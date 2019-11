Atenție la ofertele online de Black Friday! Sfaturi pentru prevenirea înșelătoriilor

Share



Pentru că de Black Friday piaţa online este inundată de oferte speciale, iar operatorii de comunicaţii vin cu o gamă largă de oferte speciale de telefonie, internet sau televiziune, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) atrage atenţia utilizatorilor să se informeze înainte de a face orice achiziţie, astfel încât să aleagă produsul sau oferta telecom care corespunde cel mai bine nevoilor lor.

Într-un comunicat remis joi Agerpres, ANCOM face o serie de recomandări pentru cumpărăturile de Black Friday.

“De cele mai multe ori, în perioada de Black Friday, fiind presaţi de timp, utilizatorii se concentrează în special pe identificarea ofertelor cu preţuri mici, neglijând detaliile importante din spatele acestora. Prin urmare, ANCOM le recomandă utilizatorilor să aibă o atenţie sporită în perioadele cu reduceri, iar atunci când examinează produsele telecom, cum ar fi de exemplu abonamentele pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune care pot include echipamente precum smartphone, tabletă sau televizor cu o reducere substanţială, să urmărească următoarele aspecte: care este costul lunar al abonamentului care facilitează achiziţionarea echipamentelor la preţuri reduse sau gratuite; care este intervalul exact în care ar urma să beneficieze de eventuale reduceri ale costului lunar al abonamentului; dacă serviciul este disponibil în zona lor de reşedinţă (pentru a verifica acoperirea cu semnal mobil pentru tehnologiile 2G/3G/4G, pentru toţi operatorii mobili activi pe piaţa din România, utilizatorii pot consulta platforma informatică www.aisemnal.ro – site-ul realizat integral de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii; care este perioada minimă contractuală, adică acel interval de timp în care utilizatorul nu poate renunţa la contract fără a plăti taxe de reziliere anticipată – perioadă limitată legal la 12 sau 24 de luni pentru contractele telecom”, se spune în comunicat.

În ceea ce priveşte livrarea comenzilor de Black Friday, utilizatorii trebuie să ţină cont că, din cauza numărului mare al acestora, companiile care se ocupă de livrarea coletelor sunt suprasolicitate. Totodată, coletele pot fi pierdute sau deteriorate în timpul transportului. De aceea, ANCOM le recomandă utilizatorilor să verifice ce opţiuni de livrare li se oferă şi să aleagă servicii suplimentare de siguranţă, cum ar fi serviciul cu deschidere la livrare sau serviciul de trimitere cu valoare declarată. Cei interesaţi ca livrarea unui colet să se realizeze într-un timp mai scurt, pot apela la serviciul Express.

În acelaşi timp, utilizatorii trebuie să ştie că, atunci când folosesc serviciile de livrare, condiţiile în care se realizează livrarea unor produse comandate online sunt parte a raportului contractual între comerciantul care deţine magazinul online şi cumpărător. Chiar şi în cazul în care comerciantul colaborează cu un furnizor de servicii poştale, responsabilitatea privind livrarea produselor comandate revine comerciantului care, la rândul său, se poate îndrepta împotriva furnizorului de servicii poştale pentru nerespectarea contractului încheiat cu acesta. Respectiv, în situaţia în care furnizorul de servicii poştale nu respectă condiţiile contractuale de livrare, expeditorul are dreptul la despăgubiri potrivit contractului încheiat cu furnizorul respectiv, însă poate renunţa la acestea în favoarea destinatarului.

Astfel, în situaţiile în care întâmpină probleme legate de livrarea unor produse comandate online, este necesar şi eficient ca utilizatorii să se adreseze, în primul rând, magazinului online. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată pe cale amiabilă, ANCOM le sugerează utilizatorilor să se adreseze Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).

“Este important ca utilizatorii să păstreze toate documentele (factură, bon fiscal, formularul de livrare) care pot dovedi achiziţia făcută”, subliniază instituţia.

În plus, ANCOM precizează că secţiunea InfoCentru de pe pagina sa de internet pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii utile despre serviciile de comunicaţii electronice (telefonie, internet şi televiziune) şi serviciile poştale, pentru a-i sprijini în alegerea şi folosirea acestor servicii. Informaţiile se referă în principal la încheierea contractelor, modalitatea de tarifare, calitatea serviciilor, deblocarea terminalelor sau serviciul de roaming. În plus, utilizatorii pot găsi aici ghiduri dedicate, pe teme precum fraudele prin telefon sau serviciile de acces la internet.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.

