Anda Tătar cucerește Roma

După ce în primăvara acestui an micuța gimnastă târgumureșeană de doar 11 ani Anda Tătar devenea dublă campioană mondială în cadrul întrecerilor DanceStar World Finals 2019, disputate în localitatea Porec, din Croația, ea reușea după acel succes răsunător să se califice pentru presitgiosul concurs WDC Grand Prix Roma.

În capitala Italiei întrecerile au avut loc la opt secțiuni, pe patru categorii de vârstă (Baby, Mini, Junior și Senior), fiecare disputată în două etape. În urma jurizării, câștigătorii fiecărei secțiuni au obținut calificarea pentru Gala Laureaților, unde se decernau premiile speciale, s-a acces indiferent de categorii de vârstă și secțiune.

Despre Anda Tătar mai putem spune că este elevă în clasa a V-a la Gimnaziul „Tudor Vladimirescu” din Târgu Mureș și este de mai multă vreme pasionată de dans, balet și gimnastică, motivul pentru care reușește să îmbine aceste stiluri într-un mod armonios în coregrafii. La Roma Anda a participat la secțiunea solo la clasa Babydance, cu trei coregrafii proprii, la contemporan, open și modern, reușind clasarea pe primul loc cu toate cele trei evoluții.

Marele Premiu, în premieră pentru un Solo

În Gală Anda a impresionat încă o dată juriul, care i-a acordat alte două premii speciale: The Best Solo la categoria 9-11 ani și The Best Interpretation. Toate aceste distincții au făcut ca Marele Premiu al concursului WDC Grand Prix 2019 Roma, oferit de regulă evoluțiilor grupurilor, să îi revină unei singure participante, Anda Tătar fiind declarată sportiva cu cea mai bună interpretare solo. Acest premiu i-au adus o invitație pentru viitorul mare concurs, în Spania, la Palma de Mallorca.

Această distincție nu aduce dealtfel niciun altfel de avantaje materiale, doar scutește de taxa de participare, cheltuielile fiind suportate tot de participanți. Acest lucru a dus dealtfel și la neparticiparea altei târgumureșene, calificate la rândul ei pentru întrecerea de la Roma. Aici au fost în schimb prezente și două echipe de la Palatul Copiilor din Târgu Mureș, conduse de Marius Belean. Acestea au obținut la rândul lor rezultate notabile, dar cu date despre acestea vom reveni.