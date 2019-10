FOTO: i-TECH Mureș, restart pentru învățământul tehnic

Share



Centrul tehnologic UCS – Centru de inovare și tehnologie amenajat în incinta fostului Liceu de Chimie de pe strada Gheorghe Doja nr. 250 din Târgu-Mureș a găzduit joi, 24 octombrie, ediția cu numărul 5 a workshop-ului i-TECH Mureș, eveniment care a avut ca tematică ”Tendințe actuale în automatizări (robotică)”.

Workshop-ul a fost organizat de Universitatea Cultural Științifică Târgu-Mureș, în parteneriat cu Primăria municipiului Târgu-Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, și a avut ca obiectiv principal revigorarea învățământului tehnic mureșean.

La eveniment au participat numeroși elevi, precum și reprezentanți ai aproximativ 30 de companii din Mureș, Cluj, Sibiu și București, ai mediului academic, de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” Târgu-Mureș, Universitatea Sapientia Târgu-Mureș, Universitatea Tehnică Cluj Napoca – Facultatea de Electronică și Comunicații și Facultatea de Mecanică, precum și ai unor licee cu profil tehnologic și teoretice, cu specializări în IT.

Modelul german, implementat la Târgu-Mureș

Potrivit directorului Universității Cultural Științifice Târgu-Mureș, Csegzi Sandor, ”acest moment nu este unul de sosire, ci doar o stație în pregătirea și finalizarea Centrului de inovare și tehnologie”, idee demarată în urmă cu cinci ani.

Inițiatorii ideii de înființare a Centrului tehnologic UCS și-au propus ca acesta să devină o verigă importantă în lanțul învățământului dual mureșean, fiind dotat cu echipamentul necesar desfășurării în condiții foarte bune a practicii școlare de specialitate.

”Noi încercăm să implementăm un model care funcționează de peste 100 de ani în Germania, adică o colaborare viabilă între autoritatea locală, mediul de afaceri și sistemul de învățământ”, a completat Csegzi Sandor, care a adus mulțumiri pentru sprijin atât conducerii Primăriei Târgu-Mureș, cât și unor reprezentanți ai mediului de afaceri.

”Win-win” pentru toți partenerii

Printre numele nominalizate la capitolul mulțumiri de către directorul Universității Cultural Științifice Târgu-Mureș s-au aflat și Natalia și Traian Cetănaș, proprietarii fabricii IMATEX, care s-au implicat activ în susținerea proiectului de înființare a Centrului tehnologic UCS – Centru de inovare și tehnologie.

”Cred că era nevoie de acest moment, ca mediul de afaceri să se concentreze și să facă un pas înainte, să se implice în educația copiilor, mai ales în domeniul tehnic. În acest moment, pot să vă spun că din păcate majoritatea intreprinderilor care lucrează efectiv pe mașini cu comandă numerică sunt într-o situație catastrofală, efectiv nu avem operatori, nu avem cu cine lucra”, a declarat Natalia Cetănaș.

Astfel, elevii care doresc să lucreze în domeniu vor fi selectați pentru participarea la un curs gratuit, pe o perioadă de șase luni, care va fi finanțat de mediul de afaceri, Primăria Târgu-Mureș și Inspectoratul Școlar Județean. În timpul școlarizării, elevii vor avea asigurate toate condițiile, respectiv cazare la internet, masă și chiar loc de muncă. În schimb, la finalizarea cursurilor absolvenții se vor angaja să rămână în cadrul firmei care i-a finanțat școlarizarea o anumită perioadă de timp.

”Am încercat să adun în jurul acestui proiect inițiat de Universitatea Cultural Științifică oameni serioși din mediul de afaceri care să fie dispuși să investească în educație. Acum am ajuns în acest punct, despre care eu spun că este punctul de pornire, deoarece vom mai vorbi despre acest Centru tehnologic care se vrea a fi un model la nivel național. Mai avem foarte multe de făcut, important este să tratăm totul în mod pragmatic, să lăsăm vorbăria de-o parte și să trecem la treabă. Avem la îndemână mașini de ultimă generație, ceea ce este un avantaj enorm, iar elevii vor fi instruiți practic, în acest centru. După șase luni, dacă vedem că elevul respectiv este bun în acest domeniu, va urma un alt curs de șase luni, în care va face programare, pentru a accede la un nivel mai înalt. Cei care nu fac față pot să lucreze la mașinile convenționale care sunt mult mai simplu de deservit”, a explicat Natalia Cetănaș.

Dotări de la Teximp Cluj Napoca

Două din utilajele necesare desfășurării practicii de specialitate în condițiile care imită activitatea dintr-o fabrică au fost aduse de la Cluj Napoca, prin bunăvoința conducerii companiei Teximp, care a înțeles importanța revigorării învățământului de specialitate.

”În cadrul acestui eveniment, am decis să susținem și noi această inițiativă. Astfel, am adus două mașini, respectiv un centru de prelucrare verticală cu comandă numerică și un centru de strunjire cu comandă numerică. Am spus ”Da” acestei inițiative deoarece prin business-ul pe care îl desfășurăm în România ne adresăm în special industriei. Pentru a putea susține industria, este clar că din spate trebuie să avem și personal calificat, iar faptul că avem aceste mașini instalate aici denotă că elevii, respectiv toți din industrie, pot veni să vadă mașinile, să își dea seama că există sprijin și tocmai aceasta facem, sprijinim”, a declarat Cristian Țîrlea, sales manager Teximp Cluj Napoca.

”Ideea este de a avea din ce în ce mai mulți elevi, respectivi operatori care să fie formați aici, iar dacă vom avea rezultate, înseamnă că s-a făcut treabă bună și vom merge mai departe”, a mai spus reprezentantul companiei Teximp Cluj Napoca.

Utilajele viitorului, prezentate vizitatorilor

Unul din cele mai interactive standuri a fost cel al Liceului Tehnologic ”Avram Iancu” Târgu-Mureș, dotat cu o mașină performantă de brodat.

”Acest gen de eveniment este util deoarece promovează noile tehnologii apărute în industrie și școala are această menire, de a învăța elevii să lucreze pe utilajele viitorului”, a declarat ing. Silvia Gherman, profesoară.

Alex TOTH