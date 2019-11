În căutarea surâsului copiilor diabetici

Share



Asociația Caritabilă Claudia Carmen Pescar împreună cu Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici (ASCOTID) Mureș organizează joi, 14 noiembrie, un eveniment pentru a marca Ziua Mondială a Diabetului.

Intitulat ”Surâsul copiilor diabetici”, evenimentul va avea loc joi, 14 noiembrie, și duminică, 17 noiembrie, în incinta Hotelului ”Grand” din Târgu-Mureș, și va aduna la un loc peste 48 de copii cu diabet din județul Mureș, cu vârste între 1 și 18 ani.

Activități diverse

”Cu sprijinul Liceul de Artă din Târgu-Mureș se va susține un concert cu muzică clasică în data de 14 noiembrie, între orele 18.00 – 19.00, moment urmat de lansarea a 20 de baloane fosforescente încărcate cu heliu. În data de 17 noiembrie, între orele 10.00 – 13.00, se va desfășura un seminar cu prezentări pe teme de nutriție și diabet, precum și un concurs de sculptat în legume și fructe, foto shop, momente artistice, precum și festivitatea de premiere a participanților la crosul și semimaratonul ediției cu numărul 5 a ASCOTID Trail Race, cu câte un senzor de glicemie și lansarea altor 20 baloane cu heliu. Toți copii vor fi premiați cu jucării, cărți de colorat, creioane colorate, iar reprezentanții Herlitz România le va înmâna diverse rechizite”, au transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanții Asociației Caritabilă Claudia Carmen Pescar.

Începțnd cu anul 2009, Ziua Mondială a Diabetului are loc în fiecare an în data de 14 noiembrie, la iniţiativa Federaţiei Internaţionale de Diabet, cu sprijinul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, și se concetrează în fiecare an pe teme diferite. Tema pentru Ziua Mondială a Diabetului din 14 noiembrie 2019 este ”Familia și Diabetul”.

