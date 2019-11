O nouă ALERTĂ în Mureș! Paznic atacat de un urs, internat la SMURD!

Share



Deputatul PMP de Mureș Marius Pașcan a publicat sâmbătă, 9 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, un mesaj primit de la un cetățean, în care se povestește cum un urs a atacat un paznic de la o vânătoare de mistreți în comuna Gălești, atac în urma căruia paznicul a fost transportat la Unitatea de Primiri urgențe SMURD Târgu-Mureș.

”Azi, 9.11 2019 dupa masa aproximativ in jurul orei 15 pe fondul de vanatoare in localitatea Adrianu Mare Adrianu Mic pe valea Nirajului in cadrul unei partide de vanatoare legal organizate un urs a atacat si a ranit destul de serios pe paznicul de vanatoare Pall Tamas. ( este cumnatul meu) care este la SMURD Tg Mures la investigatie si tratament de specialitate. Cel omorat pe malul tarnavei acum trei saptamani si el a fost un cumnat sotul nepoatei mele.Va multumesc ptr interventiile pe cate faceti in parlament.Cu stima.Doamne ajuta”, se menționează în respectivul mesaj, care a fost însoțit de o fotografie sugestivă.

