„Fimo Meșterit de Codru”, bucuria de final a poveștii ”Handmade in Reghin – De la Hobby la Antreprenoriat”

În toamna anului trecut, Alexandrina Biriș și Diana Bejan puneau bazele unui proiect inedit intitulat ”Handmade in Reghin – De la Hobby la Antreprenoriat”. Ideea celor două avea să prindă contur grație finanțării oferite prin ”Abonament pentru Comunitate”, proiect al Fondului Comunitar Reghin. Proiectul Alexandrinei și al Dianei prevedea un număr de 10 workshopuri având la bază ideea de handmade, marea lor majoritate fiind găzduite de Muzeul Etnografic „Anton Badea” din Reghin.

De la cursant, la profesor

Finalul lunii octombrie a adus și ultimul atelier din cadrul proiectului susținut de Codruța Romanța, una din cele mai consecvente cursante ale atelierelor ”Handmade in Reghin – De la Hobby la Antreprenoriat”. Astfel, din cursant Codruța a devenit în cele din urmă profesor al atelierului de final de proiect intitulat „Fimo Meșterit de Codru”.

„Din păcate a fost ultimul atelier. Din fericire, a trecut Codruţa de emoţii şi ne-a învăţat şi ne-a binedispus. Îi mulțumim pentru toate cele ce ne-a arătat şi explicat și îi dorim multă inspiraţie şi succes în continuare pentru că ne plac mult creativitatea şi efervescenţa ei. Mulţumim conducerii Muzeului Etnografic pentru spaţiul primitor în care am realizat atâtea ateliere vesele, precum și Fondului Comunitar Reghin care prin proiectul ”Abonament pentru Comunitate” ne-a oferit finanțarea”, au declarat Alexandrina și Diana, inițiatoarele proiectului ”Handmade in Reghin – De la Hobby la Antreprenoriat”.

Redescoperirea pasiunii

Codruța s-a reîndrăgostit de Fimo, grație atelierului susținut de Florin Frandeș din cadrul proiectului ”Handmade in Reghin – De la Hobby la Antreprenoriat”, fapt ce a dus la ” Meşterit de Codru”, povestea transpusă în handmade a Codruței.

„Când mi s-a propus să susţin acest atelier am avut oarece emoţii, deoarece nu sunt un bun orator şi am acea teamă de a vorbi în faţa unui public. Dar am zis că merită să fac o încercare, aşa că m-am arătat deschisă unei noi provocări pentru că, de ce nu, orice lucru nou aduce cu el o experienţă din care am de învăţat. Şi pe lângă toate astea ştiam cât de greu e să îţi doreşti să înveţi, să afli lucruri noi despre Fimo şi să nu ştii unde să le cauţi. Eu am petrecut multe ore şi nopţi citind, căutând informaţii, urmărind tutoriale, iar această documentare continuă chiar şi astăzi. Aşa că am decis ca dacă tot am această ocazie, vreau să împărtăşesc din experienţa şi cunoştinţele mele!”, ne-a declarat Codruța Romanța.

Așadar, de la cursant, cursant la profesor nu a fost decât un pas, trecut cu bine de Codruța.

„Ştiam despre ce este vorba, ce trebuie să fac pentru că participasem deja la câteva ateliere organizate de ”Handmade în Reghi” şi finanţate de Abonament pentru Comunitate. Participantele la atelier au avut de făcut un medalion şi o broşă pe care le-au lucrat cu veselie, cu migală şi interes. La finalul atelierului a fost o mare bucurie pentru mine să văd că din mâinile celor prezente au ieşit lucrări frumoase pe care îmi doresc să le poarte cu mândrie pentru că sunt create de ele. Aceste ateliere nu au fost doar despre a învăţa o modalitate de lucru pe un anumit domeniu, fie el mărgelit, quiling, creoşetat, fimo etc, ci au fost de mare folos în legarea de noi prietenii. Aşa că eu o să le duc dorul! Nu pot decât să mulţumesc Alexandrinei Biriş şi Dianei Bejan pentru că au avut „curajul” să lase un astfel de atelier pe mâinile mele”, a subliniat Codruța.