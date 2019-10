Bugetul Târgu-Mureșului, tot mai ”peticit”

Share



Primarul municipiului Târgu-Mureș, Dorin Florea, a adus în discuție marți, 29 octombrie, într-o conferință de presă, comportamentul consilierilor locali care, susține acesta, ar fi efectuat tăieri din sumele alocate pentru diferite proiecte, încă din luna iunie 2019.

Rectificarea de la Guvern, insuficientă

În cadrul aceleași conferințe, primarul a clarificat și destinația sumei de 24 de milioane de lei alocată recent de Guvern, Municipiului Târgu-Mureș.

”Prin alocarea acestor bani, Guvernul a reușit cât de cât să își corecteze greșelile și obligațiile pe care le are. Eu am precizat la începutul anului că măsurile fiscale inițiate la vremea respectivă și o serie de măsuri care a întreprins Guvernul, afectează până la 20% bugetele locale. Noi am înaintat o cerere verificată de tot ce înseamnă sistem financiar, acea cerere era de 51 de milioane. Atât era necesar să ne aloce Guvernul, dar ne-au alocat doar 24 de milioane”, a precizat primarul municipiului Târgu-Mureș

Potrivit edilului, banii respectivi aveau o destinație bine stabilită pentru măsurile intreprinse chiar de Guvern, cum ar fi cele privitoare la persoanele cu handicap.

Blocaje administrative

În ceea ce privește rectificările de buget nevotate de consilierii locali, primarul susține că aceștia au făcut tăieri la unele lucrări care privesc siguranța cetățenilor și a copiilor.

”Se cer bani justificați de direcțiile economice, pentru anumite lucrări în derulare cu contracte și nu vor să aloce. Pur și simplu ne-au pus în situația să pierdem 7 milioane de euro nevotând”, a menționat Dorin Florea.

Totodată, primarul a afirmat că efectele nevotării rectificării de buget se resimt în domenii cum ar fi anveloparea blocurilor, ratele la creditele contractate, salariile însoțitorilor persoanelor cu handicap, reparații stradale, toaletarea arborilor, parcări acoperite, ghene subterane, salubritatea și reabilitarea unor școli și grădinițe.

În aceeași conferință de presă, Dorin Florea a mai anunțat că municipalitatea este nevoită să închidă o serie de activități, cum ar fi bazinul olimpic de la Complexul ”Weekend” și să oprească o serie de lucrări.

Andreea GONDOR