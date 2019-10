INTERVIU cu Maria Veronica Pop, solistă de muzică populară: „Port cu mândrie costumul tradițional!”

Share



Revenim cu prezentarea unei noi soliste de muzică populară mureșeană, și anume Maria Veronica Pop. Este una dintre tinerii care vor să continue și să păstreze tradițiile și obiceiurile populare românești, care vor să mențină autenticitatea folclorului și care iubește și promovează cântecul popular.

Reporter.: Cum ai descoperit talentul pentru muzică? Te-a îndrumat cineva către acest domeniu?

Maria Veronica Pop: Când eram mică, îmi plăceau foarte mult orele de muzică și activitățile cultural-artistice organizate în satul meu natal. Acest lucru m-a ambiționat să vreau să învăț să cânt la un instrument muzical, acesta fiind vioara. Astfel, în clasa a II-a, dorința mi-a fost îndeplinită de către părinți, care mi-au cumpărat o vioară, și am început să studiez în particular acest instrument, cu un profesor de specialitate, până la absolvirea clasei a VIII-a. În timp ce am avansat cu studiul instrumental, îmi plăcea foarte mult să cânt si cu vocea, iar în momentul în care a trebuit să îmi aleg continuarea studiilor liceale, am decis să susțin probele de admitere la Liceul Vocațional de Artă Târgu-Mureș, la profilul „canto popular”, ca și prima opțiune. Fiind admisă la aceste probe și având media de admitere ridicată, am reușit să ajung pe locul dorit. Nu pot spune că am fost îndrumată de cineva anume. Dar participând împreună cu tatăl meu, care este profesor, la diverse activități artistice pot spune că am avut o ușoară influență din partea sa.

Rep.: Ce te atrage cel mai tare spre folclor?

M.V.P.: Cel mai mult mă atrage portul popular, purtând cu mândrie consumul tradițional din zonă, bineînțeles stilul muzical și nu în ultimul rând, jocurile populare.

Rep.: Ce planuri ai pentru viitor?

M.V.P.: În viitor, îmi doresc să particip la cât mai multe activități artistice și concursuri, pentru a mă face cunoscută și în același timp să îmi creez repertoriul propriu. Apoi, vreau să termin cu succes studiile liceale și să continui studiile superioare de specialitate, ca la final să devin profesoară de canto și solistă vocală.

Rep.: Ce premii sau trofee ai obținut?

M.V.P.: În scurta mea carieră ca interpretă de muzică populară, am obținut numeroase diplome de participare și de excelență, iar cele mai importante premii obținute au fost: mențiunea I la Concursul Interjudețean ”Sf. Pahomie de la Gledin” ediția VI (2019), locul II la Concursul Internațional de Interpretare Muzicală ”Emanuel Elenescu”, Piatra Neamț (2018) și cele mai recente premii obținute sunt locul I la Concursul ”Fii star în țara ta” ediția I, zona Transilvania, atât la secțiunea ”Idolul meu” cât și la secțiunea ”Muzică populară” (2019), tot aici fiind selectată la următorul concurs ”Fii star în țara ta” ediția I, zona Crișan, de către organizatori.

Rep.: Ce altceva îți place să faci în timpul liber?

M.V.P.: Sinceră să fiu, am destul de puțin timp liber, majoritatea timpului petrecându-l la școală și la diferite evenimente artistice. Dar atunci când am timp liber, îmi place să ascult muzică și să îmi petrec timpul cu prietenii sau familia.

A consemnat Alex Ionuț ORBAN