FOTO: ”Oscarul” din zona medicală a ajuns la Târgu Mureș

Eforturi constante în activitatea de educație și cercetare în domeniul medical, activitate medicală, management și dezvoltare medicală, excelență în ocrotirea pacienților reprezintă particularități ale celor care au ales să respecte jurământul lui Hippocrate și și-au dedicat viața medicinei și școlii medicale, cu satisfacțiile și sacrificiile pe care le cere, totodată. Reprezentanți de seamă ai lumii medicale din România au primit Oscarul în medicină în cadrul Galei Elitelor Medicale, pe lista premiilor regăsindu-se și medicina mureșeană, în speță Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Târgu Mureș, pol al excelenței în Medicină

Gala Elitelor Medicale, ajunsă la cea de a patra ediție, este un proiect început la Cluj Napoca, unde au avut loc primele trei ediții, iar în acest an organizatorii au ales să organizeze acest eveniment la Târgu Mureș, la Palatul Culturii, fiind un eveniment satelit al celei de a XIX-a ediții a Conferinței CardioNET – a Joint Meeting of the Romanian Society of Cardiology and Hungarian Society of Cardiology, ce a avut loc în perioada 23-25 octombrie, la Târgu Mureș. Pe viitor, evenimentul se va internaționaliza, promite fondatorul Galei, jurnalistul Ionuț Geană.

”Gala Elitelor se va internaționaliza la următoarele ediții. Suntem mândri că am reușit să facem evenimentul la Târgu Mureș, care constituie un pol al excelenței în Medicină”, a afirmat Geană.

Despre importanța centrului medical Târgu Mureș a vorbit și prefectul județului Mureș, Mircea Dușa, care a subliniat rolul pe care îl are Universitatea de Medicină, Farmacie și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș în peisajul medical mureșean. Totodată, președintele Consiliului Județean Mureș, Peter Ferenc, a precizat că trebuie să fim mândri de elitele din medicină, dar și de serviciile pe care le oferă medicina din Târgu Mureș.

Trofeu pentru președintele României

”De prea puține ori vorbim de excelență în sistemul medical românesc. Și trebuie să recunoaștem că avem povești de succes, atât din sfera profesioniștilor din sănătate ori a unităților sanitare cât și din sfera sectorului non guvernamentală și mai precis a asociațiilor de pacienți. Privim mereu către alte state pentru a ne căuta inspirația în modele de bune practică în domeniul sănătății. Fără îndoială, este un demers folositor, însă avem și noi în țară nenumărate povești de succes și am convingerea că punându-le mai des în lumină putem obține un efort de multiplicare. Mă bucur că această gală oferă prilejul de a premia excelența în sănătate”, a fost mesajul Administrației Prezidențiale, adresat participanților la Gală de către Conf. Dr. Diana Loreta Păun, consilier de stat, Administrația Prezidențială.

Președintele CardioNET, Prof. Dr. Benedek Imre, i-a acordat cu acest prilej președintelui României, Klaus Iohannis, trofeul ”Garant al integrității și performanței medicale”.

”Întâlnindu-mă cu domnul președinte pot să spun că am văzut un om care are aplecare pentru suferință, pentru bolnavi și care vede valoarea care există și care trebuie să caracterizeze medicina. Un președinte, oricare ar fi, în momentul de față domnul Klaus Werner Iohannis, trebuie să fie un garant al medicinei, al performanței, al normalității și al mândriei că avem în medicină elite”, a precizat Prof. Dr. Benedek Imre.

Premiu pentru excelență în sistemul medical românesc

Excelență în medicină, inovație medicală, performanță în activitatea didactică, excelență farmaceutică, educație și cercetare, cel mai valoros student al unei facultăți de medicină, asociații de pacienți, managementul calității în sănătate au reprezentat o parte dintre cele 34 de premii acordate în cadrul Galei.

Dascăli, medici cu ani grei de profesie în spitalele publice dar și în unități medicale private, care au dus medicina românească la niveluri superioare, manageri de spitale au pășit pe scena Galei cu emoție și recunoștință. Nu a lipsit recunoașterea pentru cei care au fost deschizători de drumuri pe domeniile în care s-au specializat.

Patru premii au ajuns și în județul Mureș, respectiv pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, pentru UPU SMURD din cadru aceluiași spital, pentru Unitatea de Supraveghere și Terapie Avansată a Cardiacilor Critici (USTACC) din cadrul SCJU Târgu Mureș, și premiul pentru cel mai valoros absolvent al unei facultăți de medicină, Iuliu Cocuz.

La finalul evenimentului, Prof. Dr. Benedek Imre a oferit diplome pentru doi colaboratori ai săi, foști președinți ai Societății Maghiare de Cardiologie, implicați în organizarea CardioNET, de-a lungul timpului, respectiv Prof. Dr. Kiss Robert și Prof Dr. Forster Tamás.

Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Premiul pentru spitalul cu cea mai mare siguranță pentru pacient

”Această prețuire arătată Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș reprezintă o recunoaștere a eforturilor necontenite, a implicării până la reușita finală a actului medical pe care cei aproximativ 4.000 de angajați ai Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, personal medical și nemedical, o fac în slujba pacientului. Vă mulțumesc pentru acest premiu și vă garantez că în continuare misiunea noastră principală va fi asigurarea unui act medical de înaltă calitate pentru toți pacienții noștri”, a afirmat Dr. Claudiu Puiac, managerul SCJU Târgu Mureș.

Unitatea de Supraveghere și Terapie Avansată a Cardiacilor Critici – SCJU Mureș, Premiul pentru cea mai bună secție spitalicească

”Acest trofeu nu este doar premiul meu, este premiul unei întregi echipe care de-a lungul anilor a stat alături de mine și stă în continuare alături de mine, o echipă formată din profesioniști care sunt prezenți la datorie în spital ori de câte ori este nevoie, ziua și noaptea, în timpul săptămânii și în weekenduri, de zilele libere. Vin la spital ori de câte ori sunt solicitați pentru a asigura prompt tratamentul infarctului miocardic acut și a altor urgențe cardiovasculare majore, într-un regim de 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână. Am contribuit la formarea unui sistem funcțional și l-am consolidat, un sistem care poate să ofere pacientului târgumureșean și pacientului din regiunile înconjurătoare sănătate, șansa la viață și o speranță de viitor. Istoria USTACC nu este doar de doi ani de la înființare, istoria USTACC începe în urmă cu mulți ani, odată cu înființarea și implementarea acelui registru regional de tratament intervențional al infarctului miocardic acut, a acelei rețelei STEMI care a fost pentru prima dată implementată în România centrală de către Prof. Dr. Benedek Imre și a fost dată ca model de bune practici în SUA, cu recomandarea de a fi extinsă și implementată și în alte regiuni. Acel model al rețelei de infarct care a dus la reducerea spectaculoasă a mortalității prin infarct miocardic acut a fost apoi preluat la nivel național prin crearea programului național de tratament intervențional al infarctului miocardic acut, iar în urmă cu doi ani s-a înființat și secția de terapie avansată a pacientului critic cardiac, care asigură tratamentul complex al pacientului cu infarct miocardic acut și după efectuarea procedurilor de revascularizare și care în unitatea noastră reușește prin profesionalismul echipei care lucrează aici să atingă o cifră record de mortalitate, cea mai mică mortalitate prin infarct miocardic acut din România”, a afirmat Prof. Dr. Theodora Benedek, șeful Clinicii de Cardiologie Intervențională a Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, unde funcționează USTACC.

UPU-SMURD Târgu Mureș, Premiul pentru cea mai bună echipă de urgență

”În medicina de urgență dacă lucrezi singur, lucrezi în zadar. Așa că în spatele a tot ceea ce realizăm stă o echipă care zi și noapte răspunde solicitărilor pacienților. Nu este cazul să spun câte solicitări are UPU SMURD Târgu Mureș, este un număr foarte mare, ne străduim din răsputeri să menținem standardul ridicat și să răspundem solicitărilor pacienților din regiunea 6 centru și din toată țara, celor care apelează la noi”, a menționat Dr. Maria Salanța, șef UPU SMURD Târgu Mureș.

Iuliu Cocuz, absolvent al UMFST Târgu Mureș, Premiul pentru cel mai valoros absolvent al unei facultăți de medicină

”Studenția mea nu a fost doar școală, ci a fost o adevărată implicare în ceea ce înseamnă spiritul civic, a fost o implicare pentru studenții din România. Eu fac parte dintre tinerii care au ales să rămână și să facă performanță în țară, pentru că se poate, dar se poate prin muncă și dorință și lucrul acesta mi l-am demonstrat de n ori”, a afirmat Iuliu Cocuz.

Lista premiilor Galei Elitelor Medicale 2019:

– Premiul pentru excelență în medicină – Academician Prof. Dr. Ioanel Sinescu;

– Premiul pentru excelență și performanță în inovație medicală – Prof. Univ. Dr. Adrian Covic;

– Premiul pentru cea mai bună secție spitalicească – Unitatea de Supraveghere și Terapie Avansată a Cardiacilor Critici – SCJU Mureș, condusă de Prof. Univ. Dr. Theodora Benedek;

– Premiul pentru cea mai bună societate profesională – Societatea Română de Cardiologie;

– Premiul pentru performanță în activitate didactică – Prof. Univ. Dr. Ioan Coman;

– Premiul pentru întreaga activitate medicală – Prof. Univ. Dr. Carol Stanciu;

– Premiul pentru întreaga activitate medicală – Prof. Univ. Dr. Margit Șerban;

– Premiul pentru excelență în farmaceutică – Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuleasa;

– Premiul „Mecena al sistemului de sănătate din România” – Dr. Ing. Ioan Popa, președintele Transavia, Alba-Iulia;

– Premiul pentru management și dezvoltare medicală – Conf. Univ. Dr. Carmen Orban;

– Premiul pentru profesionalism în asistență medicală – Dr. Monica Gavriș;

– Premiul pentru performanță în domeniul medical – Dr. Theodor Cebotaru;

– Premiul pentru performanță în domeniul medical – Asist. Univ. Dr. Mihai Suciu;

– Premiul pentru educație și cercetare în domeniul medical – Facultatea de Bioinginerie medicală „Grigore T. Popa” Iași;

– Premiul pentru educație și cercetare în domeniul medical – Prof. Univ. Dr. Daniela Fodor;

– Premiul pentru performanță în cercetare medicală – Centrul avansat de cercetare-dezvoltare în medicina experimentală CEMEX, UMF „Grigore T. Popa” Iași;

– Premiul pentru cea mai bună echipă de urgență – UPU-SMURD Târgu Mureș, echipa condusă de Dr. Maria Salanța;

– Premiul pentru cea mai bună echipă de urgență – Echipa UPU Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sf. Spiridon” Iași, condusă de Prof. Dr. Diana Cimpoeșu;

– Premiul pentru cea mai bună echipă de urgență – Echipa UPU Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, condusă de Conf. Univ. Dr. Adela Golea;

– Premiul pentru spitalul cu cea mai mare siguranță pentru pacient – Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;

– Premiul pentru managementul calității în sănătate – Institutul Regional de Oncologie Iași;

– Premiul pentru managementul calității în sănătate – Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” București;

– Premiul pentru managementul calității în sănătate – Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” București;

– Premiul pentru managementul calității în sănătate – Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava;

– Premiul pentru performanță în activitate didactică – Prof. Univ. Dr. Ioana Grigoraș;

– Premiul pentru concept inovativ de management medical – Principiile Kaizen în organizarea conducerii medicale: Dr. ing. Julien Bratu;

– Premiul pentru cea mai bună echipă medicală – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie”, secția Specialități chirurgicale;

– Premiul pentru dezvoltare în balneologie și recuperare medicală – Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol;

– Premiul pentru cel mai bun student la medicină – Teodor Cristian Blidaru;

– Premiul pentru cel mai valoros absolvent al unei facultăți de medicină – Alexandra-Simona Zamfir;

– Premiul pentru cel mai valoros absolvent al unei facultăți de medicină – Iuliu Cocuz;

– Premiul pentru cel mai activ ONG în domeniul sănătății – Asociația Crest din Satu Mare;

– Premiul Asociațiilor de Pacienți – Asociația Pacienților cu Tumori Neuroendocrine din România (APTNR);

– Premiul Asociațiilor de Pacienți – Asociația Persoanelor cu Boli Inflamatorii Intestinale din România (ASPIIR).

Arina TOTH