Talent Center aduce serviciile premium de resurse umane în Transilvania

Talent Center, furnizor premium de servicii în domeniul resurselor umane, a fost creat în urmă cu mai bine de 5 ani, din pasiune pentru oameni și dorința de a aduce o schimbare pozitivă în lumea resurselor umane. Brand-ul a fost dezvoltat de-a lungul timpului, de Alexandra Micu, psiholog de profesie și specialist resurse umane, cu o valoroasă experiență. Alexandra este trainer si consultant Employer Branding cu certificare internațională, numărându-se printre puținii experți certificați din branșă.

Începând cu luna septembrie 2019, Alexandra Micu împreună cu Roxana Perșa, specialist resurse umane și talent enthusiast, iau inițiativa de a aduce serviciile Talent Center mai aproape de angajatorii și candidații din zona Transilvaniei, pentru a optimiza și facilita întreg procesul de selecție și recrutare al candidaților din diverse domenii precum: IT, inginerie, marketing, management, sărbătorind astfel deschiderea filialei Talent Center Transilvania, în Târgu-Mureș, cu o serie de evenimente dedicate companiilor și candidaților.

Serviciile Talent Center se bucură de recomandarea unui portofoliu impresionant de clienți cu care a lucrat încă de la lansarea pe piață, oferind servicii integrate atât pentru companii (executive search, învățare și dezvoltare, team-building, etc) cât și pentru candidați (consultanță, optimizare CV, coaching).

Talent Center susține antreprenorii și companiile din România, ajutându-i în mod direct să își formeze echipe competente prin serviciile de recrutare și să își îmbunătățească imaginea ca angajator pe piață, punându-le la dispoziție servicii de Employer Branding, o formă de marketing pentru angajator, soluție considerată a fi răspunsul la criza specialiștilor de pe piața muncii. Pe de altă parte, candidații sunt și ei sprijiniți în găsirea unui loc de muncă potrivit, în cazuri de reconversie profesională, oferindu-le coaching în carieră, optimizarea CV-ului în limba română și engleză și a profilului de LinkedIn.

În data de 6 noiembrie 2019, Talent Center organizează la Târgu-Mureș un workshop cu tema The Future in HR: Employer Branding, dedicat companiilor, dar și pasionaților de resurse umane sau marketing. Evenimentul va avea loc la Co-Place, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 171, în intervalul orar 9:30-14.

Ce este pe larg Employer Branding, cum să construim un brand puternic din perspectiva de angajator, cum îl menținem pentru a atrage talente și a controla costurile cauzate de fluxul de personal, vom afla în cadrul workshop-ului de la Alexandra Micu – Trainer & Employer Branding Consultant, Roxana Drăghici – Head of Sales eJobs România și Lucian Blaga – Director Comercial Pharma Nord.