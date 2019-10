ZG Raiffeisen Technik, filială de utilaje agricole la Seuca

Share



Prezentă pe piața din România de peste 17 ani, ZG Raiffeisen Technik, companie furnizoare de utilaje agricole, service și produse pentru utilaje, a inaugurat marți, 22 octombrie, o nouă filială în localitatea Seuca. La eveniment au luat parte Directorul General al ZG Raiffeisen Technik, Dr. Ewald Glaser , Martin Bauknecht, director al departamentului tehnic al firmei din Germania, oficialități locale, parteneri de afaceri, fermieri și membrii echipei tehnice a companiei.

Povestea ZG Raiffeisen Technik

ZG Raiffeisen este o cooperativă de fermieri din sud-vestul Germaniei, landul Baden-Württemberg, care funcţionează de peste 100 de ani cu mare succes şi vine permanent în sprijinul agricultorilor. Este parte componentă a „Organizației Raiffeisen” din Germania, o asociere de firme sub denumirea Raiffeisen. În prezent cooperativa are 3.500 de membri cooperatori pe întreg teritoriul landului.

ZG Raiffeisen a început în să exporte utilaje agricole pe tărâm românesc în anul 2002. Ideea principală era ca firma să vândă utilaje second hand din Baden-Württemberg pe piața agricolă din România. Acest moment a consemnat debutul primelor relații economice și comerciale instituite între firma germană și fermierii români. În anii imediat următori, după aderarea României la Uniunea Europeană, piața agricolă românească a cunoscut o dinamică mult accentuată față de așteptările pe care le avea compania germană.

Au fost alocați mai mulți bani, în special prin accesarea fondurilor europene, inclusiv pentru achiziția de utilaje agricole. Ca urmare, comenzile de utilaje la ZG Raiffeisen Technik au crescut. Cererea nu a mai fost pentru segmentul second hand, ci în special pentru utilaje noi, fapt datorat alternativelor de accesare a fondurilor europene.

Planuri și argumente de modernizare

Director Martin Bauknecht, director al departamentului de tehnică ZG Raiffeisen din Germania a dorit să sublinieze motivele care au dus la decizia înființării filialei de utilaje, service și produse de la Seuca: „Știm prea bine, fermierul merge acolo și cumpără utilajul unde este competență tehnică și service pentru necesarul său în fermă. Ne-am gândit cum reușim să mișcăm piesele mai rapid, și să avem și o rețea mai mare pe tot teritoriul României. În 2017 am luat decizia să facem un SRL al nostru, în România. În 22 august 2017, am primit de la Registrul Comerțului certificatul de înregistrare. N-a fost simplu, au fost discuții controversate, dar factorii decidenți au susținut această decizie. Avem reprezentanții angajaților, care au susținut această idee, avem băncile din spate care ne dau bani care ne ajută să investim și să plătim furnizorii, și avem și fermierii care au încredere în noi. S-a luat decizia în 2017 și, cu colegul Nico Barascu, din 1 ianuarie 2018, am demarat prima dezvoltare operativă a unei filiale. Am început la Târnăveni, într-un mic sediu al unei alte firme, unde a fost greu și aveam un spațiu mic.

În 2019, tot ce s-a construit aici s-a construit cu efort propriu. Colegii de la departamentul tehnic au ajutat la construcție, pe lângă jobul operativ de obținere a pieselor pentru servirea fermierilor din zonă. Am decis ca prima filială, din Seuca, să aibă neapărat și atelier, cu posibilități de reparații. Un atelier mai mic, pregătit totuși pentru a se mai putea dezvolta și a-i crește suprafața și capacitatea. Pentru noi este important, dragi clienți prezenți, să oferim un semnal foarte clar: pe noi vă puteți baza! Noi dorim să fim prezenți lângă dumneavoastră. Vă rog să ne provocați și să ne încercați! Dorim să vă câștigăm încrederea și să fim partenerul dumneavoastră, la cererile dvs. de utilaje agricole, la piesele de schimb, service, necesarul de consumabile, uleiuri, cauciucuri, tot ce e necesar consumului de care aveți nevoie în viitor”.

Inițiativele de dezvoltare, susținute de Primăria Gănești

Directorul General al ZG Raiffeisen Technik, Dr. Ewald Glaser, a ținut să mulțumească Primăriei pentru promptitudinea cu care s-au obținut aprobările necesare demarării acestei investiții. Domnia sa menționa faptul pozitiv că în România o idee bună se poate implementa relativ repede, spre diferență de Germania, unde aprobările pentru anumite tipuri de construcții durează între 2 și 5 ani.

La rândul său, primarul Comunei Gănești, domnul Balog Elemér, se declară mulțumit de impactul pe care recenta investiție germană îl va avea asupra fermierilor din zonă: „ Consider că este foarte benefic faptul că producătorii din zonă care dețin utilaje, din împrejurimile comunei sau din alte părți, nu vor mai fi obligați să parcurgă atâta drum, să vină de la distanțe mari sau să meargă până la Cluj spre exemplu, pentru a-și asigura service-ul mașinilor agricole. Noi am încercat să ne dăm concursul în accelerarea procedurilor de obținere a avizelor și aprobărilor necesare implementării investiției demarate de către firma germană ZG Raiffeisen Technik. În fond, orice inițiativă care ajută la dezvoltare și pune în mișcare noi angrenaje, este binevenită pentru întreaga comunitate”.

Filială cu multiple soluții pentru fermieri

În data de 1 Iulie 2019, au fost inițiate lucrările de construcție pentru noua hală de activitate de comerț si reparații din Seuca, Județul Mureș, care a înlocuit punctul de lucru din Municipiul Târnăveni.

Marți, 22 octombrie 2019, a fost dat în folosință noul magazin pentru prezentarea și vânzarea pieselor de schimb, a utilajelor agricole noi și second hand, pe o suprafață de 300 mp, având la bază un depozit cu 50 locuri de paleți pentru piese de schimb și accesorii și încă 50 mp suprafață de depozitare pentru uleiuri, furtunuri și anvelope. Pe o suprafață de peste 660 mp sunt expuse la vânzare, lângă hală, pe platouri amenajate, utilaje agricole noi și second hand verificate tehnic în filialele ZG Raiffeisen din Germania.

Compania va oferi fermierilor și posibilitatea de a repara tractoare (de exemplu Fendt, MF, Deutz), în condiții moderne de lucru și cu aparatură modernă de diagnoză în atelierul propriu. În plus, filiala firmei va dispune de vulcanizare și de birouri moderne, în care producătorii agricoli vor beneficia de consultanță și le vor fi acordate soluțiile necesare.

Ioan Sandor