Prezență mureșeană la Conferința EPIEM

Specializarea Inginerie Economică Industrială a Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, ştiință și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” din Târgu-Mureș a fost reprezentată, în luna octombrie, la cea de a 12-a Conferință EPIEM desfășurată în Aveiro, Portugalia. European Professors of Industrial Engineering and Management (EPIEM) reprezintă o rețea europeană care conectează cercetătorii și cadrele didactice din domeniul Inginerie și Management, scopul acesteia, fiind de încurajare a colaborării dintre profesorii de IEM (Industrial Engineering and Management) din toată Europa, pentru îmbunătățirea acestui domeniu. Prima Conferință EPIEM a avut loc la Cambridge 2010, în urma unei invitații a studenților ESTIEM, adresată profesorilor.

ESTIEM Târgu Mureș, exemplu de bune practici

La cea de-a 12-a Conferință EPIEM organizată de Departamentul de Economie, Management și Inginerie Industrială de la Universitatea din Aveiro, UMFST Târgu-Mureș a fost reprezentată de șef de lucrări dr. ing. Mihaela Bucur, cadru didactic la specializarea de Inginerie Economică Industrială și fondatoarea asociației ESTIEM Mureș, a studenților de la Facultatea de Inginerie și ştiința Informației. În cadrul Conferinței EPIEM, s-au discutat proiecte comune ale rețelelor EPIEM – ESTIEM, iar activitatea grupului local Târgu-Mureș a fost printre exemplele de bune practici în ceea ce privește colaborarea dintre cadre didactice și studenți. Evenimentul a avut loc în paralel cu Întâlnirea Națională de Inginerie Industrială și Management la care s-au alăturat peste 200 de studenți, academicieni și profesioniști din domeniul IEM. „Cu toate că s-au prezentat lucrări științifice specifice domeniului, tematica workshop-urilor a fost de a identifica modalități de a dezvolta și promova educația academică de inginerie și management și de a împărtăși cele mai bune practici, precum și îmbunătățirea cooperării dintre mediul academic și industrie. Astfel, s-au prezentat și discutat detalii despre experiența educației IEM în Universități, prin prezentări scurte și schimb de idei. S-au dezvoltat instrumente comune, proiecte și cunoștințe despre educația și profesia Inginerilor Economiști. Una dintre concluziile cele mai importante ale conferinței s-a referit la identificareaprovocărilor și oportunităților de avansare a educației IEM – abordarea problemelor de mobilitate a studenților, analizarea curriculumului IEM etc., dat fiind faptul că gradul de absorbție al acestui domeniu pare să fie unul de peste 95% în toate Universitățile participante. Interdisciplinaritatea acestui domeniu este extrem de importantă, iar domeniul industriei are nevoie de ingineri economiști din ce în ce mai mulți în departamente precum economie circulară, logistică, managementul calității, marketing și management industrial, inovare, cercetare-dezvoltare, ingineria valorii, management de produs”, a subliniat dr. ing. Mihaela Bucur.