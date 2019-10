Gala Elitelor Medicale, la Târgu-Mureș

Share



Palatul Culturii din Târgu-Mureș va găzdui joi, 24 octombrie, de la ora 18.00, cea de-a IV-a ediție a Galei Elitelor Medicale, eveniment de vârf în recunoașterea excelenței în domeniul sănătății.

Gala este organizată cu sprijinul Instituției Prefectului – Județul Mureș, sub brandul publicației Ziar Medical și a conferinței internaționale Cardionet – a Joint Meeting of the Romanian Society of Cardiology and Hungarian Society of Cardiology, care are loc în perioada 23-25 octombrie.

”Juriul, condus de prof. univ. dr. Benedek Imre (foto) și conf. univ. dr. Diana Păun, consilier prezidențial, și format din personalități ale vieții medicale, ale cercetării științifice în domeniul sănătății și ale lumii academice medicale – a nominalizat, analizat și a ales câștigătorii din acest an, care s-au evidențiat prin munca, abnegația, profesionalismul, spiritul de echipă și/sau caracterul de lider și de mentor. Programul Galei Elitelor Medicale constă în: decernarea premiilor, prelegeri susținute de speakeri cu profil înalt medical internațional și național, mese rotunde, workshop-uri interactive, conferințe tematice, precum și diseminarea unei game largi de lucrări științifice din domeniu”, au transmis organizatorii galei, prin intermediul unui comunicat de presă.

Alex TOTH