, pentru a putea delimita aceste parcări, să nu le mai trasăm cu vopsea. Această lucrare necesită bani în plus, fapt pentru care ea se va realiza cel mai probabil în cursul anului viitor”, a precizat Márk Endre Dezső.

Praful, discomfort pentru reghineni

Una din problemele reclamate de cetățenii a fost praful generat de lucrările de reabilitare. „Am discutat cu firma care a câștigat licitația pentru execuția acestei lucrări, și ei spun că nu prea există la noi utilaje care să aspire o cantitate atât de mare de praf, plus că nici folosirea apei nu reprezenta o soluție, deoarece ieșea o mocirlă, și era și mai rău. Din păcate există un disconfort al acestei lucrări. Eu personal nu aș fi făcut această lucrare în același timp cu manifestarea din centru, Festivalul Toamna Reghineană, ci aș fi făcut-o separat, în care să fie închis pe sectoare centrul orașului”, a spus viceprimarul Reghinului, mulțumit că banii publici au fost destinat investițiilor în beneficul reghinenilor. „Mă bucur că destinația banilor pentru Zilele Reghinene au ajuns într-un loc bun. Sunt convins că cetățenii municipiului Reghin au înțeles acest lucru, în condițiile în care, anul acesta avem un buget auster, din cauza guvernului care ne-a promis dar nu ne-a dat. Ne mai lipsesc vreo 7 miliarde din ce ne-au promis, de aceea, orice ban adunat sau economisit trebuie folosit în astfel de investiții”, a subliniat viceprimarul Márk Endre Dezső.