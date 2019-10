Multe dueluri între vecini în Liga IV

Share



Etapa a X-a din Liga IV Elite la fotbal programează partide din mai toate categoriile. Pe lângă jocuri între echipe din localități învecinate, runda mai cuprinde și întâlniri în care echipele oaspete străbat județul, unele vecine în clasament, altele despărțite de multe puncte. Etapa va debuta vineri, cu întâlnirea de la Iernut, unde gazdele au ajuns surprinzător mai aproape de mijlocul clasamentului decât de locul fruntaș la care asiprau. După ce au suferit în etapa trecută al treilea eșec al sezonului, adăugat la semieșecul recent de pe teren propriu cu echipa din Sângeorgiu de Pădure, gazdele au un moral mult scăzut. Oaspeții iernuțenilor sunt debutanții vecini din Chirileu, care vin tocmai după un succes la Miercurea Nirajului și și-au pus în gardă viitoarele adversare. Liderul Unirea Ungheni are de asemenea o deplasare foarte scurtă, la Sâncraiu de Mureș, unde gazdele de la Atletic Târgu Mureș nu pot emite mari pretenții. Tot un duel între echipe apropiate geografic este și cel de la Sovata, unde Târnava Mică încearcă să se mențină pe locul secund. Acesta poate fi considerat dealtfel și cap de afiș al etapei, deși gazdele se află departe cu punctele strânse. La Luduș gazdele de la Mureșul au șansa să revină pe podium după întâlnirea cu ACS Miercurea Nirajului, deoarece a venit rândul echipei sighișorene să stea, diferența dintre ele fiind de doar un punct. Cel mai dezechilibrat joc al etapei se anunță cel de la Rușii Munți, unde se deplasează ultima clasată, ASC Sărmașu. Celelalte două întâlniri ale acestei runde par mai puțin importante pentru configurația clasamentului. La Sânger formația ACS Sâncrai Nazna va încerca să se mențină în prima jumătate, dar are nevoie de puncte pentru a reuși acest lucru, deoarece următoarele trei clasate se află la unul sau două puncte în spate, dar toate cu un joc mai puțin. Un duel între vecine, geografic și de clasament, are loc la Acățari, unde pentru Viitorul Ungheni se întrevede o revenire pe penultimul loc. Până la încheierea turului mai sunt 5 etape, iar aceasta poate aduce liderul la o victorie de titlul de „campioană de toamnă” din punct de vedere matematic, în cazul unei victorii a gazdelor în jocul de la Sovata.

Programul etapei a X-a, sâmbătă, 19 octombrie, ora 11.00

CS Iernut – Mureșul Chirileu, vineri, ora 16.30

ACS Sovata – Târnava Mică Sg. de Pădure

Atletic Târgu Mureș – Unirea Ungheni 2018 (teren Sâncrai)

Mureșul Luduș – ACS Miercurea Nirajului

Mureșul Rușii Munți – ASC Sărmașu

Raza de Soare Acățari – Viitorul Ungheni

Inter Sânger – ACS Sâncrai Nazna

CSM Sighișoara – stă

Clasamentul

Unirea Ungheni 2018 9 9 0 0 62- 3 27p Târnava Mică Sg. de Pădure 9 6 2 1 32-11 20 CSM Sighișoara 9 5 2 2 17-11 17 Mureșul Luduș 8 5 1 2 32-15 16 ACS Sâncrai Nazna 9 4 2 3 15-32 14 CS Iernut 8 4 1 3 26-12 13 Mureșul Rușii Munți 8 4 1 3 24-13 13 ACS Sovata 8 4 0 4 15-21 12 Mureșul Chirileu 8 3 1 4 16-24 10 ACS Miercurea Nirajului 8 3 0 5 17-25 9 Atletic Târgu Mureș 8 3 0 5 17-26 9 Inter Sânger 8 3 0 5 18-30 9 Viitorul Ungheni 9 2 0 7 11-34 6 Raza de Soare Acățari 8 1 1 6 6-23 4 ACS Sărmașu 9 1 1 7 11-39 4