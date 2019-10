Mamprenoarele recomandă: Povestea unei fotografii – vis, speranță, pentru totdeauna

Share



Practic meseria de fotograf din anul 2004, când – în urma unui curs făcut la Brașov – mi s-a oferit oportunitatea de a mă angaja ca ”junior photographer” pe un vas de croazieră, în SUA. În urma acestei experiențe, am învățat foarte multe despre fotografia de familie, dar și despre fotografia de copii. Acesta din urmă este un capitol separat, cu particularitățile sale, diferit de alte genuri de fotografie.

Când lucrezi cu copiii, trebuie să intri în lumea lor, să te simtă aproape de ei, să fiți pe aceeași lungime de undă. Altfel, i-ai pierdut, devin încăpățânați și necooperanți. Dar dacă, dimpotrivă, te simt ca un prieten, atunci conlucrarea este totală, munca este ușoară și plăcută, iar rezultatele sunt senzaționale.

După experiența vasului de croazieră, am avut ocazia de a face un stagiu de 6 luni, la un studio din New York. Aici am avut ocazia să văd modul de lucru al mai multor fotografi, fiecare specializat pe altceva. Trebuie spus că, în SUA, totul este super specializat, fiecare își vede de felia lui și încearcă să fie cât mai bun pe un domeniu restrâns. Astfel, am cunoscut fotografi care făceau doar fotografie de eveniment, alții care lucrau doar cu copii și alți fotografi specializați în fotografie comercială. Din păcate, în România nu există această separare a domeniilor și sub-domeniilor, toată lumea se pricepe la tot; de aceea avem un amatorism ridicat în toate domeniile.

Întoarsă în țară, am vrut să învăț cât mai multe despre fotografia de nou-născuți (newborn photography), așa că am urmat mai multe cursuri la Londra cu cele mai mari nume din domeniu: Kelly Brown, Luisa Dunn, Elise Gown.

După cum multă lume spune și știe, procesul de învățare nu se încheie niciodată. Tot timpul apare câte ceva inedit și altfel decât ce a fost înainte, mereu este ceva nou de acumulat. De aceea, țin să particip la cât mai multe dintre întâlnirile organizate și în România (conferințe, workshopuri, întâlniri de discuții). Una dintre cele mai cunoscute femei fotograf din România este Ancuța Cabău, la care am avut ocazia să particip la diferite conferințe.

Unii văd fotografia de nou-născut ca o ”modă”, care a intrat acum în atenția celor care vor să fie ”cool”. Poate fi așa pentru unii, dar eu văd mult mai mult în acest gen de fotografie. Ce poate fi mai frumos decât să surprinzi inocența și fragilitatea puiuțului de om, proaspăt venit pe lume? Imaginați-vă trăirile și sentimentele unei mame, sau chiar și ale unui tată, când se va uita peste 20-30 de ani la fotografiile de nou-născut ale copilului lor… Ce poate să surprindă mai multă emoție și bucurie decât aceste fotografii?

Anca COCO, fotograf de familie, nou-născut, gravide

Hopes and Dreams Photography

Membră a comunității Mamprenoare Târgu-Mureș