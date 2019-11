INCIDENT de alegeri. Jurnalist Zi de Zi amenințat cu bătaia de paznicul Colegiului ”Unirea”!

Share



Incident regretabil duminică, 10 noiembrie, în jurul orei 10.45, în fața Colegiului Național ”Unirea” din Târgu-Mureș, imobil în incinta căruia este amenajată secția de votare nr. 32.

Depășindu-și cu mult atribuțiile, paznicul respectivei unități de învățământ l-a amenințat cu bătaia pe redactorul șef al cotidianului Zi de Zi, Alex Toth, ”vinovat” pentru că aștepta lângă poarta școlii, pe spațiu public, cu aparatul foto la gât, un consilier local care urma să voteze la ora 11.00.

În prealabil, la ora 10.40, colegul nostru a intrat în secția de votare și și-a prezentat președintelui secției de votare acreditările pentru alegerile prezidențiale primite din partea Autorității Electorale Permanente și cotidianul Zi de Zi, după care a părăsit clădirea și s-a așezat pe o bancă, în așteptarea orei 11.00.

Redăm, în rândurile de mai jos, dialogul înregistrat dintre jurnalistul Zi de Zi și respectivul paznic.

Paznic: Bună ziua, cine sunteți cu aparatul foto?

Reprezentant Zi de Zi: Dar dumneavoastră cine sunteți să mă întrebați? N-ar fi normal să vă prezentați, ca să știu cine sunteți?

Paznic: Nu aveți voie în curte cu aparat foto.

Zi de Zi: Repetați, vă rog? Ce nu am voie?

Paznic: Păi nu v-ați prezentat, nu v-ați legitimat… Dați-mi un buletin!

Zi de Zi: Dar cine sunteți dumneavoastră?

Paznic: Sunt paznicul!

Zi de Zi: Vă rog să vă spuneți numele.

Paznic: Sunt paznicul!

Zi de Zi: Paznic la ce?

Paznic: La Colegiul ”Unirea”.

Zi de Zi: Și care e problema?

Paznic: Acuma îmi luați interviu? Vă rog frumos să ieșiți din curte.

Zi de Zi: Da, înregistrez și vă dau la ziar.

Paznic: Dați-mi buletinul!

Zi de Zi: Dar cine sunteți dumneavoastră ca să îmi luați buletinul?

Paznic: Am dreptul să vă legitimez. Veniți aici, și faceți poze…

Zi de Zi: Eu m-am legitimat la președintele secției de votare. Acum stau aici, afară, și aștept să vină cineva care votează la ora 11.00. Cum adică să ies afară?

Paznic: Eu frumos v-am întrebat, cine sunteți.

Zi de Zi: Și eu v-am întrebat în ce calitate mă întrebați. Și vă răspund, sunt Alex Toth, de la ziarul Zi de Zi din Târgu-Mureș.

Paznic: Bine, și aveți dreptul să stați aici, să filmați?

Zi de Zi: Nu filmez. Dar cine îmi interzice să stau aici? Dumneavoastră?! E spațiu public!

Paznic: Aici nu e spațiu public, aici e instituție școlară.

Zi de Zi: Și instituția școlară ce e, nu e spațiu public?!

Paznic: Spațiu public e aici, de la gard încolo. Aici e Colegiul ”Unirea”.

Zi de Zi: Da, e o instituție publică.

După puțin timp, paznicul a revenit, iritat că reprezentantul Zi de Zi nu a părăsit curtea școlii, de data aceasta amenințând cu bătaia și cu chemarea Poliției. Cu această ocazie, paznicul zelos l-a invitat pe colegul nostru să plece pe stradă.

Zi de Zi: Ați spus că mă bateți, s-au n-am înțeles eu bine?!

Paznic: Dar ce tot îmi faceți poză?

Zi de Zi: Nu am voie să fac poză la clădire?

Paznic: Aici în școala asta nu mai aveți voie!

Zi de Zi: Cine zice că nu am voie să intru în școală?

Paznic: Vă rog frumos să ștergeți tot!

Cu tot respectul pentru numele și renumele Colegiului Național ”Unirea” din Târgu-Mureș, recomandăm pe această cale conducerii respectivei unități de învățământ să selecteze cu mai multă atenție angajații care lucrează pe postul de paznici, dar și să verifice dacă aceștia își cunosc drepturile și obligațiile avute prin fișa postului, pentru a preîntâmpina producerea pe viitor a unor asemenea incidente neplăcute.

(Redacția)