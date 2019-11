FOTO: Investiții de 7 milioane de euro pe platforma DAW Bența

Share



Compania DAW Bența, prin Remus Aurel Bența și dr. Ralf Murjahn, a inaugurat joi, 31 octombrie, pe platforma din localitatea Sâncraiu de Mureș, două unități noi de producție pentru adezivi de termoizolație și polistiren expandat.

90% din producția DAW Bența, în Sâncraiu de Mureș

Prin noua investiție, compania condusă de omul de afaceri Remus Aurel Bența își propune consolidarea poziției pe care o deține pe piața materialelor de construcții din România.

”Inaugurăm astăzi două unități de producție pentru adezivi de lipire și armare și polistiren expandat, urmare a unei investiții de 7 milioane de euro, care vor mări capacitățile de producție și care ne dorim să ne consolideze poziția pe piața materialelor de construcții din România. Sunt încântat că această investiție s-a realizat în Sâncraiu de Mureș, din câteva motive. Rămânem aproape de comunitatea unde am demarat activitatea în urmă cu 18 ani. Generăm noi locuri de muncă și nu în ultimul rând, prin această investiție am realizat o singură platformă de producție unde avem integrate producția de vopsele, tencuieli, adezivi și polistiren. DAW Bența România reprezintă interesele Grupului DAW în România, Bulgaria și Republica Moldova, iar peste 90% din producția noastră se realizează în România, la Sâncraiu de Mureș. Nu este puțin lucru, și este o mare mândrie pentru mine, ca antreprenor, că acest lucru se face aici. Investiția a fost decisă pe 9 ianuarie 2018, împreună cu partenerul meu, doctor Ralf Murjahn, căruia îi mulțumesc pentru timpul pe care și l-a alocat pentru a fi prezent la Gala Aniversară și la ceremonia de deschidere. Am acordat o atenție deosebită pentru protecția mediului și pentru sănătatea oamenilor prin aceste investiții”, a spus, în deschiderea ceremoniei, Remus Aurel Bența, CEO DAW Bența România.

Devotament, încredere și calitate

Remus Aurel Bența a reamintit coordonatele pe care s-a dezvoltat activitatea companiei: “Sinergia între devotamentul echipei, încrederea partenerilor de afaceri și calitatea brandului Caparol au fost și vor fi motorul întregii dezvoltări a companiei DAW Bența.”

Felicitări din partea dr. Ralf Murjahn

Dr. Ralf Murjahn, CEO DAW SE Group și-a manifestat în discursul său încrederea în oportunitatea investiției realizate.

”În numele tatălui meu și al întregului Board al companiei DAW și al întregii echipe DAW dorim să vă felicităm pentru această mare realizare. Știu cât este de dificil să construiți o fabrică. Avem peste 30 de fabrici în grup și știu cât este de dificil să construiești și să conduci astfel de investiții. Suntem mulțumiți că această investiție a reușit să fie pusă pe picioare într-un mod atât de bun. Suntem foarte mândri de această nouă fabrică. Am construit fabrica pentru clienții noștri, va aduce capacități mai mari și servicii mai bune pentru clienții noștri. De asemenea, va aduce locuri de muncă sigure pentru angajați, iar cel mai important este că vă facem pe voi, clienții noștri, mai de succes, cu produse mai bune și mai competitive. Așadar, vă rugăm să ne susțineți la noua investiție și să facem România un loc mai colorat”, a precizat dr. Ralf Murjahn.

La ceremonie au participat, tot în calitate de invitați speciali, Mircea Dușa – prefectul județului Mureș, Péter Ferenc – președintele Consiliului Județean Mureș și Remus Sângeorzan – primarul comunei Sâncraiu de Mureș, care au subliniat importanța investiției pentru economia locală și județeană și au transmis scurte mesaje de felicitare adresate echipei DAW Bența România.

Ceremonia a continuat cu tăierea panglicii inaugurale, după care invitații au avut posibilitatea de a vizita noile unități de producție.

