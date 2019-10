Acățariul, asaltat de arcași

Share



În prima etapă din cele trei ale competiției de tir cu arcul Trofeul Carpaților. Disputată sâmbătă și duminică în sala de sport din coumna mureșeană Acățari, arcașii mureșeni au obținut rezultate remarcabile, încurajatoare înaintea participării la Campionatul European (EIAC – European Indoor Archery Competition), care se va desfășura în Irlanda de Nord, în perioada 18-21 martie a anului viitor.

La întrecerile organizate la Acățari de către Federația Română de Arc Tradițional și Field au fost prezenți peste 100 de arcași din toată țara.

Concursul de tip indoor (de sală) este un concurs unde participanții trebuie să tragă în ținte IFAA (International Field Archery

Association) în sistem de FLINT (pe distanțe diferite, de 6, 9, 13, 18, 23 și 27 de metri), respectiv TARGET (Țintă), de la 18 metri, în mai multe manșe.

Dintre arcașii mureșeni participanți, cinci vor fi prezenți și la Europenele din primăvara anului viitor și după disputarea acestei prime etape toți aceștia s-au clasat pe locuri fruntașe înaintea etapelor de la Valea Crișului (județul Covasna), din 14-15 decembrie și etapa finală de la Săsciori (județul Alba), din 8-9 februarie.

Toți cei cinci arcași mureșeni se pregătesc la Centrul Arcus Archery Center din Târgu Mureș, dar doi sunt legitimați la CSM Deva, unul la Redpoint Archery Club din Oradea și doar doi la un club mureșean, Maroszeki Ijaszok. Mai multe amănunte ne oferă unul dintre participanți, Kacso Sándor, care a fost și organizator, unul dintre participanții care va reprezenta Târgu Mureșul și România în Irlanda de Nord. „Aceste întreceri sunt foarte importante în pregătirea pentru Europene. Cu aceste competiții ne putem testa potențialul, să vedem unde mai avem de lucru. Unii dintre noi suntem legitimați la cluburi din alte orașe pentru că de la acestea avem o oarecare susținere, sunt cluburi care ne asigură cantonamente de pregătire, foarte importante îndeosebi pentru mult mai tânărul Moreh Tamás. Dacă noi ceilalți avem o slujbă, deci o sursă de venit, pentru el, ca elev, pentru a practica un sport costisitor este esențial să aibă asigurate aceste perioade de pregătire de către un club”, ne spune Kacso Sándor, care este și inițiatorul Centrului Arcus Archery Center din Târgu Mureș, locul unde se pregătesc cei cinci.

Al doilea legitimat la clubul din Deva este așadar cel mai tânăr component al lotului mureșenilor, un sportiv de la care este așteptată o calificare la Jocurile Olimpice din 2024 (în prezent acesta are doar 13 ani).

Start bun pentru cei din lotul pentru Europene (foto 2)

Ceilați trei mureșeni care vor fi prezenți în Irlanda de Nord sunt Moréh Zoltán, tatăl lui Tamás, Nagy Zsolt, ambii legitimați la clubul târgumureșean și Ioana Cocan-Hulpe, care reprezintă clubul bihorean amintit. Bilanțul celor cinci mureșeni la finalul competiției a fost unul remarcabil, cu patru clasări pe prima treaptă în probele la care au participat.

Dar să prezentăm și rezultatele celor cinci în întrecerile din Acățari:

Moréh Tamás- divizia FreeStyle Recurve (Olimpic), Juniori, Masculin (JMFSR) – locul 1; Moréh Zoltán, divizia Bowhunter Recuve, Adulți, Masculin (AMBHR) – locul 1; Cocan-Hulpe Ioana, divizia FreeStyle Recurve (Olimpic), Adulți, Feminin (AFFSR) – locul 1; Kacsó Sándor, divizia FreeStyle Recurve (Olimpic), Adulți, Masculin (AMFSR) – locul 1; Nagy Zsolt, divizia Tradițional Recurve, Adulți, Masculin (AMTR) – locul 4 (în prima zi pe locul 3).

„Am ales acest sport în urmă cu mai puțin de doi ani. Mai întâi am încercat din curiozitate, dar mi-a plăcut foarte mult. Unul dintre motive este acela că este un sport longeviv. Eu am debutat să spun așa la o vârstă mai înaintată, deoarece am 38 de ani, dar cu o pregătire serioasă acest sport se poate practica până cât te ține sănătatea. La început a fost mai greu, până ce m-am pus la punct cu pregătirea fizică, apoi am investit mult, și ca timp și material, deoarece este un sport costisitor, dar nu regret. Campionatul European la care voi participa anul viitor este primul concurs internațional pentru mine și sper să obțin o clasare cât mai bună. Reprezint clubul din Oradea deoarece este cel de la care am primit sprijin, dar pe de altă parte și Târgu Mureșul îl voi reprezenta”, ne spune arcașa mureșeană.

Federație „pepinieră” a celei olimpice

La competiția de la Acățari a fost prezent și Doru Danileț (foto 3, în centru), președintele Federației Română de Arc Tradițional și Field, inițiatorul și organizatorul acestui eveniment, totodată participant. Acesta ne-a oferit câteva explicații referitoare la statutul federației pe care o conduce. „Federația noastră nu este cea olimpică, este mai degrabă o pepinieră pentru Federația Română de Tir cu Arcul. Nu avem un buget alocat pentru aceste întreceri din partea Ministerului Sportului și Tineretului deoarece nici nu am solicitat recunoașterea ca federație, dar suntem chiar mai dezvoltați decât federația care este ramură olimpică. Am dovedit acest lucru și cu ocazia organizării ediției trecute a Europenelor de la Cheile Grădiștei din 2017 și avem chiar aici, printre participanți, mai mulți arcași incluși în lotul principalei federații. Pentru Europenele de la Dublin avem deja un număr de aproximativ 25 de arcași înscriși, dar mai sunt și alți câțiva care se află în așteptare. Aceste întreceri sunt binevenite înaintea competiției continentale și am găsit aici condiții optime de desfășurare, cu o sală propice acestor întreceri, gazde foarte primitoare și oficialități locale care ne-au oferit toate condițiile unei bune desfășurări”, a fost declarația președintelui Doru Danileț.