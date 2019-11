Deputatul Florin Buicu (PSD), mesaj de susținere pentru Raed Arafat: ”Asta e diferența între doctorul Arafat și Securiști”

Share



Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, social-democratul Florin Buicu, a scris sâmbătă, 2 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de încurajare pentru dr. Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situații de Urgență.

Mesajul a fost scris în contextul în care o parte din opinia publică îi solicită demisia doctorului Raed Arafat pentru modul în care autoritățile au intervenit, în 2015, la tragedia de la Colectiv, filmulețul primelor minute ale intervenției fiind prezentat, recent, de ziarul Libertatea.

Redăm, în rândurile de mai jos, conținutul integral al textului scris de deputatul mureșean Florin Buicu:

”Pentru ca iar vad diversi limbuti semidocti atacandu-l pe doctorul Raed Arafat, nu pot sta in tribune aplaudand prosti. Ca n-am cum.

In 2012, Petrov, securistul, l-a vrut eliminat din Sistem pe Arafat, si asta pentru simplu fapt ca omul asta, neromân, precum se dadea Petrov, a facut ceva maret pentru romani si Romania, patria lui Basescu. Tara pentru care turnatorul la Securitate nu a facut altceva in afara de-a o da hotilor din PDL la furat.

Si daca puneai in oglinda ce-a facut Arafat in comparatie cu Petrov, era mare rusine pentru patriotul roman pupator de drapele cu saliva securista. Profund umilitor. Ei, “romanii” (Guvernul) furau non-stop, iar un medic palestinian construia ceva vizibil. Mai si functiona bine. E, treaba asta deranja rau de tot! De asta, Raed trebuia scos din film.

Astazi, neoPDListii lui Petrov se intorc. Resapati si spalati de Iohannis, presedintele de onoare al Securitatii. Al noii Securitatii. Insa nu din pozitia de sef al lor, ci de sluga ieftina pe post de executie. Un fel de Petrov, dar mai pe fata decat el. S-au intors si vor capul lui Arafat. La comanda. Aceeasi comanda.

Inainte, cand cineva avea nevoie de Ambulanta, putea sa moara de 5 ori pana ajungea. Doar de avea har din Cer, moartea astepta pana venea Salvarea.

Azi, e altfel. Suni si SMURD-ul vine. Si vine repede.

Masini de descarcerare, elicoptere. Ca’n filme, pentru multi. Din fericire si in realitate pentru Romania.

Iar asta se datoreaza total doctorului Arafat si echipei sale.

Da, securistilor romani, nascuti si crescuti aici, voi care n-ati fost in stare nici pe un sfert sa faceti performanta in si pentru tara voastra cum a facut-o un palestinian pentru o tara straina, nu va e rusine sa-i pronuntati numele medicului Arafat si sa nu va ridicati in picioare in acelasi timp?

In afara de burtile alea de gravizi infecti si de-a incasa salarii de zeci de mii de lei pe state “fictive” si nemeritate, ce-ati facut altceva in carierele voastre? Ce-ati facut pentru tara asta?

Prin contributia magistrala numita “SMURD”, indirect, medicul Arafat a salvat zeci de mii, daca nu chiar de ordinul sutelor de mii de romani de la moarte.

Iar asta pentru ca daca in Romania functioneaza un Serviciu, altul decat “serviciile voastre” poate ca singurul si cel mai performant este SMURD!

Aaa, ca medicul Arafat e doar unul si nu poate fi la 3 tragedii deodata ca sa le gestioneze, asta arata tot cat sunteti voi de mici si prosti pe deasupra, si mai arat ca fara Arafat nu va descurcati. Dupa voi, orice rau se intampla in Romania, Raed Arafat e de vina.

Lipsa voastra de competenta, de dedicare, de implicare, aia e, ma, de vina!

Daca sun acum la 112, am convingerea ca SMURD-ul vine imediat, cu baieti si fete, soldati disciplinati si dedicati pentru a ne salva vietile.

Dar daca sun dupa ordinarii astia de securisti militieni, cum a facut si Alexandra Macesanu in 25 iulie, nu vine nimeni. Si mai trec si 3 luni si nu se afla nimic.

Asta e diferenta intre doctorul Arafat si Securisti.

Cat despre Colectiv, pe partea de Salvare a celor prinsi de focul mortii, s-au facut eforturi supraomenesti! Trebuia sa astepte pompierii, salvatorii sa vina 20 de tragi sa ridice simultan 20 de raniti?

Nu, au luat ranitii si i-au dus rapid spre masinile Salvarilor de afara. Nu era film cu recuzita si aranajmente, ranitii nu erau actori.

Si mai stiu un lucru, si nu de la dr. Arafat sau de la pompieri….Multi dintre cei care astazi traiesc, scosi aproape morti din club, fara puls, au fost practic readusi la viata dupa eforturi incredibile ale unor pompieri care s-au incapatanat sa nu le moara copiii aia in brate. I-au resuscitat incontinuu pana cand a reaparut pulsul, iar unora, viata le-a mai dat o sansa.

Da, astia sunt pompierii SMURD!!

Si pentru asta nu poti lua un video de 20 minute, filmat pe bucati, chiar de la inceputul operatiunilor de salvare cand inca nu venise tot arsenalul de masini si unitati mobile de salvare, doar ca sa spui ca un ratacit injura si ca ala arata ce s-a intamplat cu ranitii la Colectiv. Cine face asta e construit doar din ticalosie, mizerie si minciuna.

Ca nu avem spitale umane si cum trebuie, asta nu tine de Arafat, ca din pacate infectiile nozocomiale au ucis, la fel, nu tine de pompieri.

Si ca azi, la 4 ani distanta, nu stim vinovatii, nu are legatura cu Smurdul!

Salvarea oamenilor dintr-o tragedie de dimensiunile celei de la Colectiv nu se putea face cu carnetelul in mana si cu pompierii incolonati doi cate doi ca la parada! Iar asta e tot pentru gravizii ce emit judecati imbecile!

In Statele Unite, pentru o interventie similara, in urma cu niste ani, salvatorii au fost premiati si aplaudati de un intreg oras.

Bine, nu contesta nimeni, SMURD nu e vreo biserica sau ceva sfant. Exista probleme, neajunsuri, incercarile unora de fi peste altii, etc, insa de aici pana la demonizarea lui Arafat, e cale lunga. Intreg sistemul de urgenta are mii de angajati si e absolut normal sa apara probleme si greseli in abordarea unor situatii. Ca se cauta solutii pentru eficientizare si pentru a creste rata de succes, nu cred ca cineva normal la cap se opune.

Dar pe securisti ii intereseaza altceva. Ce pompieri, ce raniti, ce victime! Nimic. Vor afacerea SMURD, vor banii Salvarii. Vor sa distruga singurul Sistem de Stat performant din Romania.

Exact aia, talharii care “plang” victimele Colectivului pe televizoare si facebook, aia care il acuza pe medicul Arafat de mizerii, aia sunt ticalosii carora nu le pasa de nicio victima, de nicio salvare, aia si-ar vinde pana si mama pentru a fura si a controla tot!

Doctore, ramai acolo. Suntem multi care am crezut si credem in tine. Defapt sunt toti. Ei sunt cei putini.

Tu, doctore, iti faci zilnic datoria salvand romanii de la moarte.

Azi e randul nostru! “

