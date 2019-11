(P): Dan Barna vrea să fie un preşedinte implicat

Share



România are nevoie de un preşedinte manager de dezvoltare, a afirmat Dan Barna, candidatul Alianței USR PLUS la președinția României, în cadrul unei întâlniri cu simpatizanţii, unde și-a prezentat cele 10 proiecte pentru România. Dan Barna a subliniat că, după doi preşedinţi profesori, un fost editor de carte şi un căpitan de navă, România are astăzi nevoie de un preşedinte manager de dezvoltare, un om cu viziune, care va duce statul în secolul XXI. La întâlnirea care a avut loc la Cinema Florin Piersic duminică, 3 noiembrie, alături de Dan Barna a fost prezent şi Dacian Cioloș, propunerea Alianței pentru funcția de premier.

Pentru dreptul de a fi fericiţi în România

Întâlnirea a fost în fapt o seară de dezbateri şi discuţii aplicate privind programul politic al prezidenţiabilului Dan Barna, la care au participat un mare număr de membri şi simpatizanţi din toată ţara. Judeţul Mureş a fost reprezentat de preşedinta USR Mureş, Lucia Hang, precum şi de un grup de membri şi simpatizanţi.

Vorbitorii şi-au manifestat din start convingerea că turul doi al alegerilor va fi unul fără PSD şi că a sosit momentul în care Alianţa poate arăta că are capacitatea de a aborda temele moderne de guvernare. „Suntem sătui de promisiunile vechii clase politice. Alianţa va aborda aplicat eternele teme, drumuri, şcoli, educaţie şi sănătate, şi vom eradica diferenţele dintre zonele ţării. De aceea votul pentru Dan Barna este un vot esenţial. Da, avem dreptul să fim fericiţi şi în România”, a declarat Lucia Hang.

Invitat surpriză, Fekete-Győr András (Ungaria)

Încă din deschidere, publicul a avut parte de o surpriză plăcută, în persoana lui Fekete-Győr András, preşedintele Momentum (Ungaria), partid pro-european care a fost marea surpriză la ultimele rânduri de alegeri din Ungaria. Acesta a declarat că invitaţia de a susţine tandemul Dan Barna şi Dacian Cioloş este o mare, şi că este de-a dreptul încântat de multele feţe tinere din public. În discursul său, preşedintele Momentum a vorbit despre miza colaborării între Alianţa USR PLUS şi propriul partid, despre necesitatea îmbunătăţirii relaţiilor dintre România şi Ungaria, făcând în final apel la unitate.

„În această comunitate pro-europeană noi realizăm că, în spatele resentimentelor și a lipsei de încredere se află câteodată argumente și pretenții juste. Dar înțelegem că este interzisă instigarea/provocarea altor națiuni, naționalități, pentru că asta generează ură, prin care pierdem cu toții. Înțelegem de asemenea, cât de important este ca oamenii să poată decide despre soarta lor acolo unde trăiesc. Și înțelegem că nu numai drepturile majorității trebuie ocrotite, ci și ale minorităților. Noi înțelegem – pentru că este cauza noastră comună”, a declarat preşedintele Momentum. Acesta a subliniat că problema minorităţilor nu poate fi ignorată. „Cei care ignoră problema minorităților, comit un păcat. Am motive să sper, că Alianța de nouă generație USR-PLUS, formată recent, se va ocupa de această chestiune. În chestiunea minorităților, trebuie să se instituie un consens principial, bazat pe legislație, și nu pe o târguială ocazională dau-primesc, așa cum a funcționat până acum și cum funcționează chiar și în prezent. Eu cred, că acum s-a deschis șansa care va permite acest lucru. Cred, că în România protecția drepturilor minorităților se va așeza la locul ei și va fi reprezentată de patrioți pro-europeni, cu o gândire progresistă”, a continuat Fekete-Győr András. Acesta a subliniat că o relaţie între România şi Ungaria este esenţială. „Nici politica globală, nici situația Europei nu ne permit să stăm deoparte, fără să colaborăm. Aici, în Europa Centrală trebuie să luptăm împreună cu amenințarea rusă, și trebuie să luptăm împreună aici și la Bruxelles pentru o Europă mai puternică, mai unitară și mai umană. Dar nu vrem să conlucrăm numai pentru asta. Ci și deoarece credem, că muncind împreună putem fi mai eficienți – credem că ostilitățile mărunte pot fi depășite și putem fi parteneri. Că în confruntarea marilor puteri vom fi capabili să protejăm într-un mod curajos și ferm interesele comune ale națiunilor noastre, române și maghiare”, a mai spus invitatul din Ungaria.

Schimbarea culturii politice este esenţială, a arătat în încheiere Fekete-Győr András. Trebuie să înfruntăm acea cultură, în care politica este murdară, necinstită, o profesie pentru atingerea unor scopuri personale și de grup. Trebuie să înfruntăm acea politică, care se hrănește din rănile trecutului, sfâșie cicatrici roșiatice, care este interesată în națiuni închise și în fragmentarea Europei. Realizarea noii culturi politice trebuie să înceapă cu noi: trebuie să înfăptuim transparența, politica buzunarului de sticlă, trebuie să arătăm curaj și sacrificiu. Trebuie să clădim comunități în care participarea este regula, nu excepția. Trebuie să creem națiuni, care sunt mândre, dar și deschise către celălalt și către lume. Națiuni, care înțeleg Europa și care cred în ea. Alianța USR-PLUS și Mișcarea Momentum, sunt pregătite pentru această sarcină!”, a declarat în încheiere preşedintele Momentum, Fekete-Győr András.

Prezentarea programului politic

Dacian Cioloş, propunerea Alianţei USR PLUS pentru poziţia de prim-ministru, a vorbit despre câteva dintre măsurile cuprinse în programul de guvernare USR PLUS. „După plecarea Guvernului Dăncilă, prioritatea oricărui guvern care se instalează la Palatul Victoria ar trebui să fie niște măsuri urgente, alături de obiectivul de a pregăti condițiile pentru alegeri anticipate, ca să putem pune în aplicare un program de guvernare care să dea direcție pentru minimum opt ani României”, a subliniat liderul PLUS, Dacian Cioloș.

Prezidenţiabilul USR PLUS, Dan Barna a avut parte de o primire foarte călduroasă. Acesta a subliniat că Alianţa USR PLUS este dovada că în România se poate. „Noi am dovedit că în România se poate. Stă în puterea noastră să transformăm România în care fiecare să-şi găsească fericirea”, a declarat Dan Barna, în introducerea programului politic. “Sunt convins că la 30 de ani de la Revoluție vom avea un tur doi fără PSD. Este un arc de evoluție în România, pentru că cei care aveți o anumită vârstă vă amintiți de primele alegeri de după Revoluție când Ion Iliescu a fost ales cu peste 85% dintre voturi. Acum este pentru prima dată când moștenirea post-comunistă o să dispară. Un tur doi fără PSD nu este despre un rezultat bun al lui Dan Barna ci despre un rezultat bun al României care reușește să lase în urmă fantasmele și coșmarurile trecutului. Astfel, vom avea ocazia ca în turul doi să discutăm pentru prima dată despre cum arată o Românie modernă, digitală, despre cum arată o Românie cu infrastructură, în care educația funcționează și în care spitalele sunt curate. Toate aceste lucruri sunt posibile”, a subliniat Dan Barna.

Program politic Dan Barna, candidatul Alianţei USR PLUS

Cele 10 priorități ale lui Dan Barna pentru reforma statului sunt:

Fără Penali în Funcții Publice Bani mai mulți pentru Educație O nouă lege a Sănătății Management profesionist pentru finalizarea autostrăzilor Economie fără birocrație Pădurile, resursă strategică națională Zero taxe pe sărăcie O singură națiune, în țară și în Diaspora Stabilitate pentru Apărare Stop criminalității

Cele 10 proiecte pot fi studiate în amănunt pe pagina www.danbarnapresedinte.ro

„Primul obiectiv este o reformă constituţională, pentru ca rolul preşedintelui sa fie mult mai activ în soluţionarea crizelor politice din România. Prima din priorităţile pe care le propun este o reformă constituţională, în care preşedintele trebuie să fie implicat nu doar în politica de apărare şi de siguranţă naţională, dar trebuie să aibă un cuvânt de spus şi să participe la şedinţele de guvern, la ceea ce înseamnă bugetul statului. O altă modificare a Constituţiei prevede includerea textului initiaţivei „Fără Penali în funcţii publice.”

“Până la finalul mandatului meu de preşedinte, educaţia va primi 6% din PIB. Voi întoarce în Parlament orice proiect de lege a bugetului care nu asigura suficient de mulţi bani pentru Educaţie sau mecanisme prin care finanţarea per elev nu reduce disparităţile de acces şi calitate a educaţiei, nu să le adâncească, aşa cum se întâmplă în prezent.”

„Pentru ca sistemul de educație să funcționeze, avem nevoie să îl profesionalizăm și să îl depolitizăm. Din păcate, educația e folosită ca un instrument politic în foarte multe zone din țară, în momentul de față. O depolitizare înseamnă și o reformare completă a rolului pe care îl au inspectoratele școlare județene, care mustesc de politruci și o descentralizare a conducerii școlilor către directoratele școlilor respective, unde prin organizare de concursuri trebuie să recrutăm manageri cu viziune și capabili să reformeze școlile și să creeze oportunități pentru dascălii care, într-adevăr, au vocație și viziune.”

„În domeniul economic, mergem pe câteva domenii și sectoare industriale și de servicii în care chiar credem că putem avea valoare adăugată și ne gândim aici la sectorul digital, la sectorul industriei alimentare și tot ceea ce înseamnă resurse naturale, ne gândim la industrii creative, unde avem un potențial important și Clujul este un exemplu în acest sens. Avem apoi un sector în care putem crește performanța – e cel legat de industria de sănătate și de îngrijire, pe care vrem să o legăm și de turism.”

Acest material a fost comandat de Partidul Uniunea Salvați România

(parte a alianței electorale „Alianța 2020 USR PLUS”)

și realizat de operatorul economic SC ZI DE ZI EVENTS SRL.

Cod unic de identificare: 31190011