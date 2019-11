(P): Dan Barna: „Statul trebuie reclădit după nevoile oamenilor”

Share



La finalul lunii noiembrie, Dan Barna ar putea deveni primul preşedinte al României care vine din economia reală. A fost antreprenor peste 15 ani în domeniul fondurilor europene înainte de a implica în politică, pentru a contribui la schimbarea şi dezvoltarea ţării.

În 2016, Dan Barna a primit de la Dacian Cioloş provocarea de a fi secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene şi experienţa de şase luni în Guvernul tehnocrat l-a convins că România are nevoie de oameni competenţi şi integri să se implice în politică.

Statul trebuie reclădit după nevoile oamenilor. Şi condus de un Preşedinte care contează, vrea şi poate să rezolve crizele politice astfel încât ţara să fie guvernată în interesul cetăţenilor. Un Preşedinte care are un cuvânt de spus în respectarea angajamentelor pentru reforma şi finanţarea educaţiei, sănătăţii, infrastructurii critice, a politicilor sociale, a apărării şi siguranţei pentru toţi românii – din ţară şi din diaspora.

Dan Barna candidează la Preşedinţia ţării din partea USR PLUS pentru că vrea să reconstruiască încrederea oamenilor în România. Timp de 30 de ani, proiectele de ţară ale vechii clase politice au fost făcute în birouri închise, fără să ia în considerare nevoile reale ale oamenilor. Nu ne mai permitem asta. Nu ne mai permitem să pierdem încă 5 ani şi 2 milioane de oameni până să înţelegem că ne pierdem viitorul odată cu migraţia tinerilor.

Alianţa USR PLUS se pregăteşte să câştige toate alegerile care vor urma, începând cu cele prezidenţiale şi terminând cu alegerile parlamentare din 2020, pentru a reuşi să schimbe cu adevărat România. Cerem votul românilor pentru un mandat clar de reformă a statului, nu pentru îmbunătăţiri ici-colo.

Promisiunea lui Dan Barna este simplă: Voi lupta cu toată energia pentru a scoate România din ghearele corupţiei, ale nepăsării şi ale incompetenţei vechilor politicieni. Opţiunea este Alianţa USR PLUS. Am scris istorie pe 26 mai, continuăm cu 10 şi 24 noiembrie!

Principalele direcții de promovare a Educației în mandatul lui Dan Barna de președinte vor fi:

6% din PIB pentru Educație

Deşi Legea Educației a prevăzut în urmă cu 10 ani obligativitatea alocării a 6% din PIB pentru învățământ, niciun guvern nu a respectat până acum această prevedere. În viziunea lui Dan Barna, educația are nevoie de cei 6% astfel încât să fie alocate fonduri speciale pentru formarea profesională inițială și continuă a profesorilor, pentru atragerea cadrelor didactice către zonele geografice cu deficit de profesori, precum și pentru investiții în infrastructură educațională critică (clădiri, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, dar și resurse educaționale precum materiale didactice, infrastructură digitală). Dan Barna susține o revizuire a mecanismului finanțării per elev, astfel încât o pondere mai mare să revină echipamentelor și materialelor didactice pentru activități școlare și extracurriculare.

Măsuri de stimulare a accesului și participării în educație pentru toți copiii și tinerii, dar și măsuri de creștere a calității educației

Dan Barna susține că România are nevoie în continuare de măsuri remediale care să crească accesul și participarea școlară a copiilor și tinerilor din toate mediile de la creșă și până la universitate sau învățământul profesional – masa caldă în școli, transport sigur până la școală și înapoi, vouchere de grădiniță – dar și de creșterea calității educației la toate nivelurile. Calitate înseamnă profesori bine pregătiți și adaptarea educației la cerințele specifice ale elevilor și nevoile reale ale societății actuale, cu eliminarea uniformizării care nu creează altceva decât mediocritate. Calitate înseamnă și deschiderea către concurență în sistemul de învățământ.

Descentralizare și depolitizare a sistemului de educație prin transferul puterii de decizie către școli, la nivelul elevilor, părinților și profesorilor

Deși s-a spus de multe ori că educația trebuie centrată pe copil, cel mai puternic actor din sistem a rămas politicul. Propunerea pe care Dan Barna o va susține în mandatul său de președinte este transferul puterii de decizie de la inspectoratele școlare către nivelul școlii și schimbarea modului de funcționare a consiliilor de administrație astfel încât școlile să fie conduse mai aproape de copii și pentru interesele lor. Puterea de decizie în școli trebuie să fie a celor care sunt cei mai apropiați de copii: profesorii și părinții. Ei știu cel mai bine care sunt nevoile copiilor și ale școlii.

O școală mai sigură și mai sănătoasă pentru copii

Dan Barna susține o intervenția de urgență asupra tuturor școlilor care funcționează în spații neconforme din punct de vedere sanitar sau al siguranței la incendiu și cutremur este o măsură urgentă pe care o voi susține cu tărie. Sunt peste 3.000 de unități școlare inventariate și expertizate care se află în această situație. De asemenea, candidatul USR PLUS susține ca educația pentru sănătate trebuie să fie o prioritate în școlile din România pe parcursul anilor de învățământ primar și gimnazial.

Prioritatea lui Dan Barna va fi să unească toate regiunile istorice prin autostrăzi

Şeful statului are datoria să se asigure că statul ia măsuri pentru dezvoltarea economică a țării.

Până acum, procesul de construire a infrastructurii a fost blocat politic – corupția generalizată, instabilitatea politică și vanitatea unor miniștri care voiau să taie mai multe panglici decât să construiască kilometri de autostradă. Toate acestea trebuie să se oprească.

Trebuie să dăm afară hoții și incompetenții și să punem în loc profesioniști. Și trebuie să asigurăm o finanțare adecvată.

Guvernul Dăncilă a alocat 0,05% PIB de la bugetul de stat pentru investiții în rețeaua națională de autostrăzi și drumuri naționale.

Obiectivul de finanțare al rețelelor rutiere și feroviare – întreținere, reparații capitale și investiții – va fi de 1% PIB în medie pe următorii 10 ani. Numai așa putem face un salt calitativ semnificativ al rețelei de transport românești.

Prioritatea lui Dan Barna va fi să unească toate regiunile istorice prin autostrăzi:

Vom lega Transilvania de Muntenia prin finalizarea autostrăzii Sibiu-Pitești

Transilvania de Moldova prin Tg.Mureș-Iași

Moldova de Muntenia, prin Suceava-București

Dacian Cioloș a propus la Cluj-Napoca o serie de măsuri de protejare a pădurilor

Ştiaţi că cele mai multe cazuri de tăieri ilegale de păduri anul trecut, respectiv 1186 de cazuri, au fost înregistrate în judeţul Mureş?

Dacian Cioloş, propunerea Alianţei USR PLUS pentru poziţia de premier, a declarat la Cluj că tăierile ilegale trebuie să înceteze. ”Când trăim în era digitală, când totul se știe prin satelit, tu trimiți un om cu mâinile goale să se bată cu hoții. Noi avem nevoie să schimbăm sistemul și măcar să fie pus în funcțiune ceea ce noi am făcut în 2016. Știu că prima preocupare când vorbim de mediu în România e legată de păduri. Oamenii se gândesc la păduri și la tăierile ilegale de păduri și, iată, sunt pădurari care mor pe capete pentru că își fac treaba și caută să protejeze pădurile. Lucrul acesta trebuie să înceteze nu neapărat înarmând mediul acesta al paznicilor silvici, al pădurarilor pentru că responsabilitatea privind paza pădurilor nu poate să fie delegată de la Regia Autonomă la câțiva oameni. Nu ăsta e un sistem eficient când trăim în era digitală, când totul se știe prin satelit, când poți să urmărești totul prin satelit, tu să trimiți un om cu mâinile goale să se bată cu hoții. Noi avem nevoie să schimbăm sistemul și măcar să fie pus în funcțiune ceea ce noi am făcut în 2016: Inspectorul Pădurilor, sistemul de urmărire al materialului lemnos, deci trasabilitatea lemnului exista deja, noi l-am îmbunătățit în 2016 și am adăugat acel inspector al pădurilor care permitea printr-o simplă aplicație de urmărit ceea ce se întâmplă cu materialul lemnos. Aceste sisteme informatice trebuie să puse din nou în aplicare pentru că nu știu cum nu se pricep cei de la PSD la informatică, s-a stricat sistemul imediat ce am plecat noi de la guvernare”, a explicat Dacian Cioloș.

”Obiectivul nostru legat de păduri e să ne asigurăm prin modificări legislative că responsabilitatea aceasta este a instituțiilor, publice sau private, care au în gestiune păduri și aici mă gândesc în primul rând la RNP Romsilva, care trebuie să aibă responsabilitatea pazei și protecției pădurilor și să o aibă prin lege, să fie obligată prin lege să obțină rezultate. Pentru că legea acum descrie o grămadă de proceduri despre ce trebuie făcut ca să aperi pădurea și complică foarte mult, birocratic lucrurile, dar nu există obligația de rezultat.

Lucrurile acestea se pot face prin sisteme informatice folosind și informația satelitară. Noi am început să lucrăm în 2016 punând pe o hartă digitală nu doar toate pădurile, dar și planurile de amenajamente silvice, fiecare plan de amenajament silvic introdus în baza asta de date și cu acces transparent la cei care au obligația de a urmări modul cum evoluează pădurile. Odată introdus acest strat cu situația pădurilor, poți să vii și cu celălalt strat de urmărire a modului cum evoluează tăierile. Prin satelit poți să vezi unde se taie și poți să vezi dacă se taie legal sau ilegal.

Având această informație satelitară și dotându-i pe cei care se ocupă de paza și protecția pădurilor cu mijloace de transport dotate cu sisteme de urmărire prin satelit, cu o legătură cu poliția și jandarmeria, care au și ei obligații și responsabilități, în felul acesta și cu urmărirea prin drone, și cu un al treilea sistem de camere de luat vederi sensibile la mișcare, care pot fi puse în zonele în care știm că riscurile sunt mari – toate datele astea să fie concentrate în niște mijloace de deplasare a paznicilor pe un sistem de urmărire și de monitorizare de control, unde fiecare mașină poate să fie urmărită în contact cu poliția atunci când apare o problemă. Noi ne gândim chiar la o extindere a sistemului apelului de urgență de la 112 și pentru astfel de situații și pentru păduri”, a mai spus Dacian Cioloș.

