Farm Flowers, de la ceaiuri la aranjamente florale

Unul dintre producătorii locali care au participat la prima ediție a Târgului Producătorilor Locali Mureșeni, eveniment organizat pe terenul de sport al Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu-Mureș, a fost Farm Flowers.

Afacere 100% locală

Farm Flowers este proiectul a doi antreprenori locali, Szabo Arpad și Takács Adri, care cresc florile și plantele medicinale pe o mică plantație în Corunca.

„Plantele sunt crescute natural, de către noi, pe timpul verii. Iarna le uscăm, și apoi facem din ele diverse aranjamente și decorațiuni, buchete, coronițe”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Takács Adri.

„Am încercat într-un an să plantăm niște flori pe un teren, la aer liber, și am observat că le place foarte mult pământul, zona aceea”, a afirmat Szabo Arpad.

„Prima dată am vrut să vindem florăriilor din zonă, dar nu am avut mult succes. Ne-au spus că preferă să importe din străinătate, din Olanda, iar noi am rămas cu florile” a relatat apoi Takács Adri.

„Ne-am gândit să facem noi ceva cu ele, în final”, a mai spus antreprenorul.

Buchete și coronițe… dar și nunți!

Farm Flowers cultivă 30 de soiuri de plante. Dintre acestea, o parte pot fi folosite chiar și pentru ceaiuri, iar altele se pot usca și folosi în buchete și coronițe.

„Buchetele sunt ceva mai ușor de făcut, dar la coronițe ne poate lua undeva la 45 de minute către o oră per bucată”, a explicat Takács Adri.

De asemenea, Farm Flowers se ocupă și cu decorațiuni și aranjamente florale pentru nunți.

Alex Ionuț ORBAN