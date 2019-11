GALERIE FOTO: Ziua Porților Deschise, la Castelul Kemény din Brâncovenești

Share



Pentru al cincilea an consecutiv, Castelul Kemény din Brâncovenești și-a deschis porțile vizitatorilor, în cadrul tradiționalului eveniment ”Ziua Porților Deschise”, organizat sâmbătă, 9 noiembrie de către Asociația Culturală ” Kemény Auguszta” și Primăria comunei Brâncovenești, cu sprijinul inimoșilor sponsori. „Acum cinci ani de zile acest eveniment s-a dorit a fi o deschidere a castelului față de publicul larg. Oamenii care treceau prin zonă, pe Valea Mureșului, vedeau undeva sus un castel mare și nu știau mai nimic despre el, despre istoria sa, despre cine a trăit aici. Astfel, am dorit să arătăm pentru toată lumea viața de odinioară care anima castelul, prin tot felul de evenimente culturale. Am încercat prin Ziua Porților Deschise să facem un eveniment de o zi , cu diverse activități culturale și sportive, iar la final un concert. Am dorit să fie un program divers pe gustul tuturor celor care au trecut pragul castelului”, ne-a declarat Nagy Kemény Géza, reprezentant al familiei moștenitoare a castelului, președintele Asociației Culturale ” Kemény Auguszta”. Deschiderea oficială a ediției din acest an s-a bucurat de prezența consului Dr. Farkas Balázs, Consulatul General Al Ungariei din Miercurea Ciuc, Ördög Ferencz, primarul comunei Brâncovenești, preotul reformat Benkö Mihály și a reprezentanților familiei Kemény, moștenitoarea castelului din Brâncovenești, Nagy Gergö și Nagy Kemény Géza. Pe parcursul întregii zile, castelul a fost animat de diverse activități, printre care dezbaterea ”5 ani în Castelul Kemeny”, recitalul de pian susținut de Géczi Amália, proiecția filmului „În mintirea lui Kemény Janos”, lansări de carte, recitalul formației Tuzvarasz, manifestări găzduite de Sala Mare a castelului. În Sala Mică, au avut loc lansări de carte și recitaluri de poezie din creația poeților care au activat în cadrul Asociaţiei Scriitorilor Maghiari „Erdélyi Helikon”, fondată în anul 1926 de către părintele spiritual al castelului, Kemény János. Programul zilei a mai cuprins activități pentru copii, competiții sportive, momente de echitație, precum și numeroase expoziții. Ziua s-a încheiat cu recitalul formației Titan din Reghin.

Teatrul, vânătoarea și fotografia

Pentru un vizitator care trece pragul castelului, atenția îi este captată de personalitatea părintelui spiritual al castelului, omul de cultură Kemény Janos și pasiunea acestuia pentru fotografie și vânătoare. „Bunica mea, Kemény Auguszta Paton, soția lui Kemeny Janos, a fost pasionată de fotografie. În ce-l privește pe bunicul meu, se spune că ar fi fost printre primii din Transilvania care a ținut în mână un aparat de fotografiat. Eu, ca și copil, am devenit la rândul meu fotograf, am terminat și o școală în acest sens, Pentru mine fotografia reprezintă o lume veche care trebuie reînviată. Pe lângă telefoanele mobile, un tânăr ar trebui să vadă cum se lucra pe vremuri într-un laborator foto. La castel am avut un laborator, care în vara trecută funcționa, unde developam filme și făceam poze. În sala destinată Asociaţiei „Erdélyi Helikon” se poate vedea aparatulu de fotografiat al bunicii mele”, ne-a povestit Nagy Kemény Géza.

Dincolo de pasiunea pentru fotografie, dragostea cea mai mare a lui Kemény Janos a fost teatrul, de numele său se leagă înființarea teatrelor maghiare din Târgu Mureș și Cluj. „Pasiunea cea mai mare a lui Kemény Janos a fost fără doar și poate teatrul, apoi vânătoarea și pe urmă fotografia. Kemény Janos a înființat Teatrul Secuiesc din Târgu Mureș și Teatrul Maghiar din Cluj, finanțate din vânzarea multor terenuri forestiere din Călimani. Un aspect intersant despre bunicul meu este acelă că, a ajutat foarte mulți evrei. În teatrele din Cluj și Târgu Mureș, cam 50 % erau evrei. El, ca și preot reformat, i-a creștinat pe ei, fapt pentru care au fost salvați de Holocaust. Au fost 21 de familii sunt care au scăpat de prigoana pornită împotriva evreilor. Sunt mărturii scrise în acest sens, scrisori în care mulțumesc bunicului meu pentru că au fost salvați de Holocaust”, a precizat Nagy Kemény Géza.

În spațiile interioare ale castelului, vizitatorii pot vedea fotografii care redau cum erau interioarele originale, readuse la viață prin decorarea cu obiectele vechi care mobilau odinioară castelul. „Obiectele originale din castel sunt moștenire de familie, obiecte luate de către cei din sat și care au fost restituite nouă, plus cele pe care am fost nevoiți să le cumpărăm din sat. Practic, am dat bani pentru lucrurile care odinioară ne-au aparținut”, a subliniat Nagy Kemény Geza.