Nagy Iuliana Erica, bijuterii hand-made de la A la Z

Revenim cu încă o producătoare locală care a participat la Târgul Producătorilor Locali Mureșeni organizat în 19 octombrie pe terenul de sport al Liceului Teoretic „Bolyai Farkas” din Târgu-Mureș. Este vorba de Nagy Iuliana Erica, care se ocupă, de una singură, cu producerea și comercializarea de bijuterii hand-made, ca persoană fizică autorizată.

Bijuterii făcute de mână

Nagy Iuliana Erica face lănțișoare, brățări și accesorii de diferite tipuri, din diferite tipuri de pietre amestecate, semiprețioase și prețioase de aproximativ trei ani.

„Bijuteriile le fac de mână. În funcție de model, de complexitate și de mărime, pot să îmi ia mai mult sau mai puțin timp să le fac”, a povestit Nagy Iuliana Erica.

Din Sângeorgiu de Mureș de loc, antreprenoarea a mai participat la Zilele Comunei Sângeorgiu de Mureș.

Cum începe o astfel de afacere?

„Am învățat să fac aceste bijuterii din propria mea inițiativă. Am lucrat în comerț, am avut un magazin, dar a trebuit să îl închid când am ajuns la pensie, ceea ce mi-a oferit brusc foarte mult timp liber. Mi-a fost foarte greu să nu fac nimic, să nu am o ocupație. E dificil să te obișnuiești cu asta după ce ai lucrat toată viața”, a declarat Nagy Iuliana Erica.

„M-am gândit și am căutat ceva de făcut, și așa mi-a venit această idee, să fac bijuterii, și m-am apucat să mă învăț”, a mai spus antreprenoarea.

Alex Ionuț ORBAN