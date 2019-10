INTERVIU cu Roxana Varodi: ”Folclorul a fost o parte esențială a copilăriei mele!”

Share



Roxana Varodi este o tânără solistă de muzică populară din Reghin, pasionată de folclor și de tradiții, și una dintre mureșencele care luptă din răsputeri pentru păstrarea cântecului, tradițiilor, obiceiurilor, și a portului popular românesc.

Reporter: Cum ai descoperit talentul pentru muzică?

Roxana Varodi: Talentul și înclinația către domeniul muzical au fost descoperite de către îndrumătorul ansamblului din care făceam parte, în momentul în care ne pregăteam pentru un spectacol. El a fost şi cel care m-a îndrumat spre acest drum al cântecului.

Rep.: Cum de ai ales muzica populară și nu alt gen de muzică?

R.V.: Am ales muzica populara deoarece încă de mică am crescut cu dragoste pentru folclor. A fost o parte esențială a copilăriei mele, o prezență constantă în viața mea. Făcând și dansuri populare, muzica pe care învățam pașii mi-a pătruns adânc în suflet și m-a atras spre această latură a culturii și a tradițiilor populare. Mă atrage și portul autentic românesc. Am făcut dansuri populare timp de 5 ani, iar apoi m-am îndreptat spre cântecul popular, care a devenit între timp o pasiune.

Rep.: Cât de mult repeți?

R.V.: În general repet aproximativ 40 de minute, dar când am evenimente sau spectacole, în special dacă sunt importante, acord timp suplimentar pregătirilor, în funcție de piesă și de cât de bine o stăpânesc.

Rep.: Ce recomanzi celor care încep să descopere pasiunea pentru muzică?

R.V.: Celor care acum încep să descopere pasiunea pentru muzica populară le recomand să pună suflet în tot ceea ce fac și să cânte toate piesele din plăcere, iar astfel succesul va fi garantat. Dacă există iubire pentru folclor și dacă există muncă, multă muncă, consider că pot să reușească în acest domeniu.

Rep.: Ce planuri de viitor ai?

R.V.: Îmi doresc din tot sufletul ca pe viitor să duc cântecul popular, piesele care conțin în ele esența folclorului pe care l-am moștenit, pe cele mai înalte scene și, mai important, să ajung în sufletul oamenilor. Muzica populară va fi întotdeauna o prioritate pentru mine, și mai ales o pasiune.

Rep.: Ce premii sau trofee ai obținut în cariera ta?

R.V.: Am obținut foarte multe premii de-a lungul timpului, dintre care aș vrea să menționez în special Trofeul categoriei “Flori de cântec românesc”, la Râmnicu Vâlcea.

A consemnat Alex Ionuț ORBAN