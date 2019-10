S-a semnalizat un urs in cea mai importanta statiune din judet

Autoritatile au avertizat duminica noapte, orele 19.30, prin reteaua Roalert, prezenta unui urs pe strada Trandafirilor din Sovata in zona Vila Justitiei. “ATENTIE! A fost Semnalizata prezenta unui urs pe raza loc. Sovata, pe str. Trandafirilor, la Vila Justitiei. Sporiti atentia si nu va expuneti la pericol. In caz de pericol apelati 112. ISU Mures”, se arata in mesaj.

Sovata este una dintre cele mai importante si cautate statiuni turistice din Romania, sute de mii de turisti fiind prezenti an de an in localitate.

In ultima perioada a crescut ingrijorator de mult cazurile de aparitie a ursilor in zone urbane sau rurale din judetul Mures, unele situatii ducand chiar la atacul animalelor salbatice soldate cu victime. Pana in acest moment autoritatile nu au gasit o solutie la aceasta problema.

Vom reveni cu amanunte.

(I.A.)