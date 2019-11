Maria Precup (primar PSD de Reghin): ”Viorica Dăncilă este un excelent lider”

Share



Primarul municipiului Reghin, Maria Precup (PSD), o va vota duminică, 10 noiembrie, și duminică, 24 noiembrie, la alegerile pentru funcția de președinte al României, pe Viorica Dăncilă, candidata Partidului Social Democrat.

„Viorica Dăncilă este un om minunat. O româncă „faină”, cum spunem noi ardelenii. O cunosc de când sunt în PSD şi nu a fost vrodată un moment în care să nu ne întindă o mână de ajutor, fie că era la Bruxelles fie că era la Bucureşti. Noi, femeile social-democrate, o cunoaştem bine şi ştim că are o inimă mare. A demonstrat tuturor că este un excelent lider. Uniunea Europeană a făcut paşi importanţi când ea a condus preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Ca prim-ministru a reuşit să pună în aplicare o serie de măsuri extraordinare pentru români şi pentru localităţile nostre. Fără programele PSD, implementate de Guvernul Dăncilă, nu am fi reuşit să realizăm o mare parte din ceea ce am făcut ca primari. În 10 noiembrie şi în 24 noiembrie noi votăm Viorica Dăncilă preşedinte, pentru o Românie prosperă!”, a afirmat Maria Precup.

