Pur Herbet, cosmeticele naturale ”made in Mureș” vândute la Londra și Budapesta

Kovacs Erzsebet din Târgu-Mureș este fondatoarea Pur Herbet, firmă care produce cosmetice naturale organice din ingrediente exclusiv naturale. Antreprenoarea a fost prezentă sâmbătă, 19 octombrie, la prima ediție a Târgului Producătorilor Locali Mureșeni, eveniment organizat de Consiliul Județean Mureș pe terenul de sport al Liceului Teoretic ”Bolyai Farkas” din Târgu-Mureș.

Cosmetice cu zero chimicale

”Ingredientele cosmeticelor sunt naturale cu zero chimicale, am un laborator unde le prepar eu cu soțul meu”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Kovacs Erzsebet.

”Eu prepar aceste creme de 5 ani, însă doar anul trecut am reușit să le duc la laborator pentru verificare și pe urmă am primit documentația ca să le pot vinde pe piață. Ulterior am deschis și firma anul acesta”, a spus fondatoarea Pur Herbert.

Totul a început în 2016 când Erzsebet s-a confruntat cu o afecțiune dermatologică a fiicei sale, pentru că tratamentul propus de medici nu rezolva problema, s-a folosit de cunoștințele acumulate pe perioada când a fost în colaborare cu laboratoarele medicale, și a găsit o soluție 100% naturală care a ameliorat problema.

”Prima cremă pe care am făcut-o a fost pentru fiica mea, pentru eczemă. Am încercat să o tratăm cu fel de fel de produse din farmacii și cu ajutorul a mai multor dermatologi, însă fără succes. Așa că am preparat prima cremă pentru ea, după aceea, la cerere, s-au născut alte rețete noi. La momentul actual avem 25 de produse dar urmează să mai scoatem anul acesta alte 20 pe piață”, a continuat Kovacs Erzsebet.

Cosmetice pentru orice tip de ten

Deși sunt numai 25 de cosmetice, persoanele interesate pot găsi soluții pentru cele mai comune afecțiuni ale pielii. Sunt produse pentru tenul problematic, gras, predispus la acnee, cu porii dilatați sau rosacee. De asemenea, Pur Herbet oferă o soluție naturală și tenului matur. Cremele naturale de mâini, mască de păr, produsele de îngrijire a corpului, produsele anti-aging, pentru curățarea tenului și cele pentru afecțiunile dermatologice oferă dosarele lor de ”securitate”, pe fiecare produs Pur Herbet sunt notificate ingredientele care sunt analizate de către un laborator specializat pe cosmetice.

Extindere pe piața din Londra

În acest moment, produsele sunt preparate de către fondatoarea firmei, soțul ei și încă o angajată. Cosmeticele ajung în plafaruri și magazine din România și din Budapesta, însă producția se va extinde și pe piața din Londra. De asemenea, firma are un laborator propriu.

Cosmeticele se pot achiziționa online de pe site-ul purherbet.ro sau din magazinul fizic din cartierul Tudor din Târgu-Mureș. De asemenea, pe eticheta fiecărui produs, este afișat numărul de telefon al producătoarei. Comenzile se pot face și prin telefon sau Facebook.

Ingredientele pentru cremele și uleiurile folosite vin din Franța, Anglia dar și din țară, pentru că sunt atât de diversificate ele nu se găsesc întotdeauna la îndemână. Cremele conțin ingrediente precum: ceaiul verde, extract din soartă de Salcie Neagră, extract de algă Laminaria Digitata și multe altele.

Prețuri accesibile

”Prin intermediul acestor produse, încercăm să educăm, oarecum, oamenii să nu mai folosească produse pline de chimicale. Acesta este și un motiv pentru care noi ne străduim să menținem prețurile cât mai mici, în așa fel încât să nu fie mai mare față de prețul unui produs cu chimicale. Pot să spun că produsele mele sunt sub prețul produselor naturale de pe piața din România”, a afirmat antreprenoarea.

Pentru a reuși să se dezvolte pe piață, Kovacs Erzsebet a accesat un proiect european, însă deocamdată nu a beneficiat de finanțarea nerambursabilă astfel încât activitatea firmei a fost susținută doar din resurse proprii

Andreea GONDOR