RESPECT! Peste 10.000 de euro pentru Eduard, la cina organizată de Simona și Gabriel Toncean!

Familia Simona și Gabriel Toncean a organizat, vineri seară, în incinta Restaurantului ”Casablanca” din Reghin, un eveniment caritabil pentru ajutarea lui Eduard Oprea, un băiețel în vârstă de 3 ani diagnosticat cu tumoră retroperitoneală.

Evenimentul a fost organizat cu ocazia zilei de naștere a Simonei Toncean, soția președintelui Federației Române de Culturism și Fitness, totodată președintele PNL Reghin, iar suma adunată la cina caritabilă depășește 10.000 de euro cash, plus alte viramente bancare în contul mamei lui Eduard.

”Atributul solidaritate a căpătat cu adevărat sens vineri seară. Le mulțumesc celor celor care au fost prezenți la cina caritabilă, pe care anul acesta am organizat-o cu ocazia zilei de naștere a soției mele. Mă înclin în fața generozității voastre! Datorită vouă, Eduard are acum o șansă în plus la o viață normală”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Gabriel Toncean.

(Redacția)