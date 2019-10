Zestrea culinară a județului Mureș, prezentată în volumul „Istorie cu gust”

Share



În viitorul apropiat, peisajul publicistic mureșean se va îmbogăți cu o apariție editorială specială, de colecție. Scris soții Luminița și Sergiu Zereș, nume cunoscute în mass media mureșeană, volumul “Istorie cu gust” își propune să aducă în fața cititorilor, prin storytelling, legende și povești despre zestrea culinară a județului Mureș, ”pusă laolaltă de românii, maghiarii, sașii, rromii și evreii săi”.

Reporter: De unde ideea de a scrie o carte cu specific culinar despre judeţul Mureş?

Sergiu Zereș: A fost un concurs de împrejurări, care practic ne-a pus ideea proiectului “pe masă”, ceea ce face dificilă identificarea momentului zero al nașterii acestei idei. Poate a fost domnul dintr-o mașină cu număr de Constanța, care la semaforul de la Catedrală m-a întrebat unde poate mânca gulyas, de care auzise că pe la noi e “altfel”. Poate a fost o amplă documentare pe care am făcut-o despre managementul de destinație și am realizat că județul Mureș are un imens potenţial turistic, ce merită nișat și pe această zonă. Poate a fost munca din proiectul dedicat înscrierii Târgu-Mureșului în cursa pentru titlul de Capitală Europeană a Culturii. Juriul internațional al competiției a remarcat, în raportul final, calitățile de oraș european, recomandând atunci continuarea proiectelor prezentate în bid-ul de candidatură.

Reporter: Care este scopul volumului “Istorie cu gust”? Ce obiective şi-a propus această carte inedită?

Luminița Zereș: Scopul proiectului este prezentarea județului Mureș, printr-o abordare neconvențională. Fiecare unitate administrativ-teritorială are paginile ei, care cuprind o rețetă specifică locului și prezentarea unor elemente deosebite care țin de istoria locului. Nu sunt neapărat date istorice, bătălii din războaie mondiale sau nume de primari. Volumul “Istorie cu gust” aduce în fața oamenilor, prin storytelling, legende și povești, din care vă veți da seama cât de frumoși sunt mureșenii și cât de rotund este Mureșul, cu zestrea pusă laolaltă de românii, maghiarii, sașii, rromii și evreii săi.

Dar “Istorie cu gust” nu va fi o simplă carte, fie ea extrem de elegantă. Este mult mai mult decât atât. Este startul unui demers care va aduce împreună producătorii locali și actorii din industria HORECA, decidenții din administrație și agențiile de turism pe proiecte legate de marketingul locurilor.

Sergiu Zereș: Impactul inițiativei va fi unul semnificativ, fiind tradus în foarte multe propuneri conexe de implementare, promovare și dezvoltare, în anul 2020. În urma selecției pe care am aplicat-o, vor exista patru extinderi ale proiectului inițial, pe lângă volumul tipărit, pagina de Internet a proiectului și prezența în social media: prezentarea proiectului în cadrul unui eveniment organizat la Bruxelles, găzduit de Parlamentul European, sub egida „Ziua județului Mureș”, realizarea unei campanii de promovare a conceptului de consum al produselor locale, organizarea a nouă evenimente de cultură gastronomică, în fiecare zonă etnografică – geografică a județului Mureș, cu scopul de a susține dezvoltarea zonelor rurale prin promovarea produselor, rețetelor și a culturii locale, precum și crearea unui label specific, ce va veni în sprijinul producătorilor locali din judeţul Mureş, prin promovarea mărcilor locale specifice şi creşterea volumului producţiei şi a indicelui de vânzări.

Reporter: Ce conţine, concret, cartea?

Luminița Zereș: Volumul debutează cu o prefață rostită pentru tipar de doamna doctor Mihaela Bilic, poate cel mai bun medic nutriţionist din România, care a avut amabilitatea de a ne fi alături în acest demers și curajul de a gira o idee îndrăzneață. A fost o “chimie” neplănuită, doamna Bilic fiind cea care, într-o discuție lungă purtată în Palatul Culturii din Târgu-Mureș a fost atât de impresionată de idea noastră, încât s-a oferit, pe loc, să semneze prima pagină a cărții.

Sergiu Zereș: “Istorie cu gust” realizează o grupare subiectivă, agreată cu specialiști în etnografie, a celor 102 unități administrativ-teritoriale ale județului Mureș, în 10 zone etnografice. Practic, fiecărei localități îi revine o pagină sau două, în care elementul central este fotografia rețetei specifică locului, completată cu povestea oamenilor de aici, pe care ei înșiși o aduc în fața lumii. Proiectul relatează, în fotografii și texte, ingredientele și metoda de preparare, completate de elemente de tradiție locală, asigurând prezența tuturor comunităților etnice și a zonelor geografice reprezentative ale județului. Rolul fundamental în acest proiect îl au partenerii noștri comerciali, companii de top din județul Mureș. Datorită lor, am reușit nu numai să facem realizabil un vis frumos. Ei sunt, practic, actori principali în această poveste a bunătăților. Fie apropiați din punct de vedere geografic cu localitățile prezentate, fie conexați prin obiectul lor de activitate cu anumite rețete, partenerii comerciali ai proiectului întregesc imaginea de ansamblu a volumului și îi adaugă o valoare unică.

Reporter: Cum a decurs documentarea la carte? Sunt curios dacă aţi gustat fiecare reţetă în parte…

Luminița Zereș: Am stabilit, încă de la începutul documentării proiectului, că nu avem pretenția realizării unei lucrări științifice, care să facă o istorie clasică a produselor gastronomice specifice județului Mureș. Am fost în cătune uitate de lume, am întrebat cine este cea mai bună gospodină a locului și am ajuns în două, trei sau chiar mai multe gospodării. Am întâlnit oameni minunați, căutându-i pe cei trecuți bine de tinerețe, pe care i-am rugat să ne vorbească despre mâncărurile copilăriei lor. Și așa am ajuns din povești în degustări, în mii de fotografii și sute de minute de imagini video, după care am ales, împreună, cartea de vizită a fiecărei localități. Am făcut această selecție cu gândul la imaginea de ansamblu a proiectului, astfel încât să avem și aperitive și supe și ciorbe și feluri principale și deserturi. Am căutat să cuprindem, în paginile proiectului, tradiții ale fiecărei comunități entice și să aducem în fața oamenilor oferte de nerefuzat atunci când cititorii vor avea în față oportunitatea de alege un gust din sutele de gusturi. Un rol fundamental în acest proiect îl are colega noastră Adela Șipoș, datorită căreia veți vedea că expresia cu 1.000 de cuvinte care pălesc în fața unei imagini descrie perfect atmosfera creată în jurul poveștilor noastre. Fotograf oficial al proiectului, Adela a reușit să îi dea fiecărei fotografii un gust unic și mâncărurilor fotografiate, definiții aparte.

Reporter: Ce rol consideraţi ca are arta culinară în brandul judeţului Mureş şi care este importanţa acesteia în dezvoltarea turistică a zonei?

Sergiu Zereș: Organizația Mondială a Turismului arată că 80% dintre entităţile implicate în turism la nivel global consideră gastronomia între primii trei factori importanți în alegerea unei destinaţii pentru o călătorie. Noi înșine, oriunde mergem în lume, vrem să gustăm din bucătăria specifică locului, pentru că nicio vacanță nu e întreagă fără mâncare. Peste 540.700 de turiști au vizitat în ultimul an județul Mureș, care se află pe locul 6 în clasamentul național al numărului de sosiri, după București, Brașov, Constanța, Cluj și Sibiu. Turismul în județul Mureș a înregistrat o creștere importantă, de 26.500 de sosiri, păstrându-se trendul ascendent. Aproape 20% din totalul turiștilor care vizitează județul Mures sunt străini. Și lor ne adresăm prin acest demers.

Reporter: Când va fi lansat volumul?

Luminița Zereș: Am luat în calcul mai multe date posibile pentru lansarea volumului și am stabilit ca perioadă optimă începutul lunii decembrie, din rațiuni strategice ce au în vedere extensiile proiectului pentru anul viitor și agrementarea programelor partenerilor noştri internaționali. Tot în luna decembrie va prinde viață și site-ul web al proiectului, precum și calendarul evenimentelor viitoare, cuprinse în iniţiativa noastră.

A consemnat Alex TOTH