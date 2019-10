Ambasadorul Republicii Turcia, în vizită la Reghin

Share



În cadrul vizitei de lucru a Consiliului de Conducere al Asociației Oamenilor de Afaceri Turci din România (TIAD) împreună cu Excelența Sa Füsun Aramaz, noul ambasador al Republicii Turcia în România, pe agenda Excelenței Sale s-a regăsit și o întâlnire oficială cu autoritățile reghinene, conducerea Primăriei și reprezentanți ai Consiliului Local.

România, ”o țară specială pentru Turcia”

Scopul vizitei de lucru, desfășurate în perioada 21-23 octombrie, este întâlnirea cu membrii TIAD, oameni de afaceri turci, investitori în județele Mureș și Cluj.

”Excelența Sa a vorbit despre bunele relații de colaborare care există între cele două țări, România fiind o țară specială pentru Turcia, anul trecut aniversându-se 140 de ani de relații diplomatice româno-turce. În prima parte a mandatului, Excelența Sa dorește să realizeze vizite la autoritățile locale pentru a dezvolta relațiile care sunt foarte bune, în toate domeniile. Primăria din Reghin este foarte importantă deoarece aici se află un investitor cu capital turcesc important”, se precizează într-un comunicat transmis de Biroul de presă al Primăriei municipiului Reghin.

Dialog constructiv

Potrivit aceleiași surse, președintele TIAD, Güven Güngör, ”a vorbit despre activitatea oamenilor de afaceri turci în România, despre încrederea pe care o au investitorii turci de a investi la noi în țară și a evidențiat, totodată, rolul pe care Kastamonu îl are în economia locală”, iar Maria Precup, primarul municipiului Reghin, a felicitat-o pe Excelența Sa Füsun Aramaz ”pentru modul în care se preocupă de oamenii de afaceri din țara sa și cum acesta este un model de bune practici pentru noi, dar și onoarea pe care a adus-o administrației locale prin interesul acordat municipiului Reghin.”

În plus, Maria Precup a mulțumit personal pentru efortul pe care îl depun medicii turci și gradul de dezvoltare al medicinei de care beneficiază și cetățenii români.

Totodată, viceprimarul municipiului Reghin, Márk Endre Dezső, a subliniat și rolul major pe care compania Kastamonu îl are la bugetul local, în timp ce reprezentanții Consiliului Local au adus în discuție rolul pe care Kastamonu îl joaca în activităților educaționale, prin grija și sprijinul acordat, în mod specific, învățământului profesional și tehnic.

(Redacția)