Istoria are gust, amintirile au miros iar mâncarea este acest ingredient aparte, care reușește să ne satisfacă plenar toate simțurile – de bun și bine are nevoie sufletul nostru că să fie fericit, că să prindă aripi… Orice experiență este incompletă fără mâncare, orice călătorie este săracă dacă nu a cuprins latură gastronomică proprie acelor meleaguri. În jurul mâncării se deapănă poveștile, iar în rețetele fiecărui preparat se regăsesc tradițiile, legendele și obiceiurile oamenilor. Mâncarea ne hrănește, dar ne și definește, mâncarea spune mai multe despre noi decât o carte de istorie.

Ce farmec ar avea o călătorie fără experiențe culinare, ce amintiri ne-ar lăsa un loc care nu are gust sau miros? Nu ne sunt suficiențe priveliștile frumoase și arhitectura impresionantă, avem nevoie să simțim, să descoperim, să interacționă. Concret, plenar, profund. Mâncarea ne oferă acest contact intim și complex cu tot ce înseamnă emoție a unui loc, prin intermediul ei primim o bucățică din istoria acelor oameni – e un fel de esență de viață!

Tradițiile se descoperă călătorind pe urmele gustului, iar traseele turistice se construiesc pe baza reperelor gastronomice. Doar așa experiența noastră va fi totală, completă, desăvârșită. Nu poți spune că ai vizitat Muresul, dacă n-ai gustat un lichiu de pe Valea Târnavei, un szilvás gombóc pe Niraj sau un gem de rubarbă la Saschiz.

Nu poți cunoaște legendele și tradițiile locului, fără să fi trăit pe pielea ta experiență unei tocane de miel pe Valea Gurghiului, a unui crap de pe Câmpie, a topcitului de pe Valea Mureșului, ori a unui gulyás de pe lângă Sovata. Nici istoria nu poate fi povestită, pe lângă cuvinte mai e nevoie de ingrediente locale – slănină, murături, mămăligă sau carne de vânat.

Dacă plecați la drum, puneți în valiză și acest minunat ghid gastro-turistic, cu ajutorul căruia veți găsi cele mai frumoase trasee mureșene, veți fi primiți și ospătați cum se cuvine, iar ușile caselor și cele ale sufletelor se vor deschide mai ușor. Porniți de la mâncare și veți ajunge în poveste. Lăsați-vă purtați de gust și veți avea parte de o călătorie de neuitat.

Poftă bună vă doresc!

Dr. Mihaela Bilic,

Medic nutriționist și gurmand declarat:)