ACUM! Transplant de cord la Institutul Inimii din Târgu-Mureș!

Share



Un nou transplant de cord, al șaselea din acest an, are loc, astăzi, la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureș, cunoscut și sub titulatura de Institutul Inimii.

Conform informațiilor furnizate de Agenția Națională de Transplant, cordul este donat de un bărbat în vârstă de 43 de ani din Baia Mare cu anevrism cerebral, internat la Spitalul Județean de Urgență ”Dr. Constantin Opriș”.

Întrucât bărbatul nu a mai putut fi salvat, familia acestuia a fost de acord cu donarea de organe de țesuturi, respectiv cord, rinichi, ficat, cornee și țesuturi osoase către șase pacienți.

Reprezentanții Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureș estimează că transplantul de cord se va încheia în jurul orei 15.00 – 15.30.

(Redactia)