Benedek Imre. Mecena și Laureat. Înțelepciunea Profesorului

Share



Săptămâna trecută Mureșul medical a ținut sus steagul național al conferințelor și galelor elitei doctorilor. Reputatul cardiolog mureșean Benedek Imre i-a acordat președintelui României, Klaus Iohannis, trofeul ”Garant al integrității și performanței medicale”. Trofeul a fost acordat cu ocazia Galei Elitelor Medicale, eveniment găzduit joi, 24 octombrie, de sala mare a Palatului Culturii din Târgu-Mureș, și organizat sub egida publicației clujene Ziar Medical și al celei de a XIX-a ediții a Conferinței CardioNET – a Joint Meeting of the Romanian Society of Cardiology and Hungarian Society of Cardiology, care a avut loc în perioada 23-25 octombrie, la Târgu-Mureș.

În discursul său, președintele CardioNET, prof. dr. Benedek Imre, a explicat că prin gestul său dorește să sublinieze rolul pe care Instituția Președinției României îl are ca garant al performanței în medicină.

”Întâlnindu-mă cu domnul președinte Klaus Wener Iohannis pot să spun că am văzut un om care are aplecare pentru suferință, pentru bolnavi și care vede valoarea care există și care trebuie să caracterizeze medicina. Un președinte, oricare ar fi, în momentul de față domnul Klaus Werner Iohannis, trebuie să fie un garant al medicinei, al performanței, al normalității și al mândriei că avem în medicină elite”, a precizat prof. pr. Benedek Imre.

Excelența echipei CardioNET, recunoscută de Președinție

Distincția oferită de profesorul Benedek Imre a fost primită pe scena Palatului Culturii de conf. dr. Diana Loreta Păun, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale de la Cotroceni, care a transmis apoi un mesaj din partea șefului statului, Klaus Iohannis.

”De prea puține ori vorbim de excelență în sistemul medical românesc. Și trebuie să recunoaștem că avem povești de succes, atât din sfera profesioniștilor din sănătate ori a unităților sanitare, cât și din sfera sectorului non guvernamentală și mai precis a asociațiilor de pacienți. Privim mereu către alte state pentru a ne căuta inspirația în modele de bune practică în domeniul sănătății. Fără îndoială, este un demers folositor, însă avem și noi în țară nenumărate povești de succes și am convingerea că punându-le mai des în lumină putem obține un efort de multiplicare. Mă bucur că această gală oferă prilejul de a premia excelența în sănătate”, a fost mesajul Administrației Prezidențiale, adresat participanților la Gala Elitelor Medicale.

Reper al școlii mureșene și naționale de cardiologie

Deloc întâmplător, Gala Elitelor Medicale a fost inclusă în programul Conferinței CardioNET 2019, manifestare științifică de prestigiu internațional inițiată în urmă cu 19 ani de echipa coordonată de prof. dr. Benedek Imre.

”Nu a fost ușor și cred că nu vom mai avea așa ceva în curând, să adunăm atâtea celebrități medicale într-un oraș cum e Târgu-Mureșul. Deși zic eu că merită, pentru că singurul brand puternic pe care îl avem este brandul medical, care trebuie să rămână în continuare. Vreau să le mulțumesc celor care au fost prezenți și celor care ne-au susținut”, a afirmat prof. dr. Benedek Imre vineri, 25 octombrie, cu ocazia ceremoniei de deschidere a Conferinței CardioNET 2019.

Este important de menționat că profesorul universitar doctor cardiolog Benedek Imre a luptat mereu cu administrația județului și a Ministerului pentru a-și impune viziunea reformatoare. Profesorul Benedek, reprezentantul școlii românești de medicină, a universității târgumureșene, deținătorul titlului la Gala Elitelor Medicale, co-organizator al evenimentului național, a reușit cu abilitatea-i recunoscută, să reunească pe cei mai reprezentativi profesioniști ai medicinei românești, atât din epoca părinților săi universitari de Târgu-Mureș – dascăli maghiari, dar și pe cei din elita medicală românească a vremurilor de azi.

Președintele juriului – organizator al CardioNET și al Elitelor Medicale – și de ce nu sponsorul și garantul lucrurilor serioase – confirmate în discursul profesorului Sinescu de la UMF ”Carol Davila” este un reper al școlii mureșene și naționale de cardiologie, din punct de vedere profesional, al cercetării și al educației. Clinica medicală de la stat – cu parametrii recunoscuți – cu rețeaua de infarct și un USTACC foarte bine cotat.

”Domnule profesor Benedek, vin cu mare plăcere la Târgu-Mureș, este o comunitate cu totul și cu totul deosebită, elitistă în ansamblul României și în sistemul universitar din România. Prin ceea ce ați reușit să faceți, aveți foarte multe valori aveți foarte multe valențe. Organizarea la Târgu-Mureș a acestei Gale este un eveniment fericit, vine într-un moment în care avem foarte multe de rezolvat în această comunitate, dar iată că realizările de până acum, starea sistemului de învățământ medical, care este mult mai bună decât se vorbește la modul general în presa liberă din România, ne dau încredere pentru viitor”, a afirmat Academician Ioanel Sinescu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București.

Felicitări din partea lui Klaus Iohannis

Recent, în data de 5 octombrie, șeful statului roman, Klaus Iohannis, a efectuat o vizită la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Târgu-Mureș, prilej cu care s-a întâlnit cu personalul medical al Unității de Supraveghere și Tratament Avansat al Pacienților Cardiaci Critici (USTACC) din cadrul Clinicii de Cardiologie, care are cea mai mică mortalitate din România în tratamentul pacienților cu infarct miocardic acut.

”Sunt foarte bucuros că am ajuns astăzi aici, am văzut un spital cu multe secţii extrem de performante, am întâlnit personal medical extrem de dedicat, am văzut pacienţi cu probleme foarte grave, care sunt foarte bine trataţi şi foarte mulţumiţi aici. La sfârşit am avut o mică întâlnire cu personalul care a dorit să vină şi pot să vă spun, cu toată deschiderea, că i-am felicitat din inimă pentru munca pe care o fac aici”, a declarat, la acel moment, Klaus Iohannis, a cărui vizită a recunoscut practic calitatea actului medical și performanțele Clinicii de Cardiologie din Târgu-Mureș în tratamentul bolilor cardiovasculare.

Reunirea a două evenimente naționale și internationale CardioNET 2019 si Gala Elitelor Medicale la Târgu-Mureș au avut ca numitor comun voința, dorința și puterea de convingere, profesionale, dar și recunoșterea națională a personalității profesorului Benedek Imre.

(Redacția)