Piața de locuințe din Târgu Mureș. Analiză Fayora Imobiliare

Share



Dacă în rapoartele de prognoză făcute pentru anul 2019 menționam că piața imobiliară va trece printr-un proces de stabilizare și maturizare, iată că acest lucru s-a întâmplat.

Am asistat deci, în primul trimestru din acest an (T1 2019), la o temperare a ritmului de creștere a prețurilor, acestea păstrându-și traiectoria ascendentă, dar într-un ritm mai redus decât în anul trecut. Astfel, creșterea prețurilor proprietăților rezidențiale la nivel național în primul trimestru a ajuns la + 4,6%, în condițiile în care în cele trei luni anterioare indicele era de +5,3%.

În marile orașe și centre regionale precum și în unele orașe reședință de județ la nivelul primului trimestru 2019 s-au înregistrat creșteri ale prețurilor apartamentelor în jurul a 2%, dar și creșteri mai accentuate, de până la 6,1%, municipiul Târgu Mureș situându-se, cu mici variații, între aceste două limite.

În ceea ce privește tendința prețurilor proprietăților rezidențiale, în al doilea trimestru din acest an (T2 2019), conform datelor furnizate de partenerii de la Imobiliare.ro, relevant este faptul că a existat o creștere pe acest segment, dar această creștere a prețurilor a continuat să încetinească, indicatorul de variație anuală a prețurilor situându-se la +3,5% în T2 2019, în scădere de la +4,6% în cele trei luni anterioare (T1 2019). Dacă ne raportăm la activitatea de tranzacționare efectivă (numărul de tranzacții imobiliare efectuate) conform datelor furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în trimestrul al doilea (T2 2019) au fost încheiate pe plan național un număr de 125.474 vânzări de imobile. Acest nivel marchează o creștere de circa 8% față de trimestrul anterior, când au fost consemnate 116.109 tranzacții la nivel național. La nivelul județului Mures, conform acelorași date publicate de ANCPI, am asistat la o creștere de 36,1% în trimestrul al doilea (T2 2019), cu un număr de 3117 tranzacții încheiate față de 2290 de tranzacții încheiate în precedentul trimestru (T1 2019). Astfel, în primele șase luni ale acestui an s-au înregistrat un număr total de 5407 tranzacții imobiliare la nivelul județului Mureș, în creștere cu 10,7% față de perioada similară (primele șase luni din 2018), când s-au înregistrat un total de 4886 tranzacții.

Tendința temperată de creștere, atât din punct de vedere al prețurilor proprietăților imobiliare, cât și din punct de vedere al numărului tranzacțiilor efectiv încheiate s-a menținut și în primele două luni (iulie și august) ale trimestrului al treilea (T3 2019), astfel că, pe parcursul lunii iulie 2019, prețul caselor și apartamentelor (vechi și noi) s-a majorat pe plan național cu 2,7%, iar nivelul tranzacțiilor efectuate în județul Mureș a fost de 960 (în creștere cu 12,4% față de luna precedentă, când s-au înregistrat 854 de vânzări, conform ANCPI). Nici luna august 2019 nu întrerupe șirul creșterilor temperate de la lună la lună. S-au înregistrat creșteri ale prețurilor locuințelor de 1,2% la nivel național, iar la nivelul județului Mureș numărul total de imobile tranzacționate a fost de 1031, în creștere ușoară de 7,4% față de luna iulie 2019.

În ceea ce privește piața spațiilor de locuit și a celor comerciale din Târgu Mureș, considerăm că ar fi nevoie de noi proiecte de dezvoltare, pe lângă cele deja finalizate sau propuse înspre construcție. Segmentul spațiilor de birouri moderne va trebui să se dezvolte la nivelul orașului nostru pe fondul tendițelor de creștere a cererii din partea companiilor ce vor să opereze pe piața târgumureșeană, precum și pe fondul unei rate de neocupare mici, situată între 8-12%. Referitor la chirii, la nivelul orașului Târgu Mureș acestea au avut o creștere ușoară, iar tendința de majorare s-a accentuat odată cu începerea anului universitar, numărul de proprietăți rezidențiale existente pe piață fiind mai mic decât cererea pentru acestea. Astfel, chiria medie solicitată pentru un apartament amenajat cu 2 camere de tip vechi se situează în jurul sumei de 300 euro pe lună, iar pentru un apartament nou de același tip, amenajat modern, valoarea chiriei lunare variază între 350-400 euro pe lună.

Fayora Imobiliare – un jucător activ pe piața imobiliară din Târgu Mureș

Obiectivul Fayora Imobiliare este să fim prima opțiune a clienților în alegerea partenerului lor imobiliar. Suntem hotărâți și dedicați 100% să unim oameni, proiecte și idei comune, iar lucrul acesta ne dă forța necesară pentru a merge mai departe cu responsabilitate. Feedback-ul primit din partea clienților și a partenerilor noștri ne încurajează să continuăm cu profesionalism, seriozitate și, bineînțeles, cu eficiență. Acesta este și motivul pentru care avem parteneriate puternice în derulare, dar și pentru viitor cu investitori și dezvoltatori locali, precum și cu investitori străini care și-au propus investiții imobiliare la nivelul orașului Târgu Mureș și împrejurimi. Avem o colaborare foarte bună pe proiectul Green Residence din zona Tudor cu dezvoltatorul Fomco Imobiliare, unde am reușit împreună vânzarea tuturor unităților locative. Mizăm pe viitor și pe alte parteneriate. De asemenea, un parteneriat stabil și de succes îl avem și cu Regional Bussines Solutions și Alfa Construct. Proiectul Casa Galbenă Residence din zona Unirii este o altă colaborare de succes de care suntem mândri și unde avem o eficiență sporită a vânzărilor de unități locative. Demarăm în curând construcția primelor case din Ansamblul Rezidențial Shamrock Gardens din Sântana de Mureș, împreună cu un grup de investitori străini din Irlanda, Marea Britanie, Ungaria și România, întregul concept fiind proiectat la cele mai înalte standarde calitative, bazate pe experiența și practica internațională a echipei.

În ideea de a-i consilia și ajuta pe clienții noștri și pentru ca aceștia să beneficieze de o finanțare adecvată, avem semnate parteneriate cu principalele instituții bancare, dintre care amintim Banca Transilvania, Banca Comercială Română și suntem în discuții avansate de semnare de noi parteneriate și cu alți principali jucători și instituții bancare. Ne dorim ca toți cei care ne calcă pragul și apelează la serviciile agenției Fayora Imobiliare să fie multumiți, să aibă încredere în seriozitatea noastră și bineînțeles, să ne recomande mai departe și altor clienți, ca semn de apreciere față de activitatea pe care o prestăm. Vă invităm să ne vizitați și pe www.fayoraimobiliare.ro

Raul Truța Manager Fayora Imobiliare