FOTO: Explorați natura pe două roți, cu ajutorul Greensylvania

Sâmbătă, 12 octombrie, la Reghin, mai exact pe Dealul Cocoșilor din cadrul Fermelor Gliga, s-a desfășurat un event, pe cât de inedit, pe atât de pasionant, respectiv un E-Bike Testing Show, organizat de către Greensylvania, firmă care a lansat primul Thok Rental Center din România.

Cum a început povestea E-Bike-urilor Thok

Ca orice poveste frumoasă, și filozofia Greensylvania are la bază pasiunea unor oameni pentru mișcare, frumos, aventură, spuneți-i voi cum vreți, venită din partea fraților Morar, Bogdan și Ovidiu, care au pus pe picioare un proiect menit să stimuleze apetitul pentru natură cu ajutorul bicicletelor electrice.

Totul a început de la povestea unui bătrânel simpatic pe nume Sergio Morariu, care în 2001 punea bazele EnduRoMania, fundaţia care a adus în țară iubitorii de motociclism montan din toată Europa, practic omul care a implementat conceptul turismului enduro în România. „Sergio Morariu a spus la un moment dat ceva ce mie mi-a rămas în minte, în filmulețele sale pe care le-am urmărit, faptul că noi ne plângem că nu avem infrastructură. Perfect adevărat în ce privește anumite tipuri de transport, dar pentru motocicletă și bicicletă avem exact ceea ce trebuie, dacă ne referim la relief, care de 2000 de ani e același. Documentându-ne puțin pentru un proiect moto, am aflat că încă mai merge treaba cu motoarele, dar în câțiva ani nu va mai fi așa libertate. E o zonă gri, e voie, ba nu-i voie, și deocamdată la noi se merge încă, dar în câțiva ani accesul va fi restricționat. Astfel, apare în discuție bicicleta electrică. Practic, ajungem în aceleași zone cu ea ca și cu motoarele, fapt pentru care am început să mă gândesc la aceste E-Bike. Pot spune că am ajuns la bicicletele electrice pornind de la motoare. Vroiam să fac ceva pe partea off-road motorizat, iar acum ne-am axat strict pe bicicletele electrice”, ne-a declarat Ovidiu Morar, co-fondator Greensylvania.

Ideea punerii în valoare a bicicletelor electrice avea să prindă contur o dată cu proiectul „Antreprenoriatul – de la idee la succes!”, finanțat prin POCU 3.7, în urma căruia au fost achiziționate bicicletele electrice. „În urmă cu un an și jumătate ne-am gândit la un proiect serios, pus în cele din urmă pe picioare de fratele meu Bogdan, în valoare de 38.000 de euro, finanțarea fiind nerambursabilă. Am semnat proiectul de finanțare în 31 mai 2019, un an perioada de implementare, după care urmează monitorizarea. Din totalul sumei de 38.000 de euro, am primit 75 %, sumă din care am achiziționat echipamentele, respectiv opt biciclete electrice. Urmează să mai primim încă 25 %, astfel încât numărul bicicletelor achiziționate va ajunge în primăvară la 10. Deocamdată suntem în teste, încercăm să stabilim trasele pe care vom merge, să vedem cum se comportă bicicletele. Suntem practic în perioada de implementare a acestui proiect”, spune Ovidiu Morar.

AlleyCat Curier, responsabilii cu partea de service

Următorul pas îl reprezintă evenimentele de prelansare a conceptului „Greensylvania by E-Bike Thok”, cum a fost și cel de la Reghin.„Prin eventul de la Fermele Gliga încercăm să ne facem cunoscuți pe piață. Vom încerca în perioada următoare să închiriem bicicletele mai mult la firme, nu dorim să mergem pe la una sau două persoane, fără supraveghietor. Ne vom axa, inițial, pe ideea de „business to business”, avem propuneri să lucrăm în team-buildinguri, astfel, cei care închiriează aceste biciclete pot avea asigurată și partea de asistența tehnică. În ceea ce ne privește, service-ul la noi este asigurat de o firmă de curierat pe nume Alleycat Curier”, spune Ovidiu Morar.

Partea de asistență tehnică este una extrem de importantă când vine vorba de un domeniu relativ nou, cum este cel al bicicletelor electrice, lucru confirmat și de cei care se ocupă de partea de service în cadrul Greensylvania.

„Am înființat firma AlleyCat Curier în cursul anului trecut. La partea de biciclete electrice am ajuns prin intermediul unui prieten de-a lui Ovidiu, pe nume Dragoș, care a adus la noi trei biciclete la prima inspecție tehnică obligatorie, după 150 de km parcurși. Pe lângă activitatea de curierat, am început să restaurăm biciclete, în special pentru armată, unde am avut foarte multe comenzi. Apoi a venit partea de service, inclusiv pe partea de butuci cu viteze integrate. La un proiect care are în prim-plan bicicletele electrice, este foarte importantă partea de service, cu totul alta decât la o bicicletă clasică. Este ceva mult mai sofisticat, sunt lucruri mult mai complexe. Ideea acestor biciclete electrice e o chestie foarte mișto. În ce mă privește, eu am probleme cu spatele și nu mai pot pedala atât de bine cum o făceam când eram mai tânăr, iar cu bicicleta electrică e mult mai ușor și mai comod, plus că pot să merg cu ea în zone super faine”, a precizat Kathi Geza, unul din administratorii AlleyCat Curier.

Stefano Migliorini, părintele bicicletelor electrice Thok

Ce au special aceste biciclete electrice, E-Bikes cum mai sunt ele cunoscute? De ce au ajuns niște tineri din Târgu Mureș să pună de un business cu ele?

„Când vorbim de E-Bike, vorbim de o bicicletă asistată electric. Nu e o bicicletă care merge singură, ea doar te asistă la pedalat. Dacă nu dai din pedale, motorul nu funcționează, e extrem de simplu, motorul doar te asistă. Producătorul acestor biciclete apărute pe piață acum trei, patru ani este italian. Cel care a dezvoltat firma Thok, căci despre ea este vorba, se numește Stefano Migliorini, multiplu campion la cursele de Trial Motor Biking”, declară Ovidiu Morar.

Zona Transilvaniei este una propice pasionaților acestui tip de biciclete, zonele pitorești putând fi explorate pe două roți. „Relieful de la noi se pretează la astfel de biciclete electrice. Vom începem deocamdată cu județul Mureș, apoi Sibiu. La începutul sezonului, în primăvara anului viitor, vrem să avem niște puncte de start, Valea Mureșului, Parcul Național Călimani, Valea Gurghiului, Sovata, zona Sighișoara, cu localitățile săsești existente în zonă, Deocamdată tatonăm piața, testăm bicicletele, stabilim traseele, astfel încât în primăvară să avem totul pregătit pentru a da drumul acestei povești pe nume Greensylvania eBike Tours”, afirmă Ovidiu Morar.

Viitorul sună bine

Planurile de viitor sunt pe cât de frumoase, pe atât de incitante. Spun asta în cunoștință de cauză, fiind unul din cei care au simțit pe viu bicicletele electrice marca Thok pe dealurile livezilor de la marginea Reghinului.

„La Reghin a fost un eveniment de prelansare, unde ne-am bucurat de sprijinul inimoaselor gazde, Dumitrița, Horea și cei doi copii, Horea și Iancu, pasionați la rândul lor de aceste biciclete electrice. În martie anul viitor vom avea un eveniment mai amplu la care va fi invitat și producătorul italian. Avem o relație direct cu el, printre altele suntem și primul Thok Rental Center din România. Urmează să fim și Thok Point, în sensul în care la noi se vor putea testa aceste biciclete. În viitorul apropiat vom avea un eveniment la Sibiel, județul Sibiu, plus unul mai aproape de Tîrgu Mureș, data și locația urmând să o stabilim curând”, spune Ovidiu Morar.

Dacă nu ați încercat până acum o bicicletă electrică, e timpul să o faceți, pe lângă confort și plăcerea de a pedala lejer, poți vedea pe viu și locuri care până mai ieri erau accesibile doar pe jos. „Am cartat pentru început traseele din județul Mureș, pe grade de dificultate, dar și în funcție de timpul pe care vrei să-l petreci pe bicicletă în natură. Traseele acoperă practic preferințele tuturor tipurilor de public: de la plimbări relaxante pe drumuri de țară care șerpuiesc printre livezi, lanuri de porumb și arhitectură tipică zonei, la downhill prin pădure, printre dealuri și albii de râu, folosind în ambele cazuri echiparea full suspention a bicicletelor. Pentru tururi, turiștii și pasionații de offroad pe două roți au la dispoziție un model THOK MIG-RR, powered by Ducati, trei THOK full-suspension MIG R, un emtb full-suspention THOK ST, care beneficiază de o motorizare Shimano E8000, cu baterie de 500 Wh. De asemenea, există și varianta hardtail cu trei modele THOK HT, echipate cu motorul Shimano E7000. Fiecare tur este custom-made pentru grup și se pot adăuga facilități extra de tip brunch/lunch, vizite la obiective de interes local sau opriri la localnici pentru a descoperi viața satului transilvănean. Putem să ajungem cu aceste biciclete în zone care cu greu pot fi accesibile cu mașina sau alte mijloace de transport mai mari. Putem ajunge pe Platoul Călimanilor, inclusiv la Stația Meteo de la Rețitiș, situată la peste 2000 de metri altitudine, pe Scaunul Domnului sau în Păltiniș, pe Vârful Cindrel, dacă e să ne referim la județul Sibiu”, a punctat Ovidiu Morar.